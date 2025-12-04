https://ukraina.ru/20251204/pochemu-zelenskiy-i-es-zhdut-kapitulyatsii-i-kuda-vedt-krysinaya-tropa-kievskogo-rezhima--oleynik-1072601423.html

Почему Зеленский и ЕС ждут капитуляции и куда ведёт крысиная тропа киевского режима — Олейник

Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник в эфире Украина.ру прокомментировал шаткую ситуацию в украинской власти, а также объяснил, почему... Украина.ру, 04.12.2025

Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник в эфире Украина.ру прокомментировал шаткую ситуацию в украинской власти, а также объяснил, почему Зеленскому и европейским кураторам выгодна капитуляция Украины: 00:29 – Коррупционный скандал, отставки и вероятность смены власти на Украине; 12:19 – Переговоры США и Украины во Флориде; 18:13 – О гарантиях Украине через размещение ядерного оружия; 20:20 - Прогнозы по завершению украинского конфликта. *В материале упоминаются Василий Малюк, Пётр Порошенко и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Владимира Олейника https://t.me/s/vloleynik Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

