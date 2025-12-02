"Продолжатель дела Лукашенко": Краснов о том, почему Орбан — символ "искомого многополярного мира" - 02.12.2025 Украина.ру
"Продолжатель дела Лукашенко": Краснов о том, почему Орбан — символ "искомого многополярного мира"
"Продолжатель дела Лукашенко": Краснов о том, почему Орбан — символ "искомого многополярного мира" - 02.12.2025 Украина.ру
"Продолжатель дела Лукашенко": Краснов о том, почему Орбан — символ "искомого многополярного мира"
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву — это демонстрация нового миропорядка, где национальные интересы стоят выше солидарности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
В пятницу, 28 ноября, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Переговоры продолжались почти четыре часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг конфликта на Украине. Как отметил российский президент, отношения с Венгрией продолжают развиваться, несмотря на все сложности.Отвечая на вопрос Украина.ру, чьим представителем является прибывший в Москву Орбан, Европы или США, Краснов заявил: "Орбан – представитель национальных элит".Эксперт провел параллель с президентом Белоруссии. "А ведь Александр Григорьевич [Лукашенко] стал провозвестником многополярного мира, где каждый сам за себя, а суверенитет и интересы своего народа – выше союзнического долга", — сказал Краснов. Он назвал венгерского лидера продолжателем этой линии: "Орбан — продолжатель дела Лукашенко. Орбан для меня — символ искомого многополярного мира".При этом собеседник издания подчеркнул беспринципность такого подхода. "Ситуативно он может быть союзником, но союзником кому угодно – совершенно беспринципно", — констатировал историк.Он добавил, что взаимодействие возможно только на четких условиях. "Алгоритм сотрудничества прост до цинизма: конкретные, прозрачные сделки, где профиты Венгрии чётко и однозначно обусловлены действиями Венгрии: "Нажми на кнопку – получишь результат"", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
"Продолжатель дела Лукашенко": Краснов о том, почему Орбан — символ "искомого многополярного мира"

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву — это демонстрация нового миропорядка, где национальные интересы стоят выше солидарности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, кандидат исторических наук Дмитрий Краснов
В пятницу, 28 ноября, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Переговоры продолжались почти четыре часа.
Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг конфликта на Украине. Как отметил российский президент, отношения с Венгрией продолжают развиваться, несмотря на все сложности.
Отвечая на вопрос Украина.ру, чьим представителем является прибывший в Москву Орбан, Европы или США, Краснов заявил: "Орбан – представитель национальных элит".
Эксперт провел параллель с президентом Белоруссии. "А ведь Александр Григорьевич [Лукашенко] стал провозвестником многополярного мира, где каждый сам за себя, а суверенитет и интересы своего народа – выше союзнического долга", — сказал Краснов.
Он назвал венгерского лидера продолжателем этой линии: "Орбан — продолжатель дела Лукашенко. Орбан для меня — символ искомого многополярного мира".
При этом собеседник издания подчеркнул беспринципность такого подхода. "Ситуативно он может быть союзником, но союзником кому угодно – совершенно беспринципно", — констатировал историк.
Он добавил, что взаимодействие возможно только на четких условиях. "Алгоритм сотрудничества прост до цинизма: конкретные, прозрачные сделки, где профиты Венгрии чётко и однозначно обусловлены действиями Венгрии: "Нажми на кнопку – получишь результат"", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
Венгрия Москва Украина Виктор Орбан Госдума ЕС Краснов Александр Лукашенко многополярный мир геополитика Владимир Путин
 
