Когда армия России "задумается" об Одессе? Жаворонков о языковом разнообразии Украины - 05.12.2025
Когда армия России "задумается" об Одессе? Жаворонков о языковом разнообразии Украины
Когда армия России "задумается" об Одессе? Жаворонков о языковом разнообразии Украины
Когда армия России "задумается" об Одессе? Жаворонков о языковом разнообразии Украины
Русский язык на Украине исключили из списка защищённых Европейской языковой хартией. Рада поддержала эту инициативу: "за" проголосовали 264 депутата. Украина.ру, 05.12.2025
2025-12-05T12:00
2025-12-05T12:00
Русский язык на Украине исключили из списка защищённых Европейской языковой хартией. Рада поддержала эту инициативу: "за" проголосовали 264 депутата.Действие хартии вместе с тем распространили на урумский, румейский, румынский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш. Кроме них в документе числятся белорусский, болгарский, гагаузский, иврит, крымскотатарский, словацкий и венгерский языки.Почему парламент Украины так настойчиво дискриминирует всё русское, объяснил историк Дмитрий Жаворонков.
Когда армия России "задумается" об Одессе? Жаворонков о языковом разнообразии Украины

12:00 05.12.2025
 
Русский язык на Украине исключили из списка защищённых Европейской языковой хартией. Рада поддержала эту инициативу: "за" проголосовали 264 депутата.
Действие хартии вместе с тем распространили на урумский, румейский, румынский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш. Кроме них в документе числятся белорусский, болгарский, гагаузский, иврит, крымскотатарский, словацкий и венгерский языки.
Почему парламент Украины так настойчиво дискриминирует всё русское, объяснил историк Дмитрий Жаворонков.
