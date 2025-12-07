Явилась ли Россия на морскую войну? Жаворонков о развитии флота - 07.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251207/yavilas-li-rossiya-na-morskuyu-voynu-zhavoronkov-o-razvitii-flota-1072690965.html
Явилась ли Россия на морскую войну? Жаворонков о развитии флота
Явилась ли Россия на морскую войну? Жаворонков о развитии флота - 07.12.2025 Украина.ру
Явилась ли Россия на морскую войну? Жаворонков о развитии флота
ВС России сообщили в очередной раз, что уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины в северо-западной части Черного моря. Украина.ру, 07.12.2025
2025-12-07T10:36
2025-12-07T10:36
россия
черное море
украина
вмф
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072690442_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf5e142ab22bf46c51b70a5df3771961.jpg
ВС России сообщили в очередной раз, что уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины в северо-западной части Черного моря. Как окончательно пресечь террористические акты со стороны Украины, объяснил историк флота, эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков.
россия
черное море
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072690442_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a00d7210a66d1547861a08e3b5ed9e7c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, черное море, украина, вмф, видео, видео
Россия, Черное море, Украина, ВМФ, Видео

Явилась ли Россия на морскую войну? Жаворонков о развитии флота

10:36 07.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
ВС России сообщили в очередной раз, что уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины в северо-западной части Черного моря.
Как окончательно пресечь террористические акты со стороны Украины, объяснил историк флота, эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЧерное мореУкраинаВМФВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10"Мины снимут роботы, а не человек": как справиться с одним из самых сложных вызовов после СВО
11:08В Минобороны РФ раскрыли количество сбитых за ночь БПЛА
10:36Явилась ли Россия на морскую войну? Жаворонков о развитии флота
10:33На Сумском направлении армия России уничтожила до 100 военнослужащих ВСУ и американскую технику
10:22Визит Путина в Индию доказал, что Россия не находится в изоляции. Новости к этому часу
10:15ВС РФ нанесли комплексные удары по энергообъектам Украины
10:01Тяжёлый разговор Зеленского, плохие предчувствия от Лондона. Хроника событий на утро 7 декабря
10:00Как Россия ломает игру ВСУ и к чему это приводит. Рожин о шаблонах и смене тактики
08:10Россия создаёт аналог Нюрнберга для украинских неонацистов. Новости к этому часу
08:00Песков: Кремль положительно оценил исключение России из списка "прямых угроз" США
06:00Эксперт про удары по танкерам: "Киев заявлял, что готов действовать и на Балтийском море"
05:45"Шмат побольше": эксперт Госдумы Краснов о том, как Чехия зарабатывает на помощи Украине
05:30Европа и Украина не хотят мира: Суслов о том, что скрывается за планами Киева и ЕС о "передышке"
05:01Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник
05:00Западная Украина за минувшую неделю: зарезанный бусификатор и проснувшиеся русины
05:00Ростислав Ищенко: ЕС не способен выслать миллионы украинцев, чтобы пополнить армию Зеленского
04:59О тех, кто не дождался. Политзаключенные гибнут в украинских тюрьмах
04:57"Зеленского вынесут вперёд ногами. Украине трындец": эксперты и политики о ситуации в стране
04:45"Европы там быть не должно": эксперт Евстафьев о ключевом пункте плана Трампа
04:30"Торпедирует переговорный процесс": политолог связал инциденты в Черном море с позицией Киева
Лента новостейМолния