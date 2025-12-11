https://ukraina.ru/20251211/ssha-schitayut-chto-ukraina-neizbezhno-poteryaet-territorii---financial-times-1072942627.html

США считают, что Украина неизбежно потеряет территории - Financial Times

Представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности его спецпосланник Стив Уиткофф, настаивают на том, что Киев должен согласиться на "обмен территориями" в рамках урегулирования конфликта, пишет газета Financial Times, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру

"Они (американские чиновники - ред.) считают "обмен территориями" неизбежной частью любого мирного соглашения между Киевом и Москвой", - пишет издание.Как заявили неназванные украинские чиновники, Уиткофф был "одержим" идеей, что если Киев просто откажется от претензий на оставшуюся под контролем ВСУ часть Донбасса, то можно будет достичь справедливого мира и избежать более длительного и разрушительного конфликта.В начале декабря Трамп заявил, что считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.Об этом и других событиях к началу сегодняшнего дня — в ежедневном обзоре Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабря.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

