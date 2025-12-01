https://ukraina.ru/20251201/ssha-mogut-sovershit-istoricheskuyu-oshibku-kolossalnykh-masshtabov---evrokomissar-1072442472.html

США могут совершить "историческую ошибку колоссальных масштабов" - еврокомиссар

США при оформлении сделки по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать привлечение России к ответственности за проведение СВО. Об этом в опубликованном 1 декабря интервью изданию Politico заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт

"Стремление [президента США] Дональда Трампа обеспечить мир на Украине не должно позволить [российскому лидеру] Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные войсками РФ, предупредил высокопоставленный чиновник ЕС, фактически установив новую красную линию для соглашения", - сообщило американское издание.По мнению еврокомиссара, переговорщики Трампа должны гарантировать, что стремление к прекращению огня не приведет к тому, что Россия избежит судебного преследования. Его комментарии, отметило издание, отражают широко распространенную в европейских столицах обеспокоенность тем, что первоначальный американский проект соглашения по Украине включал обещание "полной амнистии за действия, совершенные во время войны", а также планы по реинтеграции России в мировую экономику."И я считаю, что это было бы исторической ошибкой колоссальных масштабов", - заявил еврокомиссар."Мы не можем пренебрегать правами жертв российской агрессии и российских преступлений, - заявил Макграт. - Миллионы жизней были отняты или уничтожены, люди были насильственно выселены, и у нас есть множество доказательств этого".В этой связи ЕС и другие страны работали над созданием нового специального трибунала по России, деятельность которой они уже признали преступной. "Мирный план США предполагает поэтапную отмену санкций против России, хотя европейские лидеры выступили против, подчеркнув, что решение об отмене санкций ЕС будет приниматься ими самими", - отметило издание.Ни еврокомиссар, ни американское издание в публикации не ссылаются на источники при утверждениях о "миллионах жизней" и других подобных тезисах.Ранее на эту тему: "Проиграв войну, хотят добиться капитуляции России": эксперт — про абсурдные цели Европы на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

