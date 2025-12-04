https://ukraina.ru/20251204/neft-oruzhie-suverenitet-rossiya-i-indiya-pishut-novye-pravila-1072648449.html

Нефть, оружие, суверенитет: Россия и Индия пишут новые правила

Нефть, оружие, суверенитет: Россия и Индия пишут новые правила - 04.12.2025 Украина.ру

Нефть, оружие, суверенитет: Россия и Индия пишут новые правила

Россия и Индия бросают вызов Западу, заключая мегасделки на десятки миллиардов. Пока в Кремле говорят о скором завершении войны, в Киеве бьют тревогу о развале... Украина.ру, 04.12.2025

2025-12-04T20:43

2025-12-04T20:43

2025-12-04T20:43

новости

россия

индия

запад

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072648329_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce69ed02418176400ea66f95d8a38c0f.png

Россия и Индия бросают вызов Западу, заключая мегасделки на десятки миллиардов. Пока в Кремле говорят о скором завершении войны, в Киеве бьют тревогу о развале фронта. В Европе — громкий коррупционный скандал и опасная игра с замороженными российскими активами, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

россия

индия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, индия, запад, видео, видео