Почему Зеленский и ЕС ждут капитуляции и куда ведёт крысиная тропа киевского режима — Олейник - 04.12.2025 Украина.ру
Почему Зеленский и ЕС ждут капитуляции и куда ведёт крысиная тропа киевского режима — Олейник
Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник в эфире Украина.ру прокомментировал шаткую ситуацию в украинской власти, а также объяснил, почему... Украина.ру, 04.12.2025
2025-12-04T00:00
2025-12-04T00:00
новости
украина
сша
флорида
анатолий олейник
трамп и зеленский
владимир зеленский
ес
украина.ру
видео
Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник в эфире Украина.ру прокомментировал шаткую ситуацию в украинской власти, а также объяснил, почему Зеленскому и европейским кураторам выгодна капитуляция Украины: 00:29 – Коррупционный скандал, отставки и вероятность смены власти на Украине; 12:19 – Переговоры США и Украины во Флориде; 18:13 – О гарантиях Украине через размещение ядерного оружия; 20:20 - Прогнозы по завершению украинского конфликта. *В материале упоминаются Василий Малюк, Пётр Порошенко и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Владимира Олейника https://t.me/s/vloleynik Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
украина
сша
флорида
новости, украина, сша, флорида, анатолий олейник, трамп и зеленский, владимир зеленский, ес, украина.ру, видео, видео
Новости, Украина, США, Флорида, Анатолий Олейник, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру, Видео

Почему Зеленский и ЕС ждут капитуляции и куда ведёт крысиная тропа киевского режима — Олейник

00:00 04.12.2025
 
Telegram
Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник в эфире Украина.ру прокомментировал шаткую ситуацию в украинской власти, а также объяснил, почему Зеленскому и европейским кураторам выгодна капитуляция Украины:
00:29 – Коррупционный скандал, отставки и вероятность смены власти на Украине;
12:19 – Переговоры США и Украины во Флориде;
18:13 – О гарантиях Украине через размещение ядерного оружия;
20:20 - Прогнозы по завершению украинского конфликта.
*В материале упоминаются Василий Малюк, Пётр Порошенко и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Владимира Олейника https://t.me/s/vloleynik
Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Telegram
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАФлоридаАнатолий ОлейникТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийЕСУкраина.руВидео
 
