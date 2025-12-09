США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией - Financial Times - 09.12.2025 Украина.ру
США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией - Financial Times
Вашингтон с учетом новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов может выйти из НАТО и сблизиться с Москвой, пишет Financial Times
2025-12-09T11:34
2025-12-09T11:38
Как отмечает газета, новая Стратегия нацбезопасности США демонстрирует определенную дилемму: либо ЕС откажется от политики, которая не нравится администрации президента Дональда Трампа, либо США пересмотрят свою поддержку НАТО.На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.Эта стратегия вызвала ярость у одного из европейских чиновников, писало издание Politico.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
11:34 09.12.2025 (обновлено: 11:38 09.12.2025)
 
Россия, США, флаги
Россия, США, флаги - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Открытые источники
Вашингтон с учетом новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов может выйти из НАТО и сблизиться с Москвой, пишет Financial Times
Как отмечает газета, новая Стратегия нацбезопасности США демонстрирует определенную дилемму: либо ЕС откажется от политики, которая не нравится администрации президента Дональда Трампа, либо США пересмотрят свою поддержку НАТО.

"Если довести эту линию мышления до логического завершения, то можно увидеть, как США выходят из НАТО, дистанцируются от нынешних правительств Европы и навсегда сближаются с Россией", — говорится в материале.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.
Эта стратегия вызвала ярость у одного из европейских чиновников, писало издание Politico.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния