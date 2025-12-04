https://ukraina.ru/20251204/3-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072622131.html

3 декабря 2025 года, вечерний эфир

3 декабря 2025 года, вечерний эфир

3 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.12.2025

Сегодня в эфире: * "Тема дня". Поездки в Новороссию, помощь пациентам на новых территориях. Константин Юрьевич Леушин, врач анестезиолог-реаниматолог. * "Что происходит". Анализ главных политических событий. Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог * "Большое интервью". Об использовании наземных роботизированных комплексов в СВО. Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики.

