Чтобы "не жевать резиновую галошу через не хочу". Что говорят на Украине о визите Уиткоффа в Москву - 03.12.2025
Чтобы "не жевать резиновую галошу через не хочу". Что говорят на Украине о визите Уиткоффа в Москву
Во вторник, 2 декабря, Москву посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, обсуждавший с российским руководством параметры урегулирования конфликта на Украине. В переговорах также принимал участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В самой Украине к таким визитам и переговорам с американской администрацией относятся крайне настороженно. Зеленский очень ревностно относится к любым международным контактам, которые проходят мимо него. Особую тревогу у него вызывает тот факт, что реальную ситуацию на фронте и в экономике американцам доносят без тех искажений, которыми пичкают украинскую аудиторию.Накануне, во время визита во Францию, Зеленский заявил, что западная аудитория вообще должна воспринимать информацию не из своих СМИ, а исключительно из отчетов Генштаба ВСУ, хотя даже украинские военные и депутаты постоянно ловят их на лжи.По сообщениям французской прессы, Зеленский пытался "перехватить" Уиткоффа в Ирландии, но тот отказался делать промежуточную посадку для переговоров с ним.Затем Зеленский, надувая щеки для пущей важности, сказал, что Уиткофф якобы должен отчитаться о переговорах в Москве перед ним в первую очередь, а не перед своим непосредственным начальником. "Они хотят отчитаться сразу после их встречи именно нам", - рассказывал Зеленский 2 декабря, пытаясь придать себе значимости. Однако на следующий день самолет Уиткоффа вылетел в США и снова без остановки в Брюсселе, где его ждал Зеленский. По данным Euronews, встреча с украинской делегацией была отменена, что уже говорит об отношении к ней со стороны американцев. Теперь же Telegram-каналы Офиса президента пытаются подать это, словно Зеленский сам отказался от этой встречи, предварительно прилетев ради этого в Брюссель.Издание "Страна" накануне переговоров сообщало, что сам его визит в Москву сигнализирует о том, что добиться понимания от украинской делегации на предыдущих переговорах во Флориде американцам не удалось. В противном случае Уиткоффу не зачем было бы лететь в Москву.Украинский оппозиционный Telegram-канал "XUA-Фото войны", комментируя переговоры, отмечает, что они — важный дипломатический сигнал, поскольку обсуждение будущего Украины идёт в первую очередь между глобальными игроками, тогда как сама Украина может оказаться в позиции вынужденного согласия.Опальный депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что переговоры США с РФ проходят намного лучше, чем диалог Вашингтона с Киевом. По его мнению, между США и РФ существует понимание и диалог, тогда как общение с Украиной выглядит, как "жевание резиновой галоши - через нехочу". По итогам переговоров Уиткоффа в Москве, как считает Дубинский, Зеленского вызовут в Европу, поскольку в Киев "ехать неудобно, не по уровню, и не хочется мараться о мародера и его "гостеприимство"".Кроме того, по мнению Дубинского, падение Покровска, Мирнограда и Волчанска, бои за Константиновку и Гуляйполе - создают совсем плохую картину для Украины на фоне переговоров с Уиткоффом.Зеленский же в момент переговоров в Москве заявил, что встретится с Трампом очень скоро, если переговоры Америки и России "пройдут хорошо". Однако заранее подстраховался, рассказав, что ситуация может очень быстро меняться. "Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. Я думаю даже почасово", - говорит Зеленский.Оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада", пишет в связи с его заявлением, что Зеленский знает, что на встрече с Уиткоффом россияне лишь передадут собственную редакцию формулировок плана Трампа, но заранее перекладывает ответственность за дальнейшее продвижение мира на Кремль. В случае же отказа Зеленского принимать согласованный между США и РФ план украинские эксперты прогнозируют быструю эскалацию и усиление ударов ВС РФ по объектам украинской энергетики.Для многих украинских политиков отрадно было услышать хотя бы то, что, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, "компромиссы на данный момент не найдены, встреча президентов России и США не планируется". Из этого некоторые делают вывод, что Зеленский пока может выдохнуть.Украинский Telegram-канал "Око аналитическое" приходит к выводу, что следует ожидать дальнейших переговоров на уровне делегаций с очередной попыткой сближения позиций Киева и Москвы, а также продавливание их на компромиссы и уступки. Однако никакого результата они могут и не дать, поэтому война будет продолжаться в обозримой перспективе.Украинский экономист Алексей Кущ обращает внимание, что визит Уиткоффа совпал с визитом в Москву главой МИД КНР Ван И. Кущ считает, что в Москве обсуждают не только окончания украинского конфликта, но и будущее всего мира."Война в Украине - стала узловым стыком двух мир-систем: ускоряя наступление неполярного мира и катализируя процессы по трансформации мира в целом. Поражение России в этой войне могло бы отбросить дату наступления неполярной мир-системы на достаточно большой временной горизонт. В то же время, любое усиление РФ в ходе войны - это ускорение наступления неполярного мира и крах однополярного", - пишет экономист.По его словам, нынешние визиты Уиткоффа и Ван И в Москву для обсуждения условий завершения войны – это "первый тест" формирования баланса неполярного мира.О том, какие планы у США - в интервью "Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине
Во вторник, 2 декабря, Москву посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, обсуждавший с российским руководством параметры урегулирования конфликта на Украине. В переговорах также принимал участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В самой Украине к таким визитам и переговорам с американской администрацией относятся крайне настороженно. Зеленский очень ревностно относится к любым международным контактам, которые проходят мимо него. Особую тревогу у него вызывает тот факт, что реальную ситуацию на фронте и в экономике американцам доносят без тех искажений, которыми пичкают украинскую аудиторию.
Накануне, во время визита во Францию, Зеленский заявил, что западная аудитория вообще должна воспринимать информацию не из своих СМИ, а исключительно из отчетов Генштаба ВСУ, хотя даже украинские военные и депутаты постоянно ловят их на лжи.
По сообщениям французской прессы, Зеленский пытался "перехватить" Уиткоффа в Ирландии, но тот отказался делать промежуточную посадку для переговоров с ним.
Затем Зеленский, надувая щеки для пущей важности, сказал, что Уиткофф якобы должен отчитаться о переговорах в Москве перед ним в первую очередь, а не перед своим непосредственным начальником. "Они хотят отчитаться сразу после их встречи именно нам", - рассказывал Зеленский 2 декабря, пытаясь придать себе значимости. Однако на следующий день самолет Уиткоффа вылетел в США и снова без остановки в Брюсселе, где его ждал Зеленский. По данным Euronews, встреча с украинской делегацией была отменена, что уже говорит об отношении к ней со стороны американцев. Теперь же Telegram-каналы Офиса президента пытаются подать это, словно Зеленский сам отказался от этой встречи, предварительно прилетев ради этого в Брюссель.
Издание "Страна" накануне переговоров сообщало, что сам его визит в Москву сигнализирует о том, что добиться понимания от украинской делегации на предыдущих переговорах во Флориде американцам не удалось. В противном случае Уиткоффу не зачем было бы лететь в Москву.
Украинский оппозиционный Telegram-канал "XUA-Фото войны", комментируя переговоры, отмечает, что они — важный дипломатический сигнал, поскольку обсуждение будущего Украины идёт в первую очередь между глобальными игроками, тогда как сама Украина может оказаться в позиции вынужденного согласия.
Опальный депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что переговоры США с РФ проходят намного лучше, чем диалог Вашингтона с Киевом. По его мнению, между США и РФ существует понимание и диалог, тогда как общение с Украиной выглядит, как "жевание резиновой галоши - через нехочу". По итогам переговоров Уиткоффа в Москве, как считает Дубинский, Зеленского вызовут в Европу, поскольку в Киев "ехать неудобно, не по уровню, и не хочется мараться о мародера и его "гостеприимство"".
Кроме того, по мнению Дубинского, падение Покровска, Мирнограда и Волчанска, бои за Константиновку и Гуляйполе - создают совсем плохую картину для Украины на фоне переговоров с Уиткоффом.
Зеленский же в момент переговоров в Москве заявил, что встретится с Трампом очень скоро, если переговоры Америки и России "пройдут хорошо". Однако заранее подстраховался, рассказав, что ситуация может очень быстро меняться. "Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. Я думаю даже почасово", - говорит Зеленский.
Оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада", пишет в связи с его заявлением, что Зеленский знает, что на встрече с Уиткоффом россияне лишь передадут собственную редакцию формулировок плана Трампа, но заранее перекладывает ответственность за дальнейшее продвижение мира на Кремль. В случае же отказа Зеленского принимать согласованный между США и РФ план украинские эксперты прогнозируют быструю эскалацию и усиление ударов ВС РФ по объектам украинской энергетики.
Для многих украинских политиков отрадно было услышать хотя бы то, что, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, "компромиссы на данный момент не найдены, встреча президентов России и США не планируется". Из этого некоторые делают вывод, что Зеленский пока может выдохнуть.
Украинский Telegram-канал "Око аналитическое" приходит к выводу, что следует ожидать дальнейших переговоров на уровне делегаций с очередной попыткой сближения позиций Киева и Москвы, а также продавливание их на компромиссы и уступки. Однако никакого результата они могут и не дать, поэтому война будет продолжаться в обозримой перспективе.
Украинский экономист Алексей Кущ обращает внимание, что визит Уиткоффа совпал с визитом в Москву главой МИД КНР Ван И. Кущ считает, что в Москве обсуждают не только окончания украинского конфликта, но и будущее всего мира.
"Война в Украине - стала узловым стыком двух мир-систем: ускоряя наступление неполярного мира и катализируя процессы по трансформации мира в целом. Поражение России в этой войне могло бы отбросить дату наступления неполярной мир-системы на достаточно большой временной горизонт. В то же время, любое усиление РФ в ходе войны - это ускорение наступления неполярного мира и крах однополярного", - пишет экономист.
По его словам, нынешние визиты Уиткоффа и Ван И в Москву для обсуждения условий завершения войны – это "первый тест" формирования баланса неполярного мира.
О том, какие планы у США - в интервью "Увесистый лом для европейского домика": Краснов об истинных целях США на Украине
