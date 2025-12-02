https://ukraina.ru/20251202/vozgoranie-na-obektakh-tek-pvo-za-noch-raspravilas-pochti-s-polsotney-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1072494955.html

Возгорание на объектах ТЭК. ПВО за ночь расправилась почти с полсотней вражеских дронов над Россией

Возгорание на объектах ТЭК. ПВО за ночь расправилась почти с полсотней вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 45 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны, передает 2 декабря телеграм-канал Украина.ру

Из них 14 уничтожили над территорией Брянской области, восемь - над Краснодарским краем, шесть над Крымом, пять над Волгоградской областью, четыре над Чеченской Республикой, два над Ростовской, по одному над Орловской, Липецкой, Тверской областями, три - над акваторией Черного моря.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА были уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах региона. По его словам, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.В то же время губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о возгорании на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе после атаки БПЛА. Он добавил, что пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий.Опасность атаки беспилотников объявляли также в Ленинградской, Липецкой и Тульской областях.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.

