Теневая война без флагов: чем опасен ответ на атаки Украины по российским танкерам — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об опасности теневого ответа на атаки Украины по российским танкерам в Украина.ру, 02.12.2025

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об опасности теневого ответа на атаки Украины по российским танкерам в Чёрном море, а также о целях стран Евросоюза в отношении России и об отложенной войне США против Венесуэлы: 00:17 - Опасность прецедента с атаками на танкеры и ответа под нейтральный флагом; 10:10 – Взгляд лимитрофов на Россию; 17:46 – Флот США в Карибском море у берегов Венесуэлы. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

