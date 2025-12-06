https://ukraina.ru/20251206/kaya-kallas-zlobnaya-zolushka-evropy-1072735367.html

История про то, как неприметный премьер Эстонии Кая Каллас стала главой всей дипломатии Европы — это, можно сказать, современная европейская сказка про Золушку.

Вызывайте санитаров"!Только это сказка "Золушка наоборот".Это не история про скромную трудолюбивую девушку, которой фея подарила платье, туфельки и карету.Вовсе нет, это сказка про то, как глупая, высокомерная и истеричная золушкина старшая сестра пролезла на трон Евросоюза. И усевшись там, начала с непередаваемым апломбом поучать и "ставить на место" страны и народы.И не только с апломбом, но и с такой же непередаваемой глупостью.Каины "экзерсисы" повторить невозможно. Если бы даже ей кто-нибудь придумывал тексты, у спичрайтеров не хватило бы фантазии.Начиная от "молекул электричества", которые существуют исключительно и только в Каином научном мире (новое открытие "дипломата" в области энергии!) и заканчивая её упражнениями в истории.Китайская историяСовсем недавно Кая поразила своими знаниями китайское общество.Она деланно удивлялась:"Знаете, было интересно, что Россия обращалась к Китаю и говорила: мы выиграли во Второй мировой войне, мы победили нацизм. А я подумала: окей, это что-то новенькое!"Кая и раньше указывала Китаю, что делать. Например, призывала Китай "положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов".А также сокрушалась по поводу "гибридных угроз Европе, которые исходят от Китая".Но в этот раз глупость Каи быстро пресекли.Китай, как указал известный китайский учёный, профессор Гао Чжикай в ответ на слова Каллас, боролся против японских захватчиков 14 лет подряд и пожертвовал 35 миллионов жизней.Кая Каллас "даже заявила, что военный парад в Пекине был вызовом международному порядку", — возмутился профессор Гао."Мой публичный ответ на это готов: этой женщине пора вернуться в школу".Кая была вынуждена публично признать, что была неправа.Но теперь она рассказывает, что её считают агрессивной, потому что она эстонка!Как всё-таки причудливо работает мозг этой женщины.Ликбез для Каи КалласИли вот последнее псевдоисторическое "эпичное" от Каи Каллас:"За сто лет Россия напала на 19 стран, и ни одна из них не нападала на Россию".На этот Каин "экскурс в историю" дал замечательный ответ Владимир Мединский.Помощник президента России опубликовал "ироничный ликбез по военной истории" для Каи Каллас.Он назвал высказывания главы дипломатии ЕС "калассальными открытиями":"Краткий экскурс по военной истории России XX в. для К. Каллас.1904 - Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре.1914 - Нападение на Германию в западных губерниях РИ.1918 - Россия атакует Англию в Мурманске, США — в Архангельске, Францию — в Одессе, Японию и США — во Владивостоке и Сибири.1919 - особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и ещё более независимую Польшу под Киевом.1941 - вершина вероломства! Нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой".Проблема в том, что блестящий ответ историка-эрудита Владимира Мединского Кая Каллас, скорее всего, не сможет понять.Во-первых, она не поймёт иронии. Кая — абсолютный неуч в истории.А во-вторых, у Каи Каллас определённо имеется если не психическое, то ментальное расстройство.Не зря официальный представитель МИД Мария Захарова написала:"Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Марко Рубио с ней встречаться. Это небезопасно".Мария Захарова предложила "врунгильде" Каллас подсчитать, сколько раз западные страны применяли силу против суверенных государств. Для такого списка, написала Захарова, "не хватит и суток".Указания КаиВ политике Кая даже не успевает раздавать указания. Как говорится, "не обращая внимания на санитаров".Вот только за последние пару недель:Кая Каллас призывала не верить сообщениям о поражении Украины в войне.Говорила, что переговоры с Россией "не отвечают интересам Евросоюза".Она требовала от Армении "наложить санкции на Россию".Призывает постоянно "надавить санкциями" на Россию (19-й пакет уже принимают).Требует сократить численность российской армии (?). К кому она вообще обращается? Кто этот "некто", кто может сократить армию России?Она бесконечно раздаёт другие разнообразные указания, которые совершенно не соответствуют реальному положению вещей.Психиатрия? Возможно!Так всё-таки, возможно, это ментальное расстройство?Да, психиатры обращают внимание на то, что Кая Каллас неспособна адекватно оценивать реальность.Например, она эмоционально выступала в зале Европарламента, отстаивала свою точку зрения, спорила с воображаемыми оппонентами. Не обращая внимания на то, что послушать её выступление пришли… ровно десять человек.Её грандиозным представлениям о себе никак не мешает внешняя реальность.У Каи Каллас — тяжёлое нарциссическое расстройство личности. Развиваются уже и параноидные черты.Когда человеку уже не нужны внешние подтверждения его грандиозности. Аплодисменты звучат в голове самой Каи, и этого ей достаточно.Её называют "неэмоциональной, холодной, замедленной". У неё крайне странная речь: как будто собранная из различных слов-кирпичиков, не связанных друг с другом.Дипломаты Европы жалуются, что зачастую не могут даже понять, о чём она говорит.Выборы "вредны"!Но как же это получилось?Как во главе дипломатии ЕС оказалась женщина, которая вообще нигде не работала, не имела опыта управления ничем, не имеет соответствующего образования и, честно говоря, глупа как пробка?Это получилось потому, что Каю никто никуда на самом деле не выбирал. Её назначали.Надо сказать, что и премьером Эстонии Кая стала очень оригинальным образом: премьера в Эстонии выбирают только члены парламента. И на безальтернативной основе.То есть выдвигается один кандидат, и он же побеждает. Всегда.Эстония — маленькая страна, там все друг друга знают. К чему эти лишние подробности, выборы всякие?Кая настолько привыкла к этой простенькой процедуре, что во всеуслышание заявляла (уже на своём посту в ЕС): выборы не нужны! Они даже вредны для демократии!Речь шла о выборах, конечно же, на Украине (Зеленскому, любимцу Каи Каллас, они точно вредны).Долой выборы. Да здравствует власть евробюрократии!Как это делаетсяЕС — это место, где могут на замечательных зарплатах и хороших должностях отсидеться отставные политики. В одной и той же обойме годами и десятилетиями крутятся одни и те же люди.Вот, например, папа Каи Каллас, Сийм Каллас. Был премьером Эстонии, главой МИД и главой Минфина страны.В течение двух сроков работал в Еврокомиссии. В частности, был еврокомиссаром по аудиту и борьбе с мошенничеством.В общем, удобно и успешно пересаживался с кресла на кресло.Он и вывел "в свет" свою "Золушку" — дочку Каю. Пропихнув её вначале в депутаты эстонского парламента, потом — в премьеры Эстонии. И в итоге — в кресло главного дипломата ЕС.Жизнь без конфетНо началась эта "семейная сказка" гораздо раньше, в те далёкие уже времена, когда Сийм Каллас возглавлял отделение Сбербанка Эстонской ССР и строил успешную карьеру. Естественно, был членом Компартии Эстонии с 1972 по 1990 год.Кая Каллас родилась в 1977 году. Своё детство в Советской Эстонии она вспоминает так: "конфет у нас не было, ели сметану с сахаром".Кая, естественно, врёт.Эстония была одной из самых обеспеченных республик Союза. Но в любой республике СССР с конфетами был полный порядок.Тем более в благополучной Эстонии. Тем более в семье одного из видных управленцев республики.В 1991 году Сийм Каллас стал президентом Банка Эстонии. За четыре года его правления уже "независимым" банком куда-то испарились 32 миллиона долларов.Но это странное исчезновение никто "не заметил", а Сийм успешно занялся политикой.Кая же, его дочка, немного поработала помощником режиссёра местного театра и отправилась сразу по политической линии: депутат парламента, глава папиной "партии Реформ" и вот она уже — премьер Эстонии.На месте премьера она ничем не запомнилась, итоги же её правления были такими, что Кая вынуждена была досрочно покинуть свой пост.НАТО, Кая и МаркТочно так же, как и глава другого наднационального объединения — НАТО — Марк Рютте.Рютте был многолетним премьером Нидерландов в течение 14 лет. Глава партии с таким же безликим названием, как и у Каи с папой — "партия за свободу и демократию".Но ему пришлось уйти по итогам работы премьером. Рютте не смог сдержаться и заплакал прямо во время прощальной пресс-конференции.Но плакал он недолго. Наоборот, быстро утешился. Буквально через пару месяцев Рютте был утверждён на должность генсека НАТО.Кстати, Кая Каллас, стараниями, конечно, пронырливого Сийма Калласа, тогда же была одним из главных претендентов на место генсека НАТО!Можно только представить Каю на этом месте и как бы она руководила альянсом.Но Рютте обошёл её на повороте. Один неудачливый премьер против другого неудачливого премьера.Не справился с работой в парламенте своей страны? Тебя ждёт повышение! НАТО, Евросоюз, другие структуры глобалистов.Да и потом ты не пропадёшь.Йенс, Торвальд, Бжезинский и РокфеллерГде, например, предыдущий генсек НАТО Йенс Столтенберг?Йенс Столтенберг — многолетний министр финансов и премьер Норвегии (10 лет), потом — генсек НАТО (10 лет). Лидер партии, которая называлась просто — Рабочая партия.Кстати, интересно, что лидер Рабочей партии Норвегии Столтенберг не имел ни малейшего отношения к рабочим. Его отец Торвальд Столтенберг был министром обороны и министром иностранных дел Норвегии, представителем Норвегии в ООН.А впоследствии Торвальд Столтенберг входил в Трёхстороннюю комиссию.Основатели: Дэвид Рокфеллер, Збигнев Бжезинский, Джимми Картер и Генри Киссинджер.Трёхсторонняя комиссия объединяет 300–400 наиболее влиятельных лиц из Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Это одна из структур, которая управляла западным миром несколько десятилетий.Теперь "старина Йенс" занял место председателя Мюнхенской конференции по безопасности.Такой уважаемый и проверенный человек ни в коем случае не останется без тёплого места в структурах глобального управления.ТалассократияКстати, интересно, почему же такие важные места в глобальных структурах занимают эстонская "шпрот", норвежская "селёдка" и нидерландский "карась"?А до норвежского премьера Столтенберга пост главы НАТО занимал датский политик Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер Дании.А до Расмуссена — Яап де Хооп Схеффер, бывший министр иностранных дел Нидерландов и глава ОБСЕ.Наследственная "политикесса", знаменитый гинеколог Урсула фон дер Ляйен — дочь еврокомиссара и многолетнего премьера Нижней Саксонии.Все это представители так называемой "талассократии". Страны, чьё благополучие зависит от морской торговли и судоходства. Сегодня они управляют Европой.Так сколько же ещё будет всех "развлекать" Кая Каллас на посту главного дипломата Европы?А это зависит от наследников Киссинджера и Бжезинского и руководителей "трёхсторонних комиссий".И от других представителей "наследственной демократии", в которую превратился и сам ЕС, и национальные европейские правительства.Читайте также: "Но мы выбираем трудный путь…" Или русский поворот

