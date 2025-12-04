Как бороться с танкерным терроризмом: Бакланов о том, как Украина стала пиратом - 04.12.2025 Украина.ру
Как бороться с танкерным терроризмом: Бакланов о том, как Украина стала пиратом
Недалеко от берегов Турции БЭКами повредили танкеры Kairos и Virat, которые следовали под флагами Гамбии в порт Новороссийска. Также был атакован нефтяной танкер Mersin, ходивший под флагом Панамы
Безэкипажными катерами управляла Украина. Что происходит с логистикой в мире и как выглядит терроризм XXI века, объяснил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов.
Как бороться с танкерным терроризмом: Бакланов о том, как Украина стала пиратом

12:08 04.12.2025
 
Недалеко от берегов Турции БЭКами повредили танкеры Kairos и Virat, которые следовали под флагами Гамбии в порт Новороссийска. Также был атакован нефтяной танкер Mersin, ходивший под флагом Панамы
Безэкипажными катерами управляла Украина.
Что происходит с логистикой в мире и как выглядит терроризм XXI века, объяснил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов.
