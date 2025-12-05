https://ukraina.ru/20251205/kogda-armiya-rossii-zadumaetsya-ob-odesse-zhavoronkov-o-yazykovom-raznoobrazii-ukrainy-1072672035.html

Когда армия России "задумается" об Одессе? Жаворонков о языковом разнообразии Украины

05.12.2025

Русский язык на Украине исключили из списка защищённых Европейской языковой хартией. Рада поддержала эту инициативу: "за" проголосовали 264 депутата.

Русский язык на Украине исключили из списка защищённых Европейской языковой хартией. Рада поддержала эту инициативу: "за" проголосовали 264 депутата.Действие хартии вместе с тем распространили на урумский, румейский, румынский, чешский, крымчакский, караимский языки и идиш. Кроме них в документе числятся белорусский, болгарский, гагаузский, иврит, крымскотатарский, словацкий и венгерский языки.Почему парламент Украины так настойчиво дискриминирует всё русское, объяснил историк Дмитрий Жаворонков.

2025

