Отрадные формулировки, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 7 декабря
Отрадные формулировки, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 7 декабря
В Кремле прокомментировали стратегию национальной безопасности США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Россия поддерживает формулировки в стратегии нацбезопасности США о выстраивании диалога, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Там и формулировки против конфронтации, и в сторону диалога, выстраивания добрых отношений. Это то, о чем говорит Путин. Это, конечно, отрадно, с одной стороны", — сказал он.По его словам, часть положений обновленного документа во многом соответствует позиции России."Можно надеяться, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования на Украине, как минимум", — отметил Песков.Пресс-секретарь президента России подчеркнул: президент США Дональд Трамп силён с точки зрения внутриполитических позиций, что позволяет ему корректировать стратегию нацбезопасности в соответствии со своим видением. При этом Песков призвал следить за реализацией положений стратегии, поскольку бывает, что американское "глубинное государство" – deep state – делает всё иначе.Обстрелы и налётыУтром 7 декабря Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 42 – над территорией Саратовской области, 12 – над территорией Ростовской области, 10 – над территорией Республики Крым, 9 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Чеченской Республики", — указывалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:00 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 3 – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Курской области", — заявила пресс-служба министерства обороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 3 удара по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 5 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о гибели 1 и ранении 2 гражданских лиц. Также поступили сведения о ранении гражданского лица за 1 декабря в н.п. Ровное. Огнём ВСУ повреждены 2 жилых домостроения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 17 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Малая Лепетиха — 3; Каиры — 3; Заводовка — 2; Горностаевка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Маячка, Новая Каховка, Старая Маячка и Алёшки.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 7 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгороде в результате прилёта неустановленного боеприпаса пострадал мирный житель. Мужчине оказана медицинская помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Лечение продолжит амбулаторно. Повреждены линия электропередачи, грузовой автомобиль, 5 частных домов, административное и коммерческое здания", — писал Гладков.В Белгородском округе посёлок Малиновка, сёла Лозовое, Нехотеевка и Петровка атакованы 6 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Малиновка повреждены 2 частных дома и автомобиль. В посёлке Новосадовый в результате падения фрагментов неустановленного боеприпаса повреждены 8 транспортных средств."В Борисовском округе по сёлам Беленькое и Берёзовка совершены атаки 2 беспилотников. В селе Беленькое повреждён КамАЗ, в селе Берёзовка — объект инфраструктуры", — отмечалось в публикации.Над Валуйским округом подавлены 2 FPV-дрона. Последствий нет.В Волоконовском округе хутор Екатериновка подвергся атакам 2 беспилотников. Повреждена машина, а также уничтожена кабина грузового автомобиля."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Гора-Подол, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и хутору Масычево выпущено 16 снарядов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 10 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты. В селе Глотово повреждён частный дом, в селе Рождественка — забор частного дома, хозпостройка и автомобиль", — указывалось в сводке.В Краснояружском округе посёлок Красная Яруга, сёла Колотиловка и Староселье подверглись атакам 9 беспилотников, 3 из которых подавлены. Последствий нет.В Ракитянском округе в селе Илек-Кошары с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждён частный дом.Над Шебекинским округом подавлены и сбиты 22 беспилотника. В селе Графовка в результате падения обломков повреждён частный дом.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Каждый день хуже предыдущего. Мы проиграли войну": что говорят на Украине о ситуации на фронте".
Егор Леев
автор издания Украина.ру
В Кремле прокомментировали стратегию национальной безопасности США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Россия поддерживает формулировки в стратегии нацбезопасности США о выстраивании диалога, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Там и формулировки против конфронтации, и в сторону диалога, выстраивания добрых отношений. Это то, о чем говорит Путин. Это, конечно, отрадно, с одной стороны", — сказал он.
По его словам, часть положений обновленного документа во многом соответствует позиции России.
"Можно надеяться, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования на Украине, как минимум", — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул: президент США Дональд Трамп силён с точки зрения внутриполитических позиций, что позволяет ему корректировать стратегию нацбезопасности в соответствии со своим видением. При этом Песков призвал следить за реализацией положений стратегии, поскольку бывает, что американское "глубинное государство" – deep state – делает всё иначе.
Обстрелы и налёты
Утром 7 декабря Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 42 – над территорией Саратовской области, 12 – над территорией Ростовской области, 10 – над территорией Республики Крым, 9 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Чеченской Республики", — указывалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее стало известно о новых атаках.
"В период с 07:00 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 3 – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Курской области", — заявила пресс-служба министерства обороны России.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 3 удара по территории этого региона России.
Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 5 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о гибели 1 и ранении 2 гражданских лиц. Также поступили сведения о ранении гражданского лица за 1 декабря в н.п. Ровное. Огнём ВСУ повреждены 2 жилых домостроения.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 17 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Малая Лепетиха — 3; Каиры — 3; Заводовка — 2; Горностаевка — 5", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Маячка, Новая Каховка, Старая Маячка и Алёшки.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Утром 7 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгороде в результате прилёта неустановленного боеприпаса пострадал мирный житель. Мужчине оказана медицинская помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Лечение продолжит амбулаторно. Повреждены линия электропередачи, грузовой автомобиль, 5 частных домов, административное и коммерческое здания", — писал Гладков.
В Белгородском округе посёлок Малиновка, сёла Лозовое, Нехотеевка и Петровка атакованы 6 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Малиновка повреждены 2 частных дома и автомобиль. В посёлке Новосадовый в результате падения фрагментов неустановленного боеприпаса повреждены 8 транспортных средств.
"В Борисовском округе по сёлам Беленькое и Берёзовка совершены атаки 2 беспилотников. В селе Беленькое повреждён КамАЗ, в селе Берёзовка — объект инфраструктуры", — отмечалось в публикации.
Над Валуйским округом подавлены 2 FPV-дрона. Последствий нет.
В Волоконовском округе хутор Екатериновка подвергся атакам 2 беспилотников. Повреждена машина, а также уничтожена кабина грузового автомобиля.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Гора-Подол, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и хутору Масычево выпущено 16 снарядов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 10 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты. В селе Глотово повреждён частный дом, в селе Рождественка — забор частного дома, хозпостройка и автомобиль", — указывалось в сводке.
В Краснояружском округе посёлок Красная Яруга, сёла Колотиловка и Староселье подверглись атакам 9 беспилотников, 3 из которых подавлены. Последствий нет.
В Ракитянском округе в селе Илек-Кошары с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждён частный дом.
Над Шебекинским округом подавлены и сбиты 22 беспилотника. В селе Графовка в результате падения обломков повреждён частный дом.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Каждый день хуже предыдущего. Мы проиграли войну": что говорят на Украине о ситуации на фронте".
