https://ukraina.ru/20251206/pochemu-sledovateli-nabu-prishli-za-deputatom-verkhovnoy-rady-annoy-skorokhod-1072742648.html

Почему следователи НАБУ пришли за депутатом Верховной Рады Анной Скороход

Почему следователи НАБУ пришли за депутатом Верховной Рады Анной Скороход - 06.12.2025 Украина.ру

Почему следователи НАБУ пришли за депутатом Верховной Рады Анной Скороход

Следователи Национального антикоррупционного бюро пришли к Анне Скороход и это стало фактически главной новостью украинского направления последних дней.

2025-12-06T21:23

2025-12-06T21:23

2025-12-06T21:23

вашингтон

киев

россия

анна скороход

владимир зеленский

набу

верховная рада

кабмин

весь павлив

михаил павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072670812_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_f80c520c1188236cb9604b3ecc3cfb47.jpg

В течение всей недели наблюдатели и аналитики ожидали подозрения для Ермака или хотя бы для Умерова, Германа Галущенко или других представителей ближайшего круга Зеленского. Однако итогом стало появление следователей у Скороход, что для многих выглядит странным и нелогичным. Если бы пришла только Служба безопасности Украины, то все можно было бы объяснить ее давней и достаточно жесткой критикой Зеленского и первых лиц киевского режима. В этом случае мотивы были бы прозрачными, особенно если бы направили группу от Малюка. Но реальность иная, пришло Национальное антикоррупционное бюро при поддержке прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а Служба безопасности присутствовала в формальном качестве, поскольку речь идет о депутате Верховной Рады.Возникла ситуация, которая внешне выглядит противоречиво. О Скороход известно, что она человек, которому американское посольство доверяет и воспринимает всерьез. Это фигура, которая внимательно относится к пожеланиям американцев и давно считается ориентированной на вашингтонскую дипломатическую линию. И теперь орган, который полностью встроен в американский контур, приходит к ней с подозрением. На первый взгляд кажется, что логика нарушена.Но, история, как мне рассказывают, гораздо проще. Внутри той самой антизеленской коалиции, которая была собрана буквально с миру по нитке, уже идет конкуренция. Смена власти в Киеве еще не произошла и Зеленский не отстранен, однако внутри этой группы уже идет ожесточенная борьба. По поводу Скороход мне говорят, что произошедшее полностью носит политический характер. В этом смысле она абсолютно права, называя дело политически мотивированным, только ошибается с заказчиками, или не хочет их называть.Как сообщают инсайдеры, все дело в том, что последние дни и недели, когда трон под Зеленским не иллюзорно зашатался, Скороход позволяла себе на людях совершенно отвязанные высказывания в адрес Федорова и Арахамии, обвиняя их в пособничестве Зеленскому и утверждая, что они не имеют права оставаться во власти и должны уйти вместе с просроченным. При этом она выставляла себя как последовательного борца за справедливость и человека, который должен подниматься на новые этажи политической карьерной лестницы. Очевидно, что эта наглость и прыть не по чину, так сказать, вызвала раздражение у других антизеленских коалициантов. Ну и в НАБУ оказались внимательнее к пожеланиям тех самых Арахамии и Федорова, а в американском посольстве отнеслись к ситуации с пониманием.Эта реакция связана с тем, что, и я уже об этом говорил, и подтверждается это особенно принятием бюджета (каким бы он ни был), американцы выбрали стратегию стабилизации украинского внутриполитического поля. Им необходим период относительного спокойствия без резких колебаний, кризисов и внутренних конфликтов, чтобы в ближайшие месяцы они могли без потрясений выстраивать переговорный процесс с Россией. Такой подход предполагает контроль над украинской элитой и пресечение любых попыток самостоятельной игры, которые могут осложнить договорный контур. На фоне этой стратегии история со Скороход выглядит не эмоциональным выпадом, а прагматичным шагом в рамках жесткой дисциплинарной политики, которую Вашингтон вводит на украинском направлении.Все для Белого дома в общении с Кремлем развивается не просто и не легко, и совершенно очевидно, что американцы понимают - любая нестабильность в Киеве сегодня могла бы стать серьезным переговорным козырем для России. В этой логике был заморожен вопрос переформатирования парламентского большинства и президиума парламента. Приостановлен был и вопрос отставки действующего Кабмина и формирования нового состава, который, как известно, должен был возглавить Федоров. Вашингтон временно закрыл эти темы, стремясь удержать пространство без внутренних колебаний.В таких условиях любые шаги внутри антизеленской коалиции, особенно со стороны фигур уровня Скороход, которые могут быть трактованы как разброд и шатание, американцам совершенно не нужны. По моим данным, предупреждения ей действительно поступали, однако она их не восприняла. Итог оказался предсказуемым. Получи и распишись, как говорят в таких ситуациях.Что касается содержания самого подозрения и уголовного материала, то мне говорят, что история достоверна. Она действительно решила подзаработать и укрепить свои потрепанные финансовые позиции весьма своеобразным способом. И этим, когда возникла необходимость, воспользовались люди, которым она перешла дорогу. Это фигуры влиятельные, и их мнение для посольства Соединенных Штатов и для НАБУ, за которым стоит ФБР, куда весомее, чем позиция Анны Скороход. Формально она не чужда посольству, однако в Соединенных Штатах опиралась на круги, которые многие называют полуаферистскими, включая таких персонажей как Сэм Кислин, который любит представлять себя близким к Дональду Трампу, хотя, как говорят люди осведомленные, виделись они пару раз в жизни. Кислин давно продвигал Скороход в американском направлении, однако реальной защиты у нее не было.Выбирая между системными игроками вроде Арахамии и Федорова и барышней, которая в вопросе критики Зеленского была полезна, но оказалась несистемной и вредной, американцы сделали очевидный выбор в пользу тех, на кого они сейчас делают ставку на украинском направлении. В результате Национальное антикоррупционное бюро пришло к Скороход. Как именно будет развиваться этот кейс, сказать пока трудно. Они могут спустить дело на тормозах или, наоборот, быстро закрутить и зажать фигурантку. Внутри самого коалиции, уверен, нет решения по ней. Все таки она не чужая Вашингтону. Да это и не важно уже. Барышня явно сейчас притихнет. Ну, а если нет, будет пенять на себя.Что до самой ситуации как таковой, могу сказать, что уже сам факт, того, что внутри антизеленской коалиции началась откровенная грызня, меня, признаться, не удивляет и даже скорее радует. Я не перестаю повторять сакраментальную фразу. СДД - сожрите друг друга. Вся эта клика, вся эта мерзость и хтонь, которая стала правящим классом после переворота четырнадцатого года, ничего другого и не заслуживает. Горите в аду, как говорится.О внутренней ситуации на Украине - в статье "Шокирующая стратегия, чудесные переговоры в Абу-Даби. Итоги 6 декабря"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

вашингтон

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

вашингтон, киев, россия, анна скороход, владимир зеленский, набу, верховная рада, кабмин, весь павлив, михаил павлив, мнения