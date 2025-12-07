Ростислав Ищенко: ЕС не способен выслать миллионы украинцев, чтобы пополнить армию Зеленского - 07.12.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: ЕС не способен выслать миллионы украинцев, чтобы пополнить армию Зеленского
Ростислав Ищенко: ЕС не способен выслать миллионы украинцев, чтобы пополнить армию Зеленского - 07.12.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: ЕС не способен выслать миллионы украинцев, чтобы пополнить армию Зеленского
Евросоюз не сможет массово депортировать украинских беженцев для пополнения ВСУ из-за колоссальных масштабов и правовых барьеров. При этом даже сотни высланных беженцев не залатают дыры в украинском фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в Германии. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.Отвечая на вопрос об ужесточения политики ЕС в отношении украинских беженцев, эксперт выразил сомнения в эффективности таких мер для Киева. Он привел неутешительные для Киева цифры, сравнивая потребности армии с возможностями депортации. "ВСУ для восполнения потерь и накачивания мышц надо минимум 40 тысяч в месяц. А киевский режим мобилизует около 20 тысяч, из которых половина разбегается", — заявил эксперт.Эксперт усомнился в технической и юридической возможности масштабных депортаций. "Так каким же образом они сейчас станут отлавливать украинских беженцев, которых, по их данным, около 7 миллионов человек?" — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Ростислав Ищенко: ЕС не способен выслать миллионы украинцев, чтобы пополнить армию Зеленского

05:00 07.12.2025
 
Евросоюз не сможет массово депортировать украинских беженцев для пополнения ВСУ из-за колоссальных масштабов и правовых барьеров. При этом даже сотни высланных беженцев не залатают дыры в украинском фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что молодые украинцы должны ехать на Украину, а не жить в Германии. Срок временной защиты, которую Евросоюз предоставил украинским беженцам, истекает в марте 2027 года.
Отвечая на вопрос об ужесточения политики ЕС в отношении украинских беженцев, эксперт выразил сомнения в эффективности таких мер для Киева.
"Неужели вы думаете, что если Европа будет ловить украинских мужчин и отправлять их домой, то они тем самым смогут пополнить ВСУ? Трамп высылает. Аж 50 штук выслал. Их уже отправили на фронт. Ну еще 500 вышлют. А что дальше?" — задался вопросом Ищенко.
Он привел неутешительные для Киева цифры, сравнивая потребности армии с возможностями депортации. "ВСУ для восполнения потерь и накачивания мышц надо минимум 40 тысяч в месяц. А киевский режим мобилизует около 20 тысяч, из которых половина разбегается", — заявил эксперт.
Эксперт усомнился в технической и юридической возможности масштабных депортаций. "Так каким же образом они сейчас станут отлавливать украинских беженцев, которых, по их данным, около 7 миллионов человек?" — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
