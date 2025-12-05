https://ukraina.ru/20251205/postradali-elementy-portovoy-infrastruktury-pvo-za-noch-sbila-pochti-polsotni-vrazheskikh-dronov-nad-1072663884.html
Пострадали элементы портовой инфраструктуры. ПВО за ночь сбила почти полсотни вражеских дронов над РФ
Система противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью перехватила и уничтожила 41 украинский БПЛА, сообщило Минобороны, передает 5 декабря телеграм-канал Украина.ру
По девять дронов сбили над территорией Самарской области и Крымом, восемь — над Саратовской областью, по семь над Волгоградской и Ростовской областями и один БПЛА над территорией Краснодарского края.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны пытались атаковать север региона: их уничтожили в Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.В то же время в кубанском Темрюке из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали элементы портовой инфраструктуры. Как сообщил региональный оперштаб, произошло возгорание. Для тушения пожара привлекли 32 специалистов и восемь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбили 44 украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.
