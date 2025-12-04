https://ukraina.ru/20251204/kak-borotsya-s-tankernym-terrorizmom-baklanov-o-tom-kak-ukraina-stala-piratom----1072619657.html

Как бороться с танкерным терроризмом: Бакланов о том, как Украина стала пиратом

Недалеко от берегов Турции БЭКами повредили танкеры Kairos и Virat, которые следовали под флагами Гамбии в порт Новороссийска. Также был атакован нефтяной танкер Mersin, ходивший под флагом Панамы

2025-12-04T12:08

видео

украина

турция

новороссийск

Безэкипажными катерами управляла Украина. Что происходит с логистикой в мире и как выглядит терроризм XXI века, объяснил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов.

