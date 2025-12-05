Пострадали элементы портовой инфраструктуры. ПВО за ночь сбила почти полсотни вражеских дронов над РФ - 05.12.2025 Украина.ру
Пострадали элементы портовой инфраструктуры. ПВО за ночь сбила почти полсотни вражеских дронов над РФ
Пострадали элементы портовой инфраструктуры. ПВО за ночь сбила почти полсотни вражеских дронов над РФ - 05.12.2025 Украина.ру
Пострадали элементы портовой инфраструктуры. ПВО за ночь сбила почти полсотни вражеских дронов над РФ
Система противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью перехватила и уничтожила 41 украинский БПЛА, сообщило Минобороны, передает 5 декабря телеграм-канал Украина.ру
По девять дронов сбили над территорией Самарской области и Крымом, восемь — над Саратовской областью, по семь над Волгоградской и Ростовской областями и один БПЛА над территорией Краснодарского края.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны пытались атаковать север региона: их уничтожили в Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.В то же время в кубанском Темрюке из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали элементы портовой инфраструктуры. Как сообщил региональный оперштаб, произошло возгорание. Для тушения пожара привлекли 32 специалистов и восемь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбили 44 украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.
новости, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, украина.ру, крым, минобороны
Новости, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Крым, Минобороны

Пострадали элементы портовой инфраструктуры. ПВО за ночь сбила почти полсотни вражеских дронов над РФ

07:41 05.12.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Украина.ру
Система противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью перехватила и уничтожила 41 украинский БПЛА, сообщило Минобороны, передает 5 декабря телеграм-канал Украина.ру
По девять дронов сбили над территорией Самарской области и Крымом, восемь — над Саратовской областью, по семь над Волгоградской и Ростовской областями и один БПЛА над территорией Краснодарского края.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны пытались атаковать север региона: их уничтожили в Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.
В то же время в кубанском Темрюке из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали элементы портовой инфраструктуры. Как сообщил региональный оперштаб, произошло возгорание. Для тушения пожара привлекли 32 специалистов и восемь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбили 44 украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.
