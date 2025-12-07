https://ukraina.ru/20251207/zapadnye-politiki-ischut-varianty-dlya-priznaniya-porazheniya-rossii-no-im-meshaet-tramp-1072757473.html
Западные политики ищут варианты для признания поражения России. Но им мешает Трамп
Западные политики ищут варианты для признания поражения России. Но им мешает Трамп - 07.12.2025 Украина.ру
Западные политики ищут варианты для признания поражения России. Но им мешает Трамп
Европа переживает сложнейший момент в отношениях с США, пишет Bloomberg. Авторы статьи высказывают опасения по поводу того, что Трамп может устраниться от поддержки Украины. При наихудшем варианте развития событий США могут прекратить продажи оружия и передачу разведданных. Собственной стратегии помощи Киеву у ЕС нет, говорится в статье
В публикации Bloomberg подчёркивается, что Европа переживает один из самых сложных моментов в трансатлантических отношениях из-за политики президента США Дональда Трампа по Украине. Авторы статьи отмечают, что Вашингтон явно готовится резко сократить или полностью прекратить поддержку Киева — вплоть до остановки продажи оружия и передачи разведданных, — а у Евросоюза до сих пор нет собственной стратегии помощи Украине.Ключевым сигналом стала 33-страничная Стратегия национальной безопасности, подписанная Трампом. В ней прямо говорится, что Европа рискует "исчезнуть с лица земли", если не изменит свою культуру и политику. Для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца этот документ прозвучал особенно тревожно, поскольку был обнародован в момент, когда конфликт на Украине вошёл в потенциально решающую фазу. Авторы статьи пишут, что европейские лидеры восприняли текст как ультиматум: континенту придётся брать на себя гораздо больше ответственности за собственную оборону.Европейские дипломаты сравнивают политику Трампа по Украине с "катанием на американских горках", и сейчас, по их словам, наступил особенно крутой спад. Ещё в октябре Кир Стармер в интервью Bloomberg говорил, что положение Украины "улучшилось". Казалось, что после резкой перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете и встречи американского президента с Владимиром Путиным в Анкоридже США заняли более жёсткую позицию — ввели санкции против крупнейших российских энергетических компаний. Европейцы надеялись: если Киев продержится зиму, в 2026 году в российской экономике начнётся кризис, и Путин потеряет рычаги влияния на переговорах.Однако в ноябре появился новый российско-американский мирный план, который заставил европейцев вновь вернуться к тактике публичного одобрения усилий США в надежде, что Путин сам сорвёт мирные инициативы. После публикации Bloomberg о том, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф консультировал российских коллег, как лучше подать план президенту США, доверие к американским переговорщикам резко упало. Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с лидерами ЕС прямо предупредил, что США могут "предать" Украину, а Фридрих Мерц обвинил Вашингтон в "политических играх".В самой Стратегии национальной безопасности США европейских чиновников обвиняют в "нереалистичных надеждах на конфликт" и "недостатке уверенности в себе", особенно в отношениях с Россией. Это особенно болезненно для Великобритании: Стармер позиционирует Лондон как главного союзника Киева и ближайшего партнёра Вашингтона, поэтому разрыв "особых отношений" для него абсолютно немыслим. Британцы реагируют спокойнее других, считая, что заявления о скорой сделке преувеличены, а Путин на этой неделе отклонил американские предложения, и план, вероятно, скорректировали в пользу Украины.Тем не менее европейские дипломаты всё активнее готовятся к сценарию, при котором Трамп просто самоустранится, если сделка не получится. Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман прямо говорит:"Сохраняется риск того, что США устранятся от решения этого вопроса и предоставят европейцам заниматься им самостоятельно… Без участия США Европе придётся решать, сможет ли она позволить себе и дальше поддерживать Украину военным и финансовым путём".На Зеленского сейчас давят и США, и последствия громкого коррупционного скандала, который привёл к кадровым чисткам в его команде. Это ослабляет способность Киева сопротивляться невыгодной сделке. С финансированием тоже проблемы: идея использовать замороженные активы ЦБ РФ на паузе из-за позиции Бельгии и критики США. Мерц уже заявил:"Не существует никакой возможности оставить эти деньги Соединённым Штатам".Главная цель европейцев — не допустить, чтобы измотанный Зеленский под давлением Вашингтона вывел войска из Донбасса и согласился на сделку без серьёзных гарантий безопасности. Такой исход, по мнению чиновников, не будет справедливым миром и лишь подтолкнёт к новой, более масштабной конфронтации с Россией.В худшем сценарии Трамп ослабит давление на Москву, запретит Украине использовать американское оружие и прекратит обмен разведданными, полностью оставив Европу один на один с проблемой. Чуть менее катастрофичный вариант — Трамп объявит конфликт "европейской проблемой", но продолжив продавать оружие НАТО для последующей передачи Киеву и сохранив контакты с украинской разведкой.Стармер, Макрон и Мерц видят своей главной задачей не допустить раскола между США и Европой — именно этого, по их убеждению, и добивается Россия. Джон Форман добавляет:"Европа привыкла к американскому “зонтику” в сфере безопасности, на протяжении многих лет не вкладывала достаточно средств, игнорировала признаки грядущего размежевания и не была должным образом готова. Сегодня последствия этой стратегической ошибки очевидны".В самой американской Стратегии национальной безопасности подчёркивается, что США всё же не намерены полностью списывать Европу со счетов:"Мы не просто не можем позволить себе списать Европу со счетов, но такой шаг был бы заранее обречён на провал".Тем не менее европейские лидеры сталкиваются с внутренними правыми конкурентами, которых поддерживают националистически настроенные фигуры администрации Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс. В ближайшие дни европейские делегации отправятся в Вашингтон, чтобы попытаться удержать США от окончательного отстранения, но перспективы остаются крайне неопределёнными.В свою очередь, автор Украина.ру Юрий Милославский тоже анализирует новую Стратегию национальной безопасности США. Он характеризует её как манифест и считает его появление вовсе не внезапным: его содержание было заранее известно как в Вашингтоне, так и за океаном. По мнению Милославского, Стратегия представляет собой сознательный вызов "глубинному государству", которое десятилетиями навязывало Америке противоположную внешнеполитическую парадигму.Милославский цитирует следующий фрагмент манифеста: "Мы хотим, чтобы Европа оставалась европейской, вернула себе уверенность в своих цивилизационных возможностях /…/. Этот недостаток уверенности в себе наиболее ярко проявляется в отношениях Европы с Россией. Европейские союзники обладают значительным преимуществом в области жёсткой силы над Россией практически по всем показателям, за вычетом ядерного оружия. /…/ Соединённые Штаты в первую очередь заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность /в отношениях/ с Россией, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины, что позволит ей выжить в качестве жизнеспособного государства".Автор статьи уверен, что манифест — бунт Трампа против доктрины глобального доминирования США, уходящей корнями к доктрине Пола Вулфовица 1992 года и ещё дальше — к концу XIX века. Особое внимание уделяется недавнему отчёту RAND, крупнейшему американскому аналитическому центру, который за три дня до выхода манифеста призывал к modus vivendi с Китаем и отказу от идеи "абсолютной победы" над Пекином. Через несколько дней после публикации Стратегии Трампа этот отчёт был внезапно исчез с сайта RAND с формулировкой "отозван для дальнейшего рассмотрения". По мнению автора, это прямое свидетельство жёсткой внутренней борьбы в американских элитах: Трамп и его команда сознательно игнорируют "напоминания" глубинного государства.
В публикации Bloomberg подчёркивается, что Европа переживает один из самых сложных моментов в трансатлантических отношениях из-за политики президента США Дональда Трампа по Украине. Авторы статьи отмечают, что Вашингтон явно готовится резко сократить или полностью прекратить поддержку Киева — вплоть до остановки продажи оружия и передачи разведданных, — а у Евросоюза до сих пор нет собственной стратегии помощи Украине.
Ключевым сигналом стала 33-страничная Стратегия национальной безопасности, подписанная Трампом. В ней прямо говорится, что Европа рискует "исчезнуть с лица земли", если не изменит свою культуру и политику. Для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца этот документ прозвучал особенно тревожно, поскольку был обнародован в момент, когда конфликт на Украине вошёл в потенциально решающую фазу. Авторы статьи пишут, что европейские лидеры восприняли текст как ультиматум: континенту придётся брать на себя гораздо больше ответственности за собственную оборону.
Европейские дипломаты сравнивают политику Трампа по Украине с "катанием на американских горках", и сейчас, по их словам, наступил особенно крутой спад. Ещё в октябре Кир Стармер в интервью Bloomberg говорил, что положение Украины "улучшилось". Казалось, что после резкой перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете и встречи американского президента с Владимиром Путиным в Анкоридже США заняли более жёсткую позицию — ввели санкции против крупнейших российских энергетических компаний. Европейцы надеялись: если Киев продержится зиму, в 2026 году в российской экономике начнётся кризис, и Путин потеряет рычаги влияния на переговорах.
Однако в ноябре появился новый российско-американский мирный план, который заставил европейцев вновь вернуться к тактике публичного одобрения усилий США в надежде, что Путин сам сорвёт мирные инициативы. После публикации Bloomberg о том, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф консультировал российских коллег, как лучше подать план президенту США, доверие к американским переговорщикам резко упало. Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с лидерами ЕС прямо предупредил, что США могут "предать" Украину, а Фридрих Мерц обвинил Вашингтон в "политических играх".
В самой Стратегии национальной безопасности США европейских чиновников обвиняют в "нереалистичных надеждах на конфликт" и "недостатке уверенности в себе", особенно в отношениях с Россией. Это особенно болезненно для Великобритании: Стармер позиционирует Лондон как главного союзника Киева и ближайшего партнёра Вашингтона, поэтому разрыв "особых отношений" для него абсолютно немыслим. Британцы реагируют спокойнее других, считая, что заявления о скорой сделке преувеличены, а Путин на этой неделе отклонил американские предложения, и план, вероятно, скорректировали в пользу Украины.
Тем не менее европейские дипломаты всё активнее готовятся к сценарию, при котором Трамп просто самоустранится, если сделка не получится. Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман прямо говорит:
"Сохраняется риск того, что США устранятся от решения этого вопроса и предоставят европейцам заниматься им самостоятельно… Без участия США Европе придётся решать, сможет ли она позволить себе и дальше поддерживать Украину военным и финансовым путём".
На Зеленского сейчас давят и США, и последствия громкого коррупционного скандала, который привёл к кадровым чисткам в его команде. Это ослабляет способность Киева сопротивляться невыгодной сделке. С финансированием тоже проблемы: идея использовать замороженные активы ЦБ РФ на паузе из-за позиции Бельгии и критики США. Мерц уже заявил:
"Не существует никакой возможности оставить эти деньги Соединённым Штатам".
Главная цель европейцев — не допустить, чтобы измотанный Зеленский под давлением Вашингтона вывел войска из Донбасса и согласился на сделку без серьёзных гарантий безопасности. Такой исход, по мнению чиновников, не будет справедливым миром и лишь подтолкнёт к новой, более масштабной конфронтации с Россией.
В худшем сценарии Трамп ослабит давление на Москву, запретит Украине использовать американское оружие и прекратит обмен разведданными, полностью оставив Европу один на один с проблемой. Чуть менее катастрофичный вариант — Трамп объявит конфликт "европейской проблемой", но продолжив продавать оружие НАТО для последующей передачи Киеву и сохранив контакты с украинской разведкой.
Стармер, Макрон и Мерц видят своей главной задачей не допустить раскола между США и Европой — именно этого, по их убеждению, и добивается Россия. Джон Форман добавляет:
"Европа привыкла к американскому “зонтику” в сфере безопасности, на протяжении многих лет не вкладывала достаточно средств, игнорировала признаки грядущего размежевания и не была должным образом готова. Сегодня последствия этой стратегической ошибки очевидны".
В самой американской Стратегии национальной безопасности подчёркивается, что США всё же не намерены полностью списывать Европу со счетов:
"Мы не просто не можем позволить себе списать Европу со счетов, но такой шаг был бы заранее обречён на провал".
Тем не менее европейские лидеры сталкиваются с внутренними правыми конкурентами, которых поддерживают националистически настроенные фигуры администрации Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс. В ближайшие дни европейские делегации отправятся в Вашингтон, чтобы попытаться удержать США от окончательного отстранения, но перспективы остаются крайне неопределёнными.
В свою очередь, автор Украина.ру Юрий Милославский
тоже анализирует
новую Стратегию национальной безопасности США. Он характеризует её как манифест и считает его появление вовсе не внезапным: его содержание было заранее известно как в Вашингтоне, так и за океаном. По мнению Милославского, Стратегия представляет собой сознательный вызов "глубинному государству", которое десятилетиями навязывало Америке противоположную внешнеполитическую парадигму.
Милославский цитирует следующий фрагмент манифеста: "Мы хотим, чтобы Европа оставалась европейской, вернула себе уверенность в своих цивилизационных возможностях /…/. Этот недостаток уверенности в себе наиболее ярко проявляется в отношениях Европы с Россией. Европейские союзники обладают значительным преимуществом в области жёсткой силы над Россией практически по всем показателям, за вычетом ядерного оружия. /…/ Соединённые Штаты в первую очередь заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность /в отношениях/ с Россией, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины, что позволит ей выжить в качестве жизнеспособного государства".
Автор статьи уверен, что манифест — бунт Трампа против доктрины глобального доминирования США, уходящей корнями к доктрине Пола Вулфовица 1992 года и ещё дальше — к концу XIX века. Особое внимание уделяется недавнему отчёту RAND, крупнейшему американскому аналитическому центру, который за три дня до выхода манифеста призывал к modus vivendi с Китаем и отказу от идеи "абсолютной победы" над Пекином.
Через несколько дней после публикации Стратегии Трампа этот отчёт был внезапно исчез с сайта RAND с формулировкой "отозван для дальнейшего рассмотрения". По мнению автора, это прямое свидетельство жёсткой внутренней борьбы в американских элитах: Трамп и его команда сознательно игнорируют "напоминания" глубинного государства.