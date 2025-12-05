https://ukraina.ru/20251205/rossiya-namerena-kratno-narastit-import-iz-indii-1072668779.html
Россия намерена кратно нарастить импорт из Индии
Россия желает кратно нарастить закупки товаров и услуг Индии. Об этом 4 декабря заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на 23-м Российско-индийском бизнес-форуме
Орешкин отметил, что стремление к кратному наращиваю Россией торгового оборота с Индией является "стратегическим выбором". "Хотел бы сразу сказать, что российская делегация и бизнес приехали и находятся сегодня здесь с вполне определенной целью: а именно - мы приехали за индийскими товарами и услугами. Хотим кратно нарастить их закупки. Это не какая-то сиюминутная история, а стратегический выбор развития отношений между третьей и четвертой экономиками мира", - заявил замглавы АП РФ.Также он отметил выдающиеся темпы и успехи экономического развития Индии. Орешкин заверил в готовности России "обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок, а также содействовать формированию необходимых инструментов для облегчения расчетов, логистики, решения вопросов сертификации и иных системных вопросов, которые будут возникать".Среди интересующих Москву направлений двустороннего сотрудничества Орешкин выделил шесть. В частности, Россия заинтересована в торговле сельхозпродукцией, трудовой миграции из Индии, фармацевтике и IT.Орешкин на российско-индийском бизнес-форуме 4 декабря заявил, что взаимная ежегодная торговля России и Индии приблизилась к $70 млрд. При этом взаиморасчёты на более чем 90% обеспечены национальными валютами."Индия сегодня - третья экономика мира, Россия - четвертая экономика мира. Очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует", - заявил Орешкин.Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря, уточняет РИА Новости. В нём намерены принять участие президенты России и Индии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
