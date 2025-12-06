Почему следователи НАБУ пришли за депутатом Верховной Рады Анной Скороход
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСБУ, НАБУ и САП пришли с обысками к нардепу Анне Скороход, сообщают украинские СМИ
© telegram ukr_2025_ru
Следователи Национального антикоррупционного бюро пришли к Анне Скороход и это стало фактически главной новостью украинского направления последних дней.
В течение всей недели наблюдатели и аналитики ожидали подозрения для Ермака или хотя бы для Умерова, Германа Галущенко или других представителей ближайшего круга Зеленского. Однако итогом стало появление следователей у Скороход, что для многих выглядит странным и нелогичным.
Если бы пришла только Служба безопасности Украины, то все можно было бы объяснить ее давней и достаточно жесткой критикой Зеленского и первых лиц киевского режима. В этом случае мотивы были бы прозрачными, особенно если бы направили группу от Малюка. Но реальность иная, пришло Национальное антикоррупционное бюро при поддержке прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а Служба безопасности присутствовала в формальном качестве, поскольку речь идет о депутате Верховной Рады.
Возникла ситуация, которая внешне выглядит противоречиво. О Скороход известно, что она человек, которому американское посольство доверяет и воспринимает всерьез. Это фигура, которая внимательно относится к пожеланиям американцев и давно считается ориентированной на вашингтонскую дипломатическую линию. И теперь орган, который полностью встроен в американский контур, приходит к ней с подозрением. На первый взгляд кажется, что логика нарушена.
28 ноября 2023, 14:51Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Но, история, как мне рассказывают, гораздо проще. Внутри той самой антизеленской коалиции, которая была собрана буквально с миру по нитке, уже идет конкуренция. Смена власти в Киеве еще не произошла и Зеленский не отстранен, однако внутри этой группы уже идет ожесточенная борьба. По поводу Скороход мне говорят, что произошедшее полностью носит политический характер. В этом смысле она абсолютно права, называя дело политически мотивированным, только ошибается с заказчиками, или не хочет их называть.
Как сообщают инсайдеры, все дело в том, что последние дни и недели, когда трон под Зеленским не иллюзорно зашатался, Скороход позволяла себе на людях совершенно отвязанные высказывания в адрес Федорова и Арахамии, обвиняя их в пособничестве Зеленскому и утверждая, что они не имеют права оставаться во власти и должны уйти вместе с просроченным. При этом она выставляла себя как последовательного борца за справедливость и человека, который должен подниматься на новые этажи политической карьерной лестницы. Очевидно, что эта наглость и прыть не по чину, так сказать, вызвала раздражение у других антизеленских коалициантов. Ну и в НАБУ оказались внимательнее к пожеланиям тех самых Арахамии и Федорова, а в американском посольстве отнеслись к ситуации с пониманием.
Эта реакция связана с тем, что, и я уже об этом говорил, и подтверждается это особенно принятием бюджета (каким бы он ни был), американцы выбрали стратегию стабилизации украинского внутриполитического поля. Им необходим период относительного спокойствия без резких колебаний, кризисов и внутренних конфликтов, чтобы в ближайшие месяцы они могли без потрясений выстраивать переговорный процесс с Россией. Такой подход предполагает контроль над украинской элитой и пресечение любых попыток самостоятельной игры, которые могут осложнить договорный контур. На фоне этой стратегии история со Скороход выглядит не эмоциональным выпадом, а прагматичным шагом в рамках жесткой дисциплинарной политики, которую Вашингтон вводит на украинском направлении.
Все для Белого дома в общении с Кремлем развивается не просто и не легко, и совершенно очевидно, что американцы понимают - любая нестабильность в Киеве сегодня могла бы стать серьезным переговорным козырем для России. В этой логике был заморожен вопрос переформатирования парламентского большинства и президиума парламента. Приостановлен был и вопрос отставки действующего Кабмина и формирования нового состава, который, как известно, должен был возглавить Федоров. Вашингтон временно закрыл эти темы, стремясь удержать пространство без внутренних колебаний.
Все для Белого дома в общении с Кремлем развивается не просто и не легко, и совершенно очевидно, что американцы понимают - любая нестабильность в Киеве сегодня могла бы стать серьезным переговорным козырем для России. В этой логике был заморожен вопрос переформатирования парламентского большинства и президиума парламента. Приостановлен был и вопрос отставки действующего Кабмина и формирования нового состава, который, как известно, должен был возглавить Федоров. Вашингтон временно закрыл эти темы, стремясь удержать пространство без внутренних колебаний.
В таких условиях любые шаги внутри антизеленской коалиции, особенно со стороны фигур уровня Скороход, которые могут быть трактованы как разброд и шатание, американцам совершенно не нужны. По моим данным, предупреждения ей действительно поступали, однако она их не восприняла. Итог оказался предсказуемым. Получи и распишись, как говорят в таких ситуациях.
Что касается содержания самого подозрения и уголовного материала, то мне говорят, что история достоверна. Она действительно решила подзаработать и укрепить свои потрепанные финансовые позиции весьма своеобразным способом. И этим, когда возникла необходимость, воспользовались люди, которым она перешла дорогу. Это фигуры влиятельные, и их мнение для посольства Соединенных Штатов и для НАБУ, за которым стоит ФБР, куда весомее, чем позиция Анны Скороход. Формально она не чужда посольству, однако в Соединенных Штатах опиралась на круги, которые многие называют полуаферистскими, включая таких персонажей как Сэм Кислин, который любит представлять себя близким к Дональду Трампу, хотя, как говорят люди осведомленные, виделись они пару раз в жизни. Кислин давно продвигал Скороход в американском направлении, однако реальной защиты у нее не было.
Выбирая между системными игроками вроде Арахамии и Федорова и барышней, которая в вопросе критики Зеленского была полезна, но оказалась несистемной и вредной, американцы сделали очевидный выбор в пользу тех, на кого они сейчас делают ставку на украинском направлении. В результате Национальное антикоррупционное бюро пришло к Скороход. Как именно будет развиваться этот кейс, сказать пока трудно. Они могут спустить дело на тормозах или, наоборот, быстро закрутить и зажать фигурантку. Внутри самого коалиции, уверен, нет решения по ней. Все таки она не чужая Вашингтону. Да это и не важно уже. Барышня явно сейчас притихнет. Ну, а если нет, будет пенять на себя.
Что до самой ситуации как таковой, могу сказать, что уже сам факт, того, что внутри антизеленской коалиции началась откровенная грызня, меня, признаться, не удивляет и даже скорее радует. Я не перестаю повторять сакраментальную фразу. СДД - сожрите друг друга. Вся эта клика, вся эта мерзость и хтонь, которая стала правящим классом после переворота четырнадцатого года, ничего другого и не заслуживает. Горите в аду, как говорится.
О внутренней ситуации на Украине - в статье "Шокирующая стратегия, чудесные переговоры в Абу-Даби. Итоги 6 декабря"
Подписывайся на