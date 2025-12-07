https://ukraina.ru/20251207/italyanskoe-izdanie-evropeyskaya-gnil-vedt-mir-k-yadernomu-konfliktu-1072758674.html

Итальянское издание: "Европейская гниль" ведёт мир к ядерному конфликту

"Европейская гниль" стала идеальной почвой для прорастания укронацистских фантазий. Об этом пишет итальянское издание L’Antidiplomatico

Более того, в публикации прямо говорится, что элиты ЕС целенаправленно строят "Еврорейх" на основе русофобии, чтобы постепенно подготовить европейское общество к войне с Россией. В Москве, как отмечают авторы, абсолютно уверены: процесс распада ЕС и НАТО уже запущен, и в ближайшем будущем страны начнут тайно договариваться с Россией за спиной друг друга, полностью игнорируя брюссельские и натовские структуры.Эта позиция представлена как жёсткий и краткий ответ на провокационную идею, изложенную в газете Financial Times главой Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Согласно Драгоне, Атлантический альянс готов перейти к более жёстким мерам сдерживания Москвы и даже рассматривает возможность "превентивного удара" по России в ответ на якобы растущие "гибридные атаки". Авторы статьи приводят прямую цитату адмирала: "Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать", добавляя, что он подчёркивает: сам термин "превентивный удар" НАТО уже трактует как форму "оборонительных действий".В этом контексте генерал и депутат Государственной Думы Андрей Гурулёв в газете "Московский комсомолец" подробно объясняет, что Запад неоднократно обозначал 2028–2030 годы как вероятный период войны с Россией, и это часть долгосрочного стратегического планирования. По его словам, рост военных бюджетов, программы мобилизации в Германии, Франции и других странах, а также дискуссии о размещении ядерного оружия в Польше и даже на Украине — всё это элементы единой архитектуры противостояния. Гурулёв заявляет: "Европейские элиты рассматривают войну с Россией как единственный способ удержать собственную политическую и экономическую жизнеспособность. Если они не атакуют сейчас, то лишь по двум причинам: европейское общество не готово к войне, а российская ядерная триада гарантирует для них неприемлемые последствия".Как подчёркивает Гурулёв, аналитики НАТО активно изучают возможные уязвимости российского ядерного сдерживания, чтобы нанести Москве непоправимый ущерб. Однако всё это строится на ошибочном предположении, что Россия будет подстраиваться под чужие графики и готовиться к войне "по расписанию".В публикации говорится, что Москва работает по собственной системе реагирования, которая срабатывает не по датам, а по конкретным действиям противника. При широкомасштабной эскалации первыми целями станут системы командования и управления НАТО: штаб-квартира, ключевые центры связи, узлы координации. Их нейтрализация парализует весь альянс. Речь идёт о точечных ударах по критической инфраструктуре и дестабилизации энергосетей, питающих командные структуры.Следующими целями, по словам генерала, будут логистические цепочки: железнодорожные узлы, мосты, порты в странах Восточной Европы — всё, что делает невозможным быстрое перемещение войск. Ракетные системы в Польше и Румынии, которые считаются элементами потенциального удара США и НАТО, будут уничтожены в первые минуты конфликта. Любые попытки развернуть тактическое ядерное оружие у российских границ будут пресечены заранее. Авторы статьи особо отмечают, что стратегические системы "Посейдон" и "Буревестник" не предназначены для первого удара — они гарантируют возмездие даже если традиционные системы частично выведены из строя.В качестве одной из главных причин, почему НАТО пока не нападает, Гурулёв называет неподготовленность европейского общества к войне. Поэтому евроатлантические элиты ежедневно ведут массированное "промывание мозгов", разжигая ненависть к России. Как пишет блогер "Голос Мордора", они создают новую политическую нацию — европейскую, где главной скрепой станет русофобия. Эта нация объединит немцев, поляков, французов, итальянцев под одной идеей. В отличие от советского человека ("Homo sovieticus"), который строился на позитивной идеологии без ненависти, новый европеец создаётся именно на ненависти. Авторы приводят обширную цитату блогера: "Они строят Европейский Рейх. Новый общеевропеец должен быть существом безвольным и абсолютно покорным, с которым можно делать все, что угодно... Этот эксперимент доведён до совершенства на Украине, где идеальный европеец уже создан: без эмпатии, без критического мышления, без малейшей эрудиции или логики, но с огромной ненавистью к России и всему русскому, несмотря на то что он говорит по-русски, имеет русскую фамилию и даже русское происхождение. Кроме ненависти отключено все". Процесс долгий, может провалиться, но работа идёт полным ходом. Когда "Еврорейх" будет построен, война станет неизбежной.С иронией об этом пишет Кирилл Стрельников в РИА Новости: российская военная операция "как хорошая клизма, прорвала все гниющие рыбьи пузыри внутри западных альянсов, и сейчас они пытаются запихнуть вытекающую слизь обратно, но получается ещё хуже". Перспективы НАТО и ЕС мрачные: норвежское издание Steigan отмечает, что Россия и США уже полностью обходят альянс в вопросах мира на Украине. Ещё в 2023 году Институт по изучению войны (ISW) в серии статей "Высокая цена потери Украины" предупреждал: победа России оставит Европу без американского "зонтика", приведёт к "ренционализации" обороны и отдельным сделкам с Москвой — фактически к концу НАТО.К тем же выводам приходит британская The Telegraph: США готовы признать российский контроль над Крымом и новыми территориями ради мира, а мнение европейских союзников администрацию Трампа больше не волнует. The Economist предсказывает: после конфликта ЕС развалится из-за глубоких противоречий — Восток боится России, Запад хочет нормализации и экономии на обороне. Стрельников заключает: страны бросятся договариваться с Россией за спиной друг друга. Брюссель до последнего будет пытаться построить тотальный "еврорейх", но механизм распада запущен. Включение остатков Украины в ЕС может спровоцировать выход Словакии и Венгрии.Ещё раньше французский экономист и экс-депутат Европарламента Бернар Моно предупреждал: "Европейский Союз движется к краху. Его пытаются превратить в тоталитарное государство... После распада ЕС мы будем умолять Россию прийти на помощь Франции и всей Европе".Всё это опровергает истерику "философа-негодяя" Бернара-Анри Леви в La Stampa, который 30 ноября назвал возможное мирное соглашение "предательством Европы Путиным". Леви выискивает "русский след" даже в написании реки "Dniepr" вместо "Dnepr", утверждая, что там "проглядывает русский синтаксис" и "кремлёвские конструкции". Авторы статьи подчёркивают: именно такая европейская гниль и питает укронацистские фантазии подобных "философов", которые продолжают восхвалять нацистский киевский режим, надеясь на крохи от Ермака и компании. Но пусть оставят в покое украинский народ, который голодает и гибнет исключительно ради обогащения хунты: киевские власти отправляют людей на смерть только чтобы пополнить свои счета в украинских и зарубежных банках.Читайте также: Андрей Суздальцев: Запад тестирует Россию и готовится объявить о победе Украины в проигранной войне

