Последняя реформа империи. "Киевский" министр Игнатьев и создание общего образования

Последняя реформа империи. "Киевский" министр Игнатьев и создание общего образования

2 декабря 1916 года завершилась, пожалуй, последняя реформа Российской империи. В этот день подал в отставку царский министр просвещения Павел Игнатьев. Ряд его инициатив не утратили актуальности и по сегодняшний день

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072502536_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_d05f7456bcedd10496f8be677bbe3699.jpg

Выпускник Киевского университета Святого Владимира, бывший председатель Киевской губернской земской управы и киевский губернатор граф Игнатьев возглавил министерство просвещения во время Первой мировой войны, в начале 1915 года.Своим назначением на должность министра он был обязан популярности в земских кругах. Но сказался и личностный фактор. Император Николай II был с ним знаком, поскольку в 1893 году они одновременно проходили службу в Преображенском полку. Будущий монарх находился тогда на должности командира батальона, а юный граф служил унтер-офицером в одной из рот, был в ней запевалой и отвечал за ротную школу грамотности.Поэтому, когда глава правительства Иван Горемыкин предложил на должность главы минпросвета известного "местного работника", это сразу же получило поддержку в Царском селе. Игнатьеву предстояло продолжить дело своих предшественников по фактическому введению всеобщего начального образования в Российской империи.Всеобуч был провозглашён целью Российской империи со времени Столыпинских реформ. Однако из-за разногласий царского правительства и Государственной думы соответствующий закон принять не удавалось. Тем не менее с 1909 года губернским земствам стала выделяться субсидия министерства просвещения на развитие школьной сети. "Игнатьевское" же министерство просвещения приступило к разработке для многих уездов организационных и финансовых планов по введению всеобщего начального образования на местах. В этой программе, как сообщает кандидат исторических наук Анна Иванова, к середине 1915 года выразили желание участвовать 414 уездных земства.Но основным направлением политики Игнатьева стала реформа средней школы. Её логику диктовала шедшая война, выявившая недостаточно высокий уровень технических знаний. А всё потому, что созданная по образцу немецкого аналога российская классическая гимназия рассматривалась лишь как подготовительная ступень для продолжения образования в университете.Согласно учебному плану 1914 года гимназии уделяли основное внимание усвоению гуманитарных наук и в особенности филологических. Так, на изучение пяти языков выделялся 131 академический час, а на естественные и физико-математические предметы – лишь 50 часов. В большем объёме естественные науки преподавались в реальных училищах. Но количество последних было не велико.К примеру, в трёх новороссийских губерниях по состоянию на 1915 год из 185 средних учебных заведений гимназий насчитывалось 142, прогимназии – 23 и лишь 20 реальных училищ.Ещё одна проблема – отсутствие преемственности образовательных программ у школ начальной и средней ступеней. К примеру, из-за этого выпускники четырёхлетних высших начальных училищ (бывших городских училищ) не могли продолжать образование в средних образовательных учреждениях. Простолюдины, составлявшие основной контингент народных училищ, могли продолжить образование преимущественно в технических училищах и учительских институтах. Противники царского режима видели в этом социальную сегрегацию.Министр Игнатьев считал своей целью создание единой общеобразовательной школы (гимназии) с семилетним сроком совместного обучения, разделённой на две ступени (1-3 и 4-7 классы).Используя современную терминологию, в старших классах намечалось введение профильного обучения. Таковое предполагалось за счёт создания естественно-математического "факультета", новогуманитарного (с приоритетом русской культуры, русского языка и литературы, иностранных языков, истории) и классически-гуманитарного (классическая гимназия с углубленным изучением латинского и греческого языков).Бушевавшая война повышала актуальность и патриотического воспитания молодёжи. Разработчики образовательной реформы, по словам доктора педагогических наук Михаила Богуславского, переносили "центр тяжести всей школьной работы... с обучающего на воспитательный фактор".Причём это предполагалось делать не только через расширение преподавания и смысловое наполнение соответствующих дисциплин (истории, словесности и географии). "Нет такого предмета, при изучении которого преподавателям не представится возможность подчеркнуть в нем или указать его важнейшее значение для русской культуры" – говорилось в новых Примерных образовательных программах, изданных министерством просвещения в Петрограде в 1915 году.Ставились задачи внедрения и активных методов обучения: опытов, практических и лабораторных занятий, экскурсий. Для расширения технического и сельскохозяйственного образования в школах начали создаваться мастерские, учебные селекционные участки, сады и огороды. Причём трудовое начало рассматривалось именно как средство воспитания, а не профессионализации.Оригинальной идеей реформаторов являлась отмена школьных цифровых отметок. Их планировалось заменялись информированием родителей о случаях неуспеваемости.Демократичным элементом реформы являлось расширение полномочий педагогических советов. Последние получали свободу в использовании финансов в пределах выделенных средств. Им впервые предоставлялось право вносить, наряду с "базовым компонентом", от 1/4 до 1/3 "школьного компонента" содержания образования.Впервые вводилось понятие "родительский комитет" школы. Родители, как и земские органы, учителя должны были избирать 1/3 часть членов школьных советов.Конечно же столь амбициозная программа образовательной реформы могла быть реализована лишь при сильной административной поддержке и материальном обеспечении. Между тем, в 1916 году Российская империя уже на полном ходу неслась к революции.Высшая власть по словам того же Игнатьева, сказанным при его допросе Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства в июле 1917 года, стремилась стабилизировать обстановку за счёт усиления роли чиновников правых взглядов. Вышедший из среды либерального земства Игнатьев с этим был не согласен, в связи с чем неоднократно просил об отставке.В конце 1916 года он уже не думал о реформе, а "торопился закончить свои дела" в министерстве. "Для родины оставайтесь на вашем месте!" – сказал император Игнатьеву на одной из последних аудиенций, данных министру. Однако граф был непреклонен и выдвигал условием своей дальнейшей работы в правительстве расширение полномочий Государственной думы.Указ об отставке предпоследнего царского министра просвещения был обнародован 9 января 1917 года, а через два месяца в Петрограде начались беспорядки, переросшие в государственный переворот и падение Российской империи.Тем не менее, идеи обновления российской школы, сформулированные графом Игнатьевым, были восприняты Государственным комитетом по народному образованию Временного правительства. После прихода к власти большевиков инициативы бывшего министра просвещения, как и он сам, нашли применение в эмиграции. В 1920-е годы "игнатьевские" программы по предметам были реализованы в школах Российского Зарубежья.Граф участвовал в деятельности Российского общества Красного Креста за границей. Последний реформатор Российской империи умер 12 августа 1945 года в возрасте 75 лет в Канаде. Незадолго до смерти ему было возвращено советское гражданство.

