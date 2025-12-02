Последняя реформа империи. "Киевский" министр Игнатьев и создание общего образования
2 декабря 1916 года завершилась, пожалуй, последняя реформа Российской империи. В этот день подал в отставку царский министр просвещения Павел Игнатьев. Ряд его инициатив не утратили актуальности и по сегодняшний день
Выпускник Киевского университета Святого Владимира, бывший председатель Киевской губернской земской управы и киевский губернатор граф Игнатьев возглавил министерство просвещения во время Первой мировой войны, в начале 1915 года.
Своим назначением на должность министра он был обязан популярности в земских кругах. Но сказался и личностный фактор. Император Николай II был с ним знаком, поскольку в 1893 году они одновременно проходили службу в Преображенском полку. Будущий монарх находился тогда на должности командира батальона, а юный граф служил унтер-офицером в одной из рот, был в ней запевалой и отвечал за ротную школу грамотности.
Поэтому, когда глава правительства Иван Горемыкин предложил на должность главы минпросвета известного "местного работника", это сразу же получило поддержку в Царском селе. Игнатьеву предстояло продолжить дело своих предшественников по фактическому введению всеобщего начального образования в Российской империи.
Всеобуч был провозглашён целью Российской империи со времени Столыпинских реформ. Однако из-за разногласий царского правительства и Государственной думы соответствующий закон принять не удавалось. Тем не менее с 1909 года губернским земствам стала выделяться субсидия министерства просвещения на развитие школьной сети. "Игнатьевское" же министерство просвещения приступило к разработке для многих уездов организационных и финансовых планов по введению всеобщего начального образования на местах. В этой программе, как сообщает кандидат исторических наук Анна Иванова, к середине 1915 года выразили желание участвовать 414 уездных земства.
Но основным направлением политики Игнатьева стала реформа средней школы. Её логику диктовала шедшая война, выявившая недостаточно высокий уровень технических знаний. А всё потому, что созданная по образцу немецкого аналога российская классическая гимназия рассматривалась лишь как подготовительная ступень для продолжения образования в университете.
Согласно учебному плану 1914 года гимназии уделяли основное внимание усвоению гуманитарных наук и в особенности филологических. Так, на изучение пяти языков выделялся 131 академический час, а на естественные и физико-математические предметы – лишь 50 часов. В большем объёме естественные науки преподавались в реальных училищах. Но количество последних было не велико.
К примеру, в трёх новороссийских губерниях по состоянию на 1915 год из 185 средних учебных заведений гимназий насчитывалось 142, прогимназии – 23 и лишь 20 реальных училищ.
Ещё одна проблема – отсутствие преемственности образовательных программ у школ начальной и средней ступеней. К примеру, из-за этого выпускники четырёхлетних высших начальных училищ (бывших городских училищ) не могли продолжать образование в средних образовательных учреждениях. Простолюдины, составлявшие основной контингент народных училищ, могли продолжить образование преимущественно в технических училищах и учительских институтах. Противники царского режима видели в этом социальную сегрегацию.
Министр Игнатьев считал своей целью создание единой общеобразовательной школы (гимназии) с семилетним сроком совместного обучения, разделённой на две ступени (1-3 и 4-7 классы).
Используя современную терминологию, в старших классах намечалось введение профильного обучения. Таковое предполагалось за счёт создания естественно-математического "факультета", новогуманитарного (с приоритетом русской культуры, русского языка и литературы, иностранных языков, истории) и классически-гуманитарного (классическая гимназия с углубленным изучением латинского и греческого языков).
Бушевавшая война повышала актуальность и патриотического воспитания молодёжи. Разработчики образовательной реформы, по словам доктора педагогических наук Михаила Богуславского, переносили "центр тяжести всей школьной работы... с обучающего на воспитательный фактор".
Причём это предполагалось делать не только через расширение преподавания и смысловое наполнение соответствующих дисциплин (истории, словесности и географии). "Нет такого предмета, при изучении которого преподавателям не представится возможность подчеркнуть в нем или указать его важнейшее значение для русской культуры" – говорилось в новых Примерных образовательных программах, изданных министерством просвещения в Петрограде в 1915 году.
Ставились задачи внедрения и активных методов обучения: опытов, практических и лабораторных занятий, экскурсий. Для расширения технического и сельскохозяйственного образования в школах начали создаваться мастерские, учебные селекционные участки, сады и огороды. Причём трудовое начало рассматривалось именно как средство воспитания, а не профессионализации.
Оригинальной идеей реформаторов являлась отмена школьных цифровых отметок. Их планировалось заменялись информированием родителей о случаях неуспеваемости.
Воспитанники Киевского реального училища во время урока военной гимнастики во дворе училища. Фото из социальных сетей
Демократичным элементом реформы являлось расширение полномочий педагогических советов. Последние получали свободу в использовании финансов в пределах выделенных средств. Им впервые предоставлялось право вносить, наряду с "базовым компонентом", от 1/4 до 1/3 "школьного компонента" содержания образования.
Впервые вводилось понятие "родительский комитет" школы. Родители, как и земские органы, учителя должны были избирать 1/3 часть членов школьных советов.
Конечно же столь амбициозная программа образовательной реформы могла быть реализована лишь при сильной административной поддержке и материальном обеспечении. Между тем, в 1916 году Российская империя уже на полном ходу неслась к революции.
Высшая власть по словам того же Игнатьева, сказанным при его допросе Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства в июле 1917 года, стремилась стабилизировать обстановку за счёт усиления роли чиновников правых взглядов. Вышедший из среды либерального земства Игнатьев с этим был не согласен, в связи с чем неоднократно просил об отставке.
В конце 1916 года он уже не думал о реформе, а "торопился закончить свои дела" в министерстве. "Для родины оставайтесь на вашем месте!" – сказал император Игнатьеву на одной из последних аудиенций, данных министру. Однако граф был непреклонен и выдвигал условием своей дальнейшей работы в правительстве расширение полномочий Государственной думы.
Указ об отставке предпоследнего царского министра просвещения был обнародован 9 января 1917 года, а через два месяца в Петрограде начались беспорядки, переросшие в государственный переворот и падение Российской империи.
Екатеринославская земская губернская управа. Фото из социальных сетей
Екатеринославская земская губернская управа. Фото из социальных сетей
Тем не менее, идеи обновления российской школы, сформулированные графом Игнатьевым, были восприняты Государственным комитетом по народному образованию Временного правительства. После прихода к власти большевиков инициативы бывшего министра просвещения, как и он сам, нашли применение в эмиграции. В 1920-е годы "игнатьевские" программы по предметам были реализованы в школах Российского Зарубежья.
Граф участвовал в деятельности Российского общества Красного Креста за границей. Последний реформатор Российской империи умер 12 августа 1945 года в возрасте 75 лет в Канаде. Незадолго до смерти ему было возвращено советское гражданство.
