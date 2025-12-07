https://ukraina.ru/20251207/o-tekh-kto-ne-dozhdalsya-politzaklyuchennye-gibnut-v-ukrainskikh-tyurmakh-1072686225.html

О тех, кто не дождался. Политзаключенные гибнут в украинских тюрьмах

Мы не первый год говорим о проблемах жителей Украины, которые сидят в тюрьмах за антифашистские взгляды или за предполагаемую деятельность в интересах России. СВО идет уже почти четыре года, и за это время на передний план все больше выходит проблема выживания.

В нечеловеческих условиях содержания люди не дожидаются освобождения из мест заключения, будь оно в форме обмена в Россию, прямого освобождения наступающими войсками или принуждения Украины к амнистии для "политических".Истории погибших в местах заключения Украина, конечно, не распространяет, но все скрывать невозможно и что-то узнать удается. Косвенное свидетельство по поводу качества жизни узников предоставляет "свежее" дело об убийстве заключенного в Киевском СИЗО. Не "политического", обычного уголовника, но в контексте станет понятно, почему это так важно.Итак, 22 декабря 2024 года в прогулочном дворе "смотрящий" с группой заключенных избили мужчину, который содержался под стражей по подозрению в краже. Пострадавший получил тяжелое повреждение головного мозга и ребер. На вопрос работников СИЗО он ответил, что травмировался при падении с брусьев. Дежурный помощник начальника изолятора таким ответом, как это обычно и бывает, удовлетворился. "Корпусные" получили указание отрапортовать, что избитый нарушал правила содержания, поэтому его следует отправить в карцер. Медики, работавшие в СИЗО, тоже как обычно, жалобы избитого проигнорировали, помощь не оказали, но оформили заключение, что в карцере его держать можно. Видимо, для перестраховки, дежурный помощник начальника СИЗО сообщил в полицию, что заключенный травмировался сам. Полиция приехала, чтобы получить показания, и снова, как обычно, покалеченный в присутствии сотрудников изолятора, подтвердил, что упал с брусьев, и подписался под своими разъяснениями.28 декабря, на седьмой день после избиения, заключенный скончался. Если бы не это, никаких последствий бы не было. Но смерть человека потребовала начать расследование.По его результатам выяснилось, что "смотрящий" вместе с еще четырьмя зеками избили заключенного, что привело к его смерти. Им предъявили ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное группой лиц, повлекшее смерть). Интересно, что за такое дают максимум 10 лет, почти тот же срок, что и за "отрицание российской агрессии" повторно или группой лиц, то есть просто за слова. Например, за разговор с коллегами о том, что правительство Украины тоже виновато в развязывании войны. Да что там правительство Украины, если скажешь, что НАТО виновато — тоже попадешь под действие этой статьи.Так вот, обвинение предъявили не только зекам, избивавшим погибшего, но и девяти сотрудникам СИЗО, которые пытались скрыть преступление, подделав документы о состоянии здоровья и поместив потерпевшего в карцер, а также не оказали ему своевременную медпомощь, из-за чего он и умер. Это ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям) и это тоже до 10 лет. Но суд утвердил сделку о признании виновности, и совсем недавно, 30 октября 2025 года, появился первый приговор — всего четыре года лишения свободы. Но преступник не сядет даже на такой небольшой срок — он условный. И всего три года ему нельзя будет занимать должности в правоохранительных органах. Затем он сможет вернуться на работу в то же СИЗО и продолжать делать, что делал раньше.Из этого частного эпизода видно, что система не наказывает "системных" преступников, даже если преступление становится публичным. По сути, сотрудники СИЗО — мелкие сошки, но даже их всерьез не тронули. Что тогда говорить о высоких чинах СБУ, которые организовывали пытки в так называемых "спортзалах".Еще в 2016 году помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявлял, что СБУ массово задерживает людей и систематически применяет к ним пытки, а 14-й доклад миссии УВКПЧ ООН подтвердил наличие пяти тайных тюрем.После начала СВО самым громким скандалом стало убийство сотрудниками СБУ американского блогера Гонсало Лиры, который находился на Украине и публично критиковал украинские власти за нарушения прав человека. Лиру похитили и пытали в "спортзале" на Владимирской, 33 в Киеве, а затем перевели в харьковское СИЗО, где ему сломали ребра, из-за чего образовался пневмоторакс и блогер умер из-за неоказания ему медицинской помощи (врач СИЗО, точно так же, как в описанном выше деле о гибели уголовника, заявил, что жизни Лиры ничего не угрожает).ООН в весеннем отчете 2023 года задокументировала 65 случаев, когда сотрудники СБУ удерживали людей в неофициальных местах содержания под стражей для того, чтобы выбить признательные показания. Например, случай в Кривом Роге, где похищенного в здании СБУ три дня били по голове, ребрам и ногам, угрожали отрезать ему гениталии, изнасиловать и отправить видео его детям. Зафиксированные ООН виды пыток таковы: избиения, применение электрошокеров, сексуальное насилие, в том числе нанесение ударов по половым и репродуктивным органам, принудительное раздевание, угрозы калечащих операций на половых органах и изнасилования задержанных или их близких, угрозы расстрела, угрозы выстрела в конечности из заряженного оружия, угрозы отправки на передовую. Некоторым на ночь связывали руки или привязывали их к батареям."Люди там лежали на полу, не имея права двигаться, кормили раз в день и то очень скудно, иногда это могла быть одна вареная картошка или один кусочек хлеба с паштетом в сутки. В туалет выводили один раз в день. Постоянно играли националистические песни и гимн Украины. Люди постоянно подвергались избиениям и унижением. Глаза были закрыты, завязаны скотчем или тряпками", — рассказывали братья Кононовичи, которые перед официальным арестом прошли несколько дней ужаса в "спортзале".А вот обвиненный в госизмене бывший сотрудник СБУ и работник Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Юрий Рябуха провел в "спортзале" целых полгода. Затем он сообщил, что людей заставляли почти круглые сутки лежать на полу в одной позе с пакетом на голове, а за попытку поменять положение — избивали. Туалет — три раза в день по одной минуте и тоже с завязанными глазами. За неправильные ответы про отношение к Бандере — побои. Ночью отдельных узников забирали в пыточные. Утром к сломленным приходил следователь и, в случае признательных показаний, оформлял официальное задержание и забирал из "спортзала". По словам Рябухи, выживали не все, а трупы не выдержавших пытки куда-то вывозили.Заявление в тогда подконтрольное Офису президента Госбюро расследований он подал в конце лета 2022 года (когда после "спортзала" оказался в СИЗО), зарегистрировали его только весной 2023 года, а результатов расследования нет до сих пор.Но проблема не только в "спортзалах", которые вроде бы уже не существуют.Летом 2022 года в тогда подконтрольной Украине части ДНР сотрудники СБУ задержали 18-летнюю Настю Глущенко за предполагаемую передачу данных российским спецслужбам. История очень показательная в плане фабрикации доказательств, и мы о ней писали. Но совсем мало кому известно, что чуть позже взяли и дедушку Насти, который в суде давал показания в ее пользу. Обвинили его в том же самом, а затем руками уголовников забили насмерть в колонии. Официальное место содержания, совсем не подвал СБУ.Есть еще одна история, о которой мы не писали, поэтому пока обойдемся без имен. Примерно в то же время пожилая пара тоже из подконтрольной Украине части ДНР попала в руки СБУ за предполагаемую передачу данных. Мужчину забили до смерти в СИЗО. Женщина все еще сидит. Их дочка — в России и мало чем может помочь.В марте этого года в полтавском СИЗО умер 70-летний политзаключенный, известный писатель-краевед Юрий Погода. Его отправили под стражу за публикацию статей с критикой украинского национализма 5 февраля 2025 года, то есть продержался он в СИЗО не более полутора месяцев. Данных о насильственной причине смерти нет, но стресс и негодные в 21 веке условиях содержания в украинских изоляторах могли привести пожилого человека к летальному исходу и сами по себе.Политпреследуемого можно убить и без содержания под стражей. Так, в апреле 2024 года задержали священника УПЦ Николая Хланя. В декабре ему дали четыре года реального срока за критику преследований церкви и призывы к миру с Россией. В тюрьму священник сесть не успел, поскольку во время суда находился под залогом с обязательством носить браслет и не покидать свой населенный пункт, а приговор вступает в силу только после апелляции. До 14 октября, когда должно было состояться апелляционное слушание, он не дожил. Его мобилизовали, моментально отправили на передовую, где священник и погиб. Погиб от пули или снаряда российских военных или был убит "своими" — неизвестно. По закону мобилизовать его не могли. Хлань — многодетный отец. К тому же у него был приговор по статье, связанной с нацбезопасностью, GPS-браслет и судебный запрет покидать свое родное село. GPS-браслет должен был бы просигнализировать о нарушении условий, но полиция почему-то не отреагировала. Человек мертв.Из совсем "свежего". Житель Краматорска в 2023 году передал через "Телеграм" неустановленному в ходе следствия лицу с аккаунтом "Манул" информацию о паре мест дислокации ВСУ в его городе. Вину признал, поэтому доказательства в суде не рассматривали и дали пять лет лишения свободы. Имя его известно, но, несмотря на то, что этот человек попал в обменные списки и его личные данные были выложены на сайте проекта СБУ, ГУР и украинского омбудсмена "Хочу к своим", мы не станем публиковать их из-за деликатности вопроса. В середине октября этого года у него случился инсульт, его вывезли куда-то из СИЗО (видимо, в больницу, но жене не сообщили). В ООН и МККК запрос от жены о пропаже без вести приняли, но поиск — это длинная процедура, в течение нескольких дней решить этот вопрос международные организации, конечно, не могли. А вот украинский Красный Крест, узнав, что человек был схвачен СБУ, даже не стал разговаривать с женой.Через несколько дней его вернули в СИЗО, закрыли в одиночке "на больничке" и дали ибупрофен с хлоридом натрия. 18 ноября его не стало. Похоронили человека рядом с тюрьмой. Дочка — в России. Она обратилась к уполномоченному по правам человека РФ, чтобы забрать тело отца. Украинская сторона вроде бы не против, но никто не знает, как это сделать технически. Тела военных передают при посредничестве МККК, а на передачу в Россию тела осужденного на Украине гражданина Украины у организации нет мандата. Человеку оставалось сидеть пару лет.Буквально несколько дней назад, 2 декабря, инсульт в Киевском СИЗО случился у Анатолия Мируты. Анатолий жил в селе Киевской области и во время пребывания там ВС РФ в 2022 году прятал односельчан в подвале своего кафе от обстрелов ВСУ, распределял российскую гуманитарную помощь и получал у российских военных разрешение на пересечение блокпостов, чтобы вывезти тела умерших односельчан на кладбище. За это ему в первой инстанции дали 10 лет по статье "Коллаборационизм". Апелляции еще не было. К инсульту Мирута был предрасположен, последние полгода он почти ежедневно вызывал в СИЗО врача, его состояние зафиксировано во всех документах, но суд в изменение меры пресечения на более легкую всегда отказывал. Анатолия вывезли в нейрохирургию и прооперировали. У него оторвалось два тромба: один — в шее, один — в голове.Сейчас человек в реанимации. Выживет ли он в таком состоянии после того, как его вернут в СИЗО, никому не известно. Даже во время операции его нога была прикована наручником к кровати. Руку просто не смогли приковать.Если никто не отвечает даже за очевидные и зафиксированные преступления (вроде похищений и пыток в "спортзале"), то за смерть людей из-за негодных условий содержания тем более никто не ответит. По крайней мере, пока их истории не станут достоянием широкой общественности благодаря поддержке СМИ, а запросы родственников погибших как в правоохранительные органы Украины, так и в международные организации не станут массовыми благодаря организованной поддержке юристов. История знает случаи успеха подобных действий, но они должны быть произведены.О требованиях Женевских конвенций, а также о том, что может сделать Красный Крест, — в материале "Пресс-секретарь МККК Галина Бальзамова: Мы не суд, чтобы решать, кто прав, а кто виноват"

