Возгорание на объектах ТЭК. ПВО за ночь расправилась почти с полсотней вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 45 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны, передает 2 декабря телеграм-канал Украина.ру
Из них 14 уничтожили над территорией Брянской области, восемь - над Краснодарским краем, шесть над Крымом, пять над Волгоградской областью, четыре над Чеченской Республикой, два над Ростовской, по одному над Орловской, Липецкой, Тверской областями, три - над акваторией Черного моря.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА были уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах региона. По его словам, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.В то же время губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о возгорании на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе после атаки БПЛА. Он добавил, что пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий.Опасность атаки беспилотников объявляли также в Ленинградской, Липецкой и Тульской областях.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
новости, россия, брянская область, краснодарский край, мчс, украина.ру, минобороны
07:43 02.12.2025 (обновлено: 07:48 02.12.2025)
