США считают, что Украина неизбежно потеряет территории - Financial Times
США считают, что Украина неизбежно потеряет территории - Financial Times
Представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности его спецпосланник Стив Уиткофф, настаивают на том, что Киев должен согласиться на "обмен территориями" в рамках урегулирования конфликта, пишет газета Financial Times, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
"Они (американские чиновники - ред.) считают "обмен территориями" неизбежной частью любого мирного соглашения между Киевом и Москвой", - пишет издание.Как заявили неназванные украинские чиновники, Уиткофф был "одержим" идеей, что если Киев просто откажется от претензий на оставшуюся под контролем ВСУ часть Донбасса, то можно будет достичь справедливого мира и избежать более длительного и разрушительного конфликта.В начале декабря Трамп заявил, что считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.Об этом и других событиях к началу сегодняшнего дня — в ежедневном обзоре Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабря.
11:16 11.12.2025 (обновлено: 11:31 11.12.2025)
Представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности его спецпосланник Стив Уиткофф, настаивают на том, что Киев должен согласиться на "обмен территориями" в рамках урегулирования конфликта, пишет газета Financial Times, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
"Они (американские чиновники - ред.) считают "обмен территориями" неизбежной частью любого мирного соглашения между Киевом и Москвой", - пишет издание.
Как заявили неназванные украинские чиновники, Уиткофф был "одержим" идеей, что если Киев просто откажется от претензий на оставшуюся под контролем ВСУ часть Донбасса, то можно будет достичь справедливого мира и избежать более длительного и разрушительного конфликта.
В начале декабря Трамп заявил, что считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.