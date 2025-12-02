Теневая война без флагов: чем опасен ответ на атаки Украины по российским танкерам — Ищенко - 02.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251202/tenevaya-voyna-bez-flagov-chem-opasen-otvet-na-ataki-ukrainy-po-rossiyskim-tankeram--ischenko-1072548574.html
Теневая война без флагов: чем опасен ответ на атаки Украины по российским танкерам — Ищенко
Теневая война без флагов: чем опасен ответ на атаки Украины по российским танкерам — Ищенко - 02.12.2025 Украина.ру
Теневая война без флагов: чем опасен ответ на атаки Украины по российским танкерам — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об опасности теневого ответа на атаки Украины по российским танкерам в Украина.ру, 02.12.2025
2025-12-02T23:36
2025-12-02T23:37
новости
украина
сша
россия
ростислав ищенко
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072548454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ade7647b376b4fc6f9a0eed9d33f63e.png
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об опасности теневого ответа на атаки Украины по российским танкерам в Чёрном море, а также о целях стран Евросоюза в отношении России и об отложенной войне США против Венесуэлы: 00:17 - Опасность прецедента с атаками на танкеры и ответа под нейтральный флагом; 10:10 – Взгляд лимитрофов на Россию; 17:46 – Флот США в Карибском море у берегов Венесуэлы. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072548454_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09cc48d2a669d3c6be9d63808220927a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, украина.ру, ес, видео
Новости, Украина, США, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, ЕС

Теневая война без флагов: чем опасен ответ на атаки Украины по российским танкерам — Ищенко

23:36 02.12.2025 (обновлено: 23:37 02.12.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об опасности теневого ответа на атаки Украины по российским танкерам в Чёрном море, а также о целях стран Евросоюза в отношении России и об отложенной войне США против Венесуэлы:
00:17 - Опасность прецедента с атаками на танкеры и ответа под нейтральный флагом;
10:10 – Взгляд лимитрофов на Россию;
17:46 – Флот США в Карибском море у берегов Венесуэлы.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияРостислав ИщенкоУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:09‼ Спецпредставитель США Уиткофф улетел из Москвы, сообщают диспетчеры
02:07Уиткофф в Кремле, предложения Европы и пиратство в Чёрном море. Информационная сводка за 2 декабря
01:37Россия и США договорились не разглашать суть переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле — Ушаков
01:21Ушаков ответил на вопросы о переговорах Путина и Уиткоффа
01:01Уиткофф прибыл в посольство США в Москве после переговоров с Путиным в Кремле
00:46Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершились спустя почти пять часов
00:30Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:58Встреча Путина с американскими представителями в Кремле длится уже четыре часа
23:55Правительство Италии откладывает утверждение указа о военной помощи Украине
23:36Теневая война без флагов: чем опасен ответ на атаки Украины по российским танкерам — Ищенко
23:35Хакеры сообщили о причастности 385-й бригады ВМС Украины к атаке на танкер MIDVOLGA-2
23:28В Херсоне после удара по критической инфраструктуре часть города осталась без электричества
23:25Глава дипломатии ЕС Каллас призвала Армению присоединиться к санкциям против России
23:12Переговоры Путина с Уиткоффом в Кремле продолжаются более трех часов
22:54Президент США Трамп объявил о начале ударов по наркокартелям. Главные новости к этому часу
22:30Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии консенсуса в альянсе по вступлению Украины
22:23Лавров и Ван И провели переговоры в Москве
22:22Есть ли жизнь после Ермака
22:15В Верховной Раде разрабатывают закон о жёстких мерах против уклонистов с блокировкой счетов
22:10ЕС — неподходящий игрок для Украины
Лента новостейМолния