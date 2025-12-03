https://ukraina.ru/20251203/kitayskiy-kozyr-v-rossiysko-amerikanskom-protivostoyanii-druzhelyubno-no-nezavisimo-1072530720.html

Китайский козырь в российско-американском противостоянии. Дружелюбно, но независимо

Китайский козырь в российско-американском противостоянии. Дружелюбно, но независимо - 03.12.2025 Украина.ру

Китайский козырь в российско-американском противостоянии. Дружелюбно, но независимо

Во вторник, 2 декабря, в Москве состоялась встреча главы МИД КНР Ван И и секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в рамках 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности.

2025-12-03T05:10

2025-12-03T05:10

2025-12-03T05:10

эксклюзив

россия

китай

сергей шойгу

совбез

ес

дональд трамп

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072531496_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_5f69ab211191464858ba2362bf80e5bb.jpg

Мероприятие и в более спокойные времена заметное, а в условиях нарастающих критических вызовов России и Китаю в процессе перехода к многополярному миру, приобретающее особое значение.Встреча Ван И и Шойгу проходила на фоне указа Президента России Владимира Путина о безвизовом въезде в Россию на срок до 30 дней для нескольких категорий граждан Китая, включая туристов, предпринимателей, учёных, деятелей искусства и спортсменов.Китайские аналитики считают, что этот шаг будет способствовать дальнейшему расширению экономического сотрудничества и углублению культурных связей и обменов между людьми, укрепляя основу для долгосрочного развития отношений между Китаем и Россией.Сотрудничество между Россией и КНР в области стратегической безопасности и обороны находится на высоком уровне и распространяется на новые области. Оно развивалось от совместных военных учений на территории России и КНР к совместному и регулярному военному патрулированию в разных средах, прилегающих к России и Китаю. Недавно страны расширили этот формат военного сотрудничества и добавили к военно-воздушному и морскому патрулированию подводное патрулирование.О проблемных зонах в военно-техническом взаимодействии ничего достоверно неизвестно, а, если они есть, то доверительный уровень отношений между двумя странами позволяет их устранять в текущем режиме.Сейчас, в период проведения СВО китайских коллег, разумеется, интересует наш военный опыт ведения реальных боевых действий с применением высокотехнологичного вооружения. Китайская сторона пытается понять, как может выглядеть конфликт из-за Тайваня.У КНР собственные проблемы в области безопасности, источник которых тот же, что и у России – попытки восстановления США и Западом вместе со своими союзниками в ЮВА гегемонии, которые проявляются и в поощрении тайваньских сепаратистов, и в возрождении японского милитаризма, и в провоцировании нынешних властей Филиппин на военное решение территориальных споров с КНР из-за островов в Южно-Китайском море.Крайним примером здесь является недавнее скандальное выступление премьера Японии Такаити, которая сугубо внутрикитайский тайваньский вопрос попыталась сделать проблемой Японии, причём, допустила военный способ её решения. И такого рода вызовы на каком-то этапе могут потребовать от КНР военного ответа.Развивается также военно-техническое сотрудничество России и КНР, о котором по известным причинам мы знаем меньше. Например, известно, что наша страна с учётом собственного опыта помогает КНР создавать современную систему предупреждения о ракетном нападении. Китай может создать её сам, но помощь России ускоряет эту работу, что в нынешней сложной ситуации с мировой безопасностью играет особую роль.Делится Россия с Китаем опытом действий воздушно-десантных войск, включая продажу специальной техники и вооружений, которая может сыграть свою незаменимую роль в военной фазе решения тайваньского вопроса.КНР в свою очередь, игнорируя западные санкции, продолжая и расширяя торговлю, в том числе, и в военно-технической области, существенно помогает России в преодолении вызовов и угроз, вызванных военной фазой украинского кризиса.Вопрос стратегической безопасности предполагает, что обе стороны коснутся вопроса стратегической стабильности, под которым подразумевается согласование позиций России и Китая в области политики контроля над стратегическими ядерными силами. Эта тема становится всё более актуальной, поскольку уже и посол Франции в РФ допустил участие Парижа в переговорах по ядерному разоружению.Также, США активно настаивают на участии КНР в диалоге по стратегической стабильности. Они активно это делали ещё в первый срок Трампа и сейчас возобновили настойчивые приглашения Пекина присоединиться к диалогу о контроле над стратегическими вооружениями вместе с США и Россией.По этой теме Москва и Пекин выступают с согласованных позиций. Насколько известно, Россия не ставит вопрос о том, чтобы Китай обязательно подключался к диалогу по стратегический стабильности между членами "ядерной пятерки".Принципиальная позиция Пекина состоит в том, что КНР не будет участвовать ни в каких переговорах о контроле над стратегическими ядерными вооружениями и диалогах по стратегической стабильности в целом до тех пор, пока её ядерный потенциал не сравняется с потенциалом России и США, обладающих наибольшим количеством ядерных боезарядов и средств их доставки - 4309 и 3700 соответственно. А когда это произойдёт, Пекин допускает возможность вступления в диалог о стратегической стабильности с остальной четвёркой.Наша страна уважает эту позицию КНР и оставляет решение данного вопроса на усмотрение китайской стороны, учитывая дружественные и доверительные отношения между Россией и Китаем.Причём, здесь возможны два варианта: либо США и Россия сокращают свои стратегические ядерные арсеналы до уровня современного китайского, либо, если этого не произойдёт, КНР подтягивает свои арсеналы до уровня России и США.Пока наблюдается именно этот, последний процесс, что объяснимо в условиях попыток США воспрепятствовать решению тайваньского вопроса, в том числе, военными методами. В этой ситуации КНР не может чувствовать себя в безопасности, учитывая намного меньший ядерный потенциал, чем у её вероятного противника и высокую вероятность перерастания обычного вооружённого противостояния с США и их союзниками в регионе в ядерное.По данным чикагского "Бюллетеня ученых-атомщиков", Китай расширяет и модернизирует свой арсенал быстрее, чем любая другая ядерная держава и сейчас у страны насчитывается около 600 зарядов. По прогнозам минобороны США к 2027 году их число может превысить 1 тыс.Западные страны, вмешиваясь в дела Юго-Восточной Азии, привычно действуют в духе двойных стандартов, отказывая Китаю в праве на защиту своих национальных интересов и сваливая на него вину за рост военно-политической напряжённости в регионе.При этом, на Западе игнорируется торжественное официальное обязательство КНР "не использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают" и, …также "не применять первыми ядерное оружие против какой-либо страны", о чём глава МИД КНР Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 г.Вероятно, на встрече в контексте опыта СВО будет обсуждаться общий ход и возможные сценарии развития украинского кризиса, в том числе, и его отдалённые геополитические последствия. В последнее время Пекин заморозил дипломатическую активность на этом направлении, в отличие от более ранней позиции.В реальности, КНР играет незаменимую конструктивную роль в украинском кризисе, занимая нейтральную позицию и не вмешиваясь в него ни в какой форме. И эту свою роль Пекин постоянно подчёркивает, справедливо замечая, что, если бы и Запад занял такую же позицию, украинский кризис давно был бы решён, а, возможно, даже и не начался бы.Предыдущая активность КНР на украинском направлении была вызвана необходимостью что-то противопоставить сильнейшему давлению США при администрации Байдена с требованием к Пекину чётко определиться, с кем Китай в украинском кризисе. Выбор какой-либо стороны был чреват для Пекина рисками ухудшения отношений либо с ЕС (а это и была цель США), либо с Россией и частью мирового Юга. Китайская сторона поступила мудро, выдвинув встречный план, который достаточно разумно избегал этих двух крайностей и обходил американскую ловушку.С приходом к власти в США администрации Трампа, у которой украинская повестка стоит далеко не на первых местах, необходимость в этих дипломатических манёврах КНР исчезла. Сам украинский кризис никак не задевает напрямую национальных интересов Китая, поэтому Пекину нет смысла сохранять дипломатическую активность в этом вопросе.Итогом обсуждения этих и, вероятно, иных вопросов по теме стратегической безопасности станет укрепление боевого слаживания России и Китая в процессе защиты благоприятных условий для формирования многополярного мира.О том, как в эти дни украинские представительные органы власти пытаются играть на два фронта - в статье Слуги не народа, а двух господ. Как США и Британия для своих целей используют коррупцию на Украине

россия

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, россия, китай, сергей шойгу, совбез, ес, дональд трамп, сша, джо байден