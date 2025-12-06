https://ukraina.ru/20251206/shokiruyuschaya-strategiya-chudesnye-peregovory-v-abu-dabi-itogi-6-dekabrya-1072741878.html

Шокирующая стратегия, чудесные переговоры в Абу-Даби. Итоги 6 декабря

В Европе оказались встревожены новой стратегией нацбезопасности США, сообщили американские СМИ. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* охарактеризовал переговоры с россиянами и американцами в Абу-Даби

2025-12-06T18:30

Новая стратегия национальной безопасности США вызвала шок в Европе и меняет ход истории, сообщило издание The Wall Street Journal.Так, в новой стратегии самые жёсткие выражения касаются не Китая и России, которые и не упоминаются как стратегические противники, а европейских государства."В 30-страничном документе европейские страны представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса тех, кто стремится к более националистическому, правому повороту. В докладе делается вывод, что Европейский континент может стать слишком слабым, чтобы оставаться "надёжным союзником" США", — отметило издание.Также оно обратило внимание на то, что в докладе упоминается угроза "вымирания" и "цивилизационного стирания" из-за массовой миграции, которая может сделать Европу "неузнаваемой" через двадцать лет, так как в некоторых странах-членах НАТО начнёт преобладать "неевропейское" население."Этот документ стал настоящим ударом по европейским столицам. Европейским лидерам, читающим этот документ, следует "исходить из того, что традиционные трансатлантические отношения мертвы", заявила Катя Бего, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House. Тимоти Гартон Эш , известный британский историк, назвал этот документ "матерью всех сигналов тревоги для Европы", — отмечалось в публикации The Wall Street Journal.Также издание обратило внимание на то, как в стратегии описана Россия."Россия ни разу не упоминается как возможная угроза интересам США. В разделе, посвящённом Европе, также подчёркиваются разногласия по поводу войны на Украине, и европейские официальные лица обвиняются в "нереалистичных ожиданиях" относительно этой войны. Важно отметить, что США позиционируются скорее как арбитр между Европой и Россией, а не как союзник Европы, противостоящий России, как это было характерно для Америки с конца Второй мировой войны. В документе также содержится призыв к прекращению существования НАТО как "постоянно расширяющегося альянса", – указывалось в публикации.В итоге некоторые из опрошенных экспертов поспешили обвинить американские власти в пророссийских симпатиях."Документ читается как краткое изложение позиции РФ, призывающий европейские государства возобновить сотрудничество с Россией и предлагающий США в качестве инструмента для этого", — заявил в частности Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.При этом на официальном уровне представители ЕС боятся критиковать новую стратегию США.Американскую стратегию уже прокомментировали в России."США выполнили первую часть из пакета "Анкориджского духа". Согласно новой Стратегии национальной безопасности США Россия теперь не в "Оси зла" и значит можно с нами заключать Договоры о стратегической безопасности. А то как-то неудобно было за США с этим бредом, который был с одной стороны политическим штампом, с другой - описан военным языком в прошлой редакции Стратегии", — отметил политтехнолог Марат Баширов.Автор популярного российского телеграм-канала "Старше Эдды" указал, что американская стратегия ожидаемо вызвала беспокойство в Европе."Сейчас, говорят, в Европе горят пятые точки от того, что Трамп в новой американской стратегии национальной безопасности сказал им, что они *удаки и не лечатся. На самом деле Трамп изложил все как есть: В Европе США хотят видеть стабильность в отношениях с Россией, способность самостоятельно обеспечивать собственную оборону, смену направления развития ряда стран, которые явно несет куда-то не туда, прекращение расширения НАТО и т.д.", — отметил он.По его словам, американская стратегия "явно противоречит сегодняшним устремлениям лидеров ряда ведущих европейских стран, нацеленных на конфликт с Россией, требующих большей поддержки от США, и радикально отличающихся от Трампа по своим ценностям и видению стратегических целей"."Как в этих условиях Европа намерена пытаться налаживать взаимодействие с гегемоном непонятно, но про-трамповские партии с этим подходом явно получат новый импульс к развитию, тем более что сотрудничество со здоровыми силами у Штатов тоже записано в стратегии", — задал вопрос автор телеграм-канала.Также он обратил внимание и на другие аспекты."Остальное без сюрпризов. Констатация необходимости уменьшить силовое присутствие и изменить политику на Ближнем Востоке, и признание необходимости вести дальнейшее экономическое противостояние с Китаем, избегая, по возможности, военной конфронтации. Все это не ново для тех, кто читает американские документы достаточно давно, и Трамп тут скорее просто усилил приоритеты, заложенные еще во времена Обамы, если не младшего Буша. Но реализация этих приоритетов здесь и сейчас как раз создаст идеальный шторм для Европы, которой будет очень тяжело отказаться от своих претензий на роль центра вселенной. Что ж, мы посмотрим на это со стороны", — указал автор канала "Старше Эдды".Он также подчеркнул, что украинского мнения по поводу этих изменений политики США никто не спрашивал.Встреча в Абу-ДабиНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в комментарии изданию РБК-Украина рассказал о том, как прошла встреча с российскими разведчиками в Абу-Даби. Журналистка попросила начальника украинской военной разведки рассказать о переговорах"Там всё чудесно", — ответил он.По словам Буданова*, подробности бесед должны "оставаться в тени", иначе они не будут успешными."Вы ведь не хотите, чтобы мы их провалили? Так что подождите", — пояснил Буданов.Ранее 26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о том, как встречались представители спецслужб РФ и Украины."Вся публика: и почтенная, и не очень почтенная там (в Абу-Даби — Ред.), и среди этой публики были представители, которые вели серьезную работу, это представители специальных служб России и Украины. Они периодически встречаются и обсуждают весьма щепетильные вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными", — заявил он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своём телеграм-канале.Также Ушаков рассказал, что на встрече присутствовал министр армии США Дэн Дрисколл, который встречался в Абу-Даби с представителями российских спецслужб."В ходе этой встречи оказался и "рояль в кустах" - это новый представитель США, который сейчас занимается украинским досье, он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями, наверное, это было оговорено заранее, и также встретился совершенно неожиданно и с нашими представителями", — отметил Ушаков.Зарубин поинтересовался, участвовал ли во встрече Нарышкин. В ответ помощник президента заявил, что с российской стороны присутствовал не Нарышкин, а "представители соответствующих служб более низкого уровня, которые занимаются весьма сложными и щепетильными практическими вопросами".* — внесён в список экстремистов и террористовО происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Каждый день хуже предыдущего. Мы проиграли войну": что говорят на Украине о ситуации на фронте".

