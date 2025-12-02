Теневая война без флагов: чем опасен ответ на атаки Украины по российским танкерам — Ищенко
23:36 02.12.2025 (обновлено: 23:37 02.12.2025)
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал об опасности теневого ответа на атаки Украины по российским танкерам в Чёрном море, а также о целях стран Евросоюза в отношении России и об отложенной войне США против Венесуэлы:
00:17 - Опасность прецедента с атаками на танкеры и ответа под нейтральный флагом;
10:10 – Взгляд лимитрофов на Россию;
17:46 – Флот США в Карибском море у берегов Венесуэлы.
