Нефть, оружие, суверенитет: Россия и Индия пишут новые правила
Нефть, оружие, суверенитет: Россия и Индия пишут новые правила
2025-12-04T20:43
2025-12-04T20:43
новости
россия
индия
запад
видео
Россия и Индия бросают вызов Западу, заключая мегасделки на десятки миллиардов. Пока в Кремле говорят о скором завершении войны, в Киеве бьют тревогу о развале фронта. В Европе — громкий коррупционный скандал и опасная игра с замороженными российскими активами, которая может привести к непредсказуемым последствиям.
россия
индия
запад
новости, россия, индия, запад, видео, видео
Новости, Россия, Индия, Запад, Видео

Нефть, оружие, суверенитет: Россия и Индия пишут новые правила

20:43 04.12.2025
 
Россия и Индия бросают вызов Западу, заключая мегасделки на десятки миллиардов. Пока в Кремле говорят о скором завершении войны, в Киеве бьют тревогу о развале фронта.
В Европе — громкий коррупционный скандал и опасная игра с замороженными российскими активами, которая может привести к непредсказуемым последствиям.
