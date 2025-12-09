https://ukraina.ru/20251209/ssha-mogut-vyyti-iz-nato-i-sblizitsya-s-rossiey----financial-times-1072839830.html

США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией - Financial Times

США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией - Financial Times - 09.12.2025 Украина.ру

США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией - Financial Times

Вашингтон с учетом новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов может выйти из НАТО и сблизиться с Москвой, пишет Financial Times

Как отмечает газета, новая Стратегия нацбезопасности США демонстрирует определенную дилемму: либо ЕС откажется от политики, которая не нравится администрации президента Дональда Трампа, либо США пересмотрят свою поддержку НАТО.На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.Эта стратегия вызвала ярость у одного из европейских чиновников, писало издание Politico.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

