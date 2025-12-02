https://ukraina.ru/20251202/1072525868.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия продвигается в сторону Харькова, а ВСУ создают ударный кулак под Сумами

Полковник Геннадий Алехин: Россия продвигается в сторону Харькова, а ВСУ создают ударный кулак под Сумами - 02.12.2025

Полковник Геннадий Алехин: Россия продвигается в сторону Харькова, а ВСУ создают ударный кулак под Сумами

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-12-02T15:36

2025-12-02T15:36

2025-12-02T16:20

эксклюзив

россия

курская область

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

спецоперация

волчанск

купянск

бпла

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg

После освобождения Волчанска значительно расширяются оперативно-тактические возможности российской армии для продвижения на юго-восток и юго-запад Харьковской области. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" наращивают усилия в лесных массивах, уничтожая район обороны противника в Лимане и Вильче. Одновременно наносятся огневые удары по Печенегам, Старому Салтову и другим населенным пунктам по направлению к Чугуеву. Активно применяются тяжелые огнеметные системы, ударные дроны различных типов, дальнобойная артиллерия.На левобережье Оскола основательно зажаты в тиски остатки группировки противника по линии "Купянск-Узловая - Купянск-Сортировка". Штурмовики группировки войск "Запад" активно продвигаются в районе Богуславки, отрезая пути возможного отхода врага. Только по официальным сведениям Минобороны РФ, группировка ВСУ на этом участке составляет порядка 15 батальонов, которые с каждым днем теряют личный состав и технику.В ходе решительных наступательных действий двух группировок войск в Харьковской области кратно увеличились комплексные огневые удары по тыловым районам ВСУ в направлении Изюма, Балаклеи и Лозовой. До недавнего времени они были основными логистическими узлами киевского режима для переброски дополнительных сил и средств в сторону Купянской агломерации и на территорию ДНР в район Краматорска и Славянска. Сейчас, по сути, они тесно смыкаются с линией боевого соприкосновения.Отмечу также, что по информации из различных источников, Украина стягивает дополнительные силы и средства, пытаясь создать ударный кулак на Сумском направлении, ближе к границе с Курской областью. Об этом проинформировали в группировке войск "Север". Противник наращивает в том числе количество расчетов операторов беспилотников. Цель врага очевидна - сдержать продвижение российских войск и нарастить число ударов по гражданским объектам на территории Курской области.Особенно противник проявляет активность на стыке Сумской, Белгородской и Курской областей.В этих местах граница проходит по речке и ставку (пруду), разделив две части по сути единого в прошлом населенного пункта Грабовское (на украинской стороне) и Староселье (на российской стороне). Здесь проходит участок неэлектрифицированной однопутной железной дороги "Сумы - Готня - Белгород – Купянск", которую еще в 1992 году, в двух местах перерезала госграница. В 2015 году она остановилась полностью. Но диверсионные группы противника на этом участке осуществляют вылазки, прощупывая пути возможного выдвижения.В целом на Сумском направлении украинская армия наращивает число расчётов БПЛА и пехоту, состоящую преимущественно из бывших заключенных и латиноамериканских наемников. Они сразу попадают под плотный огонь наших средств поражения. Так, за минувшие сутки уничтожены штурмовые группы ВСУ в районе Степового (Ленинского) и Кондратовки. На Тёткинском и Глушковском участках артиллерия и БПЛА ВС России били по ВСУ у Павловки. На участке Юнаковка — Варачино украинские формирования пробовали прорваться уже трижды, но безуспешно.

россия

курская область

харьковская область

волчанск

купянск

сумы

харьков

запорожская область

днепропетровская область

2025

