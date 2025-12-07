https://ukraina.ru/20251207/malysh-rubio-chuzhoy-sredi-svoikh-1072761183.html

"Малыш Рубио": чужой среди своих

С лёгкой руки Дональда Трампа, нынешнего президента США, Марко Рубио называют "малыш Рубио". Это прозвище буквально прилипло к нему

У Марко Рубио действительно не очень большой рост. Но и не маленький! 1 метр 75 сантиметров.Конечно, на фоне Трампа он смотрится как низкорослый. Рост Трампа — 1 метр 88 сантиметров. Такой же, как у Джорджа Вашингтона. А самый высокий президент за всю историю США — Авраам Линкольн, 1 метр 98 сантиметров. Линкольн, кстати, — это первый президент от Республиканской партии, освободитель рабов и национальный герой США.Но дело, конечно же, не только и не столько в росте. Прозвище "маленький Рубио" неспроста закрепилось за нынешним госсекретарём. Он не является "сильной фигурой", не похож он и на сильную личность. Рубио — человек довольно беспринципный. Достаточно сказать, что его хвалят и многие республиканцы, и многие демократы. Как такое возможно? Только при умении лавировать и обходить острые вопросы. Он человек очень "медийный", хорошо говорит, дипломатичный, ловкий, услужливый, достаточно артистичный. И очень осторожный — это главное, что ему помогает продолжать ладить и с Трампом, и с остальной командой."Величайший" госсекретарьРубио почти не делает ошибок, особенно в деле служения "величайшему президенту в истории США". Он беззаветно льстит Трампу и охотно делает это публично. Можно только представить, что же происходит непублично? Наверное, он целует Трампу руку при встрече в коридоре Белого дома? Как это принято у латиноамериканских "донов Корлеоне"?Трамп тоже не остаётся в долгу. Недавно он назвал Рубио "величайшим из госсекретарей США", но с оговоркой: "станет величайшим", если продолжит идти тем же самым путём. Трамп очевидно не доверяет Рубио до конца, и для этого есть все основания. Это сегодня Рубио скор на комплименты Трампу. Но так было не всегда, далеко не всегда.Праймериз 2016 года"Малышом" метко назвал Рубио Трамп во время праймериз во Флориде, где Рубио был его соперником: он тоже выдвигался от Республиканской партии на пост президента. А сам Рубио тогда называл будущего "величайшего президента" Трампа — "мошенником" и "самым вульгарным человеком, когда-либо претендовавшим на пост президента США".В итоге праймериз Рубио снял свою кандидатуру, так как стало понятно: он проиграет Трампу с разгромным счётом. А этого допускать никак нельзя. Лучше раньше выйти из игры. Что Рубио и сделал. Впоследствии, во время знаменитого "похода на Капитолий" сторонников Трампа в январе 2021 года, Рубио осудил и этот штурм, и самого Трампа. То есть он не входит в команду "самых верных". Да и даже в команду просто верных госсекретарь не входит. До 2024 года "малыш Рубио" так и не был замечен в больших симпатиях Трампу. Ещё до его назначения на должность американист Дмитрий Дробницкий называл Рубио как предполагаемого члена команды Трампа: "чужеродный, неквалифицированный человек с весьма сомнительной лояльностью"."Сладкий Марко" и его четыре должностиЗато сегодня! Трамп — это "величайший президент", "великий миротворец". И чего только не говорит сладкоголосый Рубио про своего сегодняшнего работодателя. Кстати, "сладкий Марко" — было его прозвище в детстве, из-за общей миловидности и присущей ему с детства ловкой дипломатичности.Рубио — республиканец, но принадлежит к той части республиканцев, которые "не МАГА" и очень похожи в своих политических взглядах на "демов". Он принадлежит к "другому крылу" республиканцев, которые не скрывают своего скепсиса по отношению к Трампу. Тем интереснее было его назначение на важнейшую должность в США. Причём если поначалу Рубио занял место госсекретаря, что само по себе делает его третьим, а иногда и вторым лицом в государстве, то теперь он совмещает уже четыре должности! Рубио — госсекретарь, он также глава пресловутого USAID, он — главный архивариус и он же — советник президента по национальной безопасности (после ухода с этой должности Майкла Уолтца). Подобное совмещение двух главных "мидовских" должностей в истории США уже было: должности госсекретаря и советника по национальной безопасности занимал одновременно Генри Киссинджер. Но Рубио — конечно же, не Киссинджер. Он не имеет ни такого политического веса, ни такого влияния, ни такого ума. Но как же получилось, что не испытывавший симпатий к Трампу Рубио занял одну из главнейших должностей в стране?Кубинец и немного "израильтянин"Рубио родился в семье кубинских эмигрантов, которые эмигрировали с Кубы ещё до прихода к власти Фиделя Кастро. Но Марко в своей обычной скользкой манере рассказывал, что родители "бежали от коммунистов". Когда же ему задали прямой вопрос, он выкрутился: рассказал историю о том, что его мама возвращалась на Кубу, посмотрела на всё, что там происходит, и вернулась назад в США.Марко — доктор права, некоторое время работал юристом, преподавал в университете. А в 2010 году стал сенатором. Он любит рассказывать о том, что кредиты на своё обучение он выплатил уже будучи сенатором. Это скорее всего правда: Рубио действительно происходит из небогатой семьи.Но у него, естественно, есть спонсоры. Это в первую очередь богатые кубинские и венесуэльские эмигранты. А также самый главный спонсор Трампа — Мириам Адельсон. Мириам Адельсон — супруга Шелдона Адельсона, вместе с ним они были главными донорами Трампа и в первую, и во вторую президентскую кампанию. Сегодня она является самой богатой израильтянкой в мире. И 53-м самым богатым человеком в мире. Поддержала она и Марко Рубио.Таков ответ на вопрос о том, кто поставил Марко Рубио на должность госсекретаря — это были "другое крыло" республиканцев, которым был нужен "свой человек" в правительстве. Это очень влиятельные кубинские и венесуэльские эмигранты. И это Мириам Адельсон. Получается, что и президент США, и госсекретарь избрались на деньги "самой богатой израильтянки"?Да, по поводу поддержки Израиля, видимо, у Рубио и Трампа нет и не будет разногласий. Но другое дело — Венесуэла. Рубио очень хотелось бы поменять президента Венесуэлы. Таково желание его спонсоров. И нефть Венесуэлы — это тоже немаловажный вопрос.Но сама по себе военная операция в Венесуэле и даже операция по смещению президента Мадуро — это очень рискованный проект, который может стать сильным аргументом против Трампа и всей Республиканской партии. Да и как это получится? Будет ли положительный для США результат?"Малыш Рубио" очень старается эту операцию осуществить. Но в случае неудачи он тоже может лишиться всех своих четырёх должностей.Госсекретарь Латинской АмерикиИз-за того, что основные интересы Рубио и его спонсоров — это Южная Америка, газета "Нью-Йорк пост" даже называла Рубио "госсекретарём Латинской Америки".Рубио, так же, как и Трамп, собирается сосредоточиться на проблемах в Западном полушарии. Европа, а тем более Украина для него — далеко не на первом месте в списке интересов.Да, он считается "главным глобалистом" в команде Трампа, ставленником "глубинного государства". Отчасти это так и есть. Но сейчас он пытается играть за всю команду и не допускает, как и обычно, резких движений. Поэтому напрасно на Украине возлагали на Рубио такие надежды. На последних переговорах в США, как писали украинские издания, "Рубио заместил выбывшего Кита Келлога". Но Рубио не демонстрирует особой лояльности к Украине, как это демонстрировал спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Он, как всегда, — осторожен и дистанцируется. Украина для него далеко не так важна, как та же Венесуэла.Дистанцируется он и от Украины, и от Европы, и от альянса НАТО. В этом плане он всегда шёл "в ногу" с Трампом и даже высказывался за то, чтобы США вышли из НАТО. Если общая стратегия США — сосредоточиться на Западном полушарии, то это полностью совпадает с интересами "госсекретаря по Латинской Америке".Союзники оцепенелиНедавно он вообще пропустил заседание НАТО, чем шокировал союзников. Английская "Дэйли Мэйл" написала: "Впервые с 1999 года госсекретарь США пропустил заседание правительства НАТО, оставив союзников в оцепенении".И про Венесуэлу: "Рубио… нужно удовлетворить своих богатых венесуэльцев во Флориде, которые полезны для его политического будущего. Он считает Украину проигрышной темой в мире МАГА". "Появиться сейчас со своими европейскими коллегами значило бы вступить в публичное противостояние с Уиткоффом и Кушнером".В общем, хитрый и ловкий Рубио избегает любой конфронтации: и с Трампом, и с его командой. Он пытается продемонстрировать "движению МАГА" свою лояльность. Своим он для них никогда не станет. Но учитывая раскол внутри самой республиканской партии, на следующих выборах президента им нужен будет как раз такой кандидат: лояльный и к одному, и к другому крылу. И тут на сцену как раз и может выйти "малыш Марко"!Будущий президентБудущим президентом, как недавно сказал Трамп, он видит Джей Ди Вэнса, но "хороший кандидат" также и Марко Рубио. Трамп, конечно же, может ещё не раз поменять своё мнение.Он может выдвинуться и сам на третий срок, об этом ходит много разговоров в рядах сторонников МАГА. Возможным преемником называют и его сына, Дона-младшего. Дональд Трамп-младший активно участвует в политической жизни. Комментирует события в мире. Продвигает идеи движения МАГА. Он активнейшим образом участвовал в выборе и назначении членов нынешней администрации Трампа. То есть очевидно, что Дона-младшего на всякий случай готовят и тренируют для какой-то важной политической роли в будущем.А ближе к выборам 2028 года обозначаются и другие претенденты. Но пока что на "скамейке запасных" от Республиканской партии на выборах 2028 года находятся двое: Вэнс и Рубио.Публично Рубио назвал Вэнса "отличным кандидатом", но на вопрос, будет ли он сам претендовать на место президента США, ответил, что допускает и такое развитие событий. А недавно Рубио якобы заявил, что он не будет претендовать на пост президента. Пойдёт в команде Джей Ди Вэнса. Но это не было официальным заявлением. Так, в частных беседах якобы упомянул. Сообщило об этом издание "Политико".Это вполне в духе Рубио: "в частных беседах", какой-то "инсайдер", газета сообщила, но ведь не сам Рубио? Он может и поменять своё мнение.Илон Маск уже поспешил объявить: впереди великий 12-летний период! Видимо, имеется в виду один президентский срок Трампа и два срока будущего президента Вэнса. Пока что он предстаёт перед всеми как добросовестный член команды. Но хитрый "малыш Рубио" "допускает любое развитие событий".

