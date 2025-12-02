Полковник Геннадий Алехин: Россия продвигается в сторону Харькова, а ВСУ создают ударный кулак под Сумами - 02.12.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия продвигается в сторону Харькова, а ВСУ создают ударный кулак под Сумами
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После освобождения Волчанска значительно расширяются оперативно-тактические возможности российской армии для продвижения на юго-восток и юго-запад Харьковской области. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" наращивают усилия в лесных массивах, уничтожая район обороны противника в Лимане и Вильче. Одновременно наносятся огневые удары по Печенегам, Старому Салтову и другим населенным пунктам по направлению к Чугуеву. Активно применяются тяжелые огнеметные системы, ударные дроны различных типов, дальнобойная артиллерия.На левобережье Оскола основательно зажаты в тиски остатки группировки противника по линии "Купянск-Узловая - Купянск-Сортировка". Штурмовики группировки войск "Запад" активно продвигаются в районе Богуславки, отрезая пути возможного отхода врага. Только по официальным сведениям Минобороны РФ, группировка ВСУ на этом участке составляет порядка 15 батальонов, которые с каждым днем теряют личный состав и технику.В ходе решительных наступательных действий двух группировок войск в Харьковской области кратно увеличились комплексные огневые удары по тыловым районам ВСУ в направлении Изюма, Балаклеи и Лозовой. До недавнего времени они были основными логистическими узлами киевского режима для переброски дополнительных сил и средств в сторону Купянской агломерации и на территорию ДНР в район Краматорска и Славянска. Сейчас, по сути, они тесно смыкаются с линией боевого соприкосновения.Отмечу также, что по информации из различных источников, Украина стягивает дополнительные силы и средства, пытаясь создать ударный кулак на Сумском направлении, ближе к границе с Курской областью. Об этом проинформировали в группировке войск "Север". Противник наращивает в том числе количество расчетов операторов беспилотников. Цель врага очевидна - сдержать продвижение российских войск и нарастить число ударов по гражданским объектам на территории Курской области.Особенно противник проявляет активность на стыке Сумской, Белгородской и Курской областей.В этих местах граница проходит по речке и ставку (пруду), разделив две части по сути единого в прошлом населенного пункта Грабовское (на украинской стороне) и Староселье (на российской стороне). Здесь проходит участок неэлектрифицированной однопутной железной дороги "Сумы - Готня - Белгород – Купянск", которую еще в 1992 году, в двух местах перерезала госграница. В 2015 году она остановилась полностью. Но диверсионные группы противника на этом участке осуществляют вылазки, прощупывая пути возможного выдвижения.В целом на Сумском направлении украинская армия наращивает число расчётов БПЛА и пехоту, состоящую преимущественно из бывших заключенных и латиноамериканских наемников. Они сразу попадают под плотный огонь наших средств поражения. Так, за минувшие сутки уничтожены штурмовые группы ВСУ в районе Степового (Ленинского) и Кондратовки. На Тёткинском и Глушковском участках артиллерия и БПЛА ВС России били по ВСУ у Павловки. На участке Юнаковка — Варачино украинские формирования пробовали прорваться уже трижды, но безуспешно.
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После освобождения Волчанска значительно расширяются оперативно-тактические возможности российской армии для продвижения на юго-восток и юго-запад Харьковской области. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" наращивают усилия в лесных массивах, уничтожая район обороны противника в Лимане и Вильче. Одновременно наносятся огневые удары по Печенегам, Старому Салтову и другим населенным пунктам по направлению к Чугуеву. Активно применяются тяжелые огнеметные системы, ударные дроны различных типов, дальнобойная артиллерия.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин: Кто он
Бывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На левобережье Оскола основательно зажаты в тиски остатки группировки противника по линии "Купянск-Узловая - Купянск-Сортировка". Штурмовики группировки войск "Запад" активно продвигаются в районе Богуславки, отрезая пути возможного отхода врага. Только по официальным сведениям Минобороны РФ, группировка ВСУ на этом участке составляет порядка 15 батальонов, которые с каждым днем теряют личный состав и технику.
В ходе решительных наступательных действий двух группировок войск в Харьковской области кратно увеличились комплексные огневые удары по тыловым районам ВСУ в направлении Изюма, Балаклеи и Лозовой. До недавнего времени они были основными логистическими узлами киевского режима для переброски дополнительных сил и средств в сторону Купянской агломерации и на территорию ДНР в район Краматорска и Славянска. Сейчас, по сути, они тесно смыкаются с линией боевого соприкосновения.
Отмечу также, что по информации из различных источников, Украина стягивает дополнительные силы и средства, пытаясь создать ударный кулак на Сумском направлении, ближе к границе с Курской областью. Об этом проинформировали в группировке войск "Север". Противник наращивает в том числе количество расчетов операторов беспилотников. Цель врага очевидна - сдержать продвижение российских войск и нарастить число ударов по гражданским объектам на территории Курской области.
Особенно противник проявляет активность на стыке Сумской, Белгородской и Курской областей.
В этих местах граница проходит по речке и ставку (пруду), разделив две части по сути единого в прошлом населенного пункта Грабовское (на украинской стороне) и Староселье (на российской стороне). Здесь проходит участок неэлектрифицированной однопутной железной дороги "Сумы - Готня - Белгород – Купянск", которую еще в 1992 году, в двух местах перерезала госграница. В 2015 году она остановилась полностью. Но диверсионные группы противника на этом участке осуществляют вылазки, прощупывая пути возможного выдвижения.
В целом на Сумском направлении украинская армия наращивает число расчётов БПЛА и пехоту, состоящую преимущественно из бывших заключенных и латиноамериканских наемников. Они сразу попадают под плотный огонь наших средств поражения. Так, за минувшие сутки уничтожены штурмовые группы ВСУ в районе Степового (Ленинского) и Кондратовки. На Тёткинском и Глушковском участках артиллерия и БПЛА ВС России били по ВСУ у Павловки. На участке Юнаковка — Варачино украинские формирования пробовали прорваться уже трижды, но безуспешно.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Харьковской и Белгородской областей
Карта Запорожской и Днепропетровской областей
