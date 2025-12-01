США могут совершить "историческую ошибку колоссальных масштабов" - еврокомиссар - 01.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251201/ssha-mogut-sovershit-istoricheskuyu-oshibku-kolossalnykh-masshtabov---evrokomissar-1072442472.html
США могут совершить "историческую ошибку колоссальных масштабов" - еврокомиссар
США могут совершить "историческую ошибку колоссальных масштабов" - еврокомиссар - 01.12.2025 Украина.ру
США могут совершить "историческую ошибку колоссальных масштабов" - еврокомиссар
США при оформлении сделки по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать привлечение России к ответственности за проведение СВО. Об этом в опубликованном 1 декабря интервью изданию Politico заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт
2025-12-01T09:38
2025-12-01T09:45
новости
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
politico
украина
ес
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072443241_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_bf0123f2c718cd2c29707b5ef021903e.jpg
"Стремление [президента США] Дональда Трампа обеспечить мир на Украине не должно позволить [российскому лидеру] Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные войсками РФ, предупредил высокопоставленный чиновник ЕС, фактически установив новую красную линию для соглашения", - сообщило американское издание.По мнению еврокомиссара, переговорщики Трампа должны гарантировать, что стремление к прекращению огня не приведет к тому, что Россия избежит судебного преследования. Его комментарии, отметило издание, отражают широко распространенную в европейских столицах обеспокоенность тем, что первоначальный американский проект соглашения по Украине включал обещание "полной амнистии за действия, совершенные во время войны", а также планы по реинтеграции России в мировую экономику."И я считаю, что это было бы исторической ошибкой колоссальных масштабов", - заявил еврокомиссар."Мы не можем пренебрегать правами жертв российской агрессии и российских преступлений, - заявил Макграт. - Миллионы жизней были отняты или уничтожены, люди были насильственно выселены, и у нас есть множество доказательств этого".В этой связи ЕС и другие страны работали над созданием нового специального трибунала по России, деятельность которой они уже признали преступной. "Мирный план США предполагает поэтапную отмену санкций против России, хотя европейские лидеры выступили против, подчеркнув, что решение об отмене санкций ЕС будет приниматься ими самими", - отметило издание.Ни еврокомиссар, ни американское издание в публикации не ссылаются на источники при утверждениях о "миллионах жизней" и других подобных тезисах.Ранее на эту тему: "Проиграв войну, хотят добиться капитуляции России": эксперт — про абсурдные цели Европы на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072443241_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_15cd00535985a7ec86db2bcd6996c478.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, politico, украина, ес, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, международные отношения, международная политика, русофобия, международное право, еврокомиссия, переговоры по украине 2025, новости переговоров, военные преступления
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico, Украина, ЕС, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, международные отношения, Международная политика, Русофобия, международное право, Еврокомиссия, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, Военные преступления

США могут совершить "историческую ошибку колоссальных масштабов" - еврокомиссар

09:38 01.12.2025 (обновлено: 09:45 01.12.2025)
 
© Фото : European Union, 2025
- РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : European Union, 2025
Читать в
ДзенTelegram
США при оформлении сделки по урегулированию украинского конфликта должны гарантировать привлечение России к ответственности за проведение СВО. Об этом в опубликованном 1 декабря интервью изданию Politico заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт
"Стремление [президента США] Дональда Трампа обеспечить мир на Украине не должно позволить [российскому лидеру] Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные войсками РФ, предупредил высокопоставленный чиновник ЕС, фактически установив новую красную линию для соглашения", - сообщило американское издание.
По мнению еврокомиссара, переговорщики Трампа должны гарантировать, что стремление к прекращению огня не приведет к тому, что Россия избежит судебного преследования.
Его комментарии, отметило издание, отражают широко распространенную в европейских столицах обеспокоенность тем, что первоначальный американский проект соглашения по Украине включал обещание "полной амнистии за действия, совершенные во время войны", а также планы по реинтеграции России в мировую экономику.
"И я считаю, что это было бы исторической ошибкой колоссальных масштабов", - заявил еврокомиссар.
"Мы не можем пренебрегать правами жертв российской агрессии и российских преступлений, - заявил Макграт. - Миллионы жизней были отняты или уничтожены, люди были насильственно выселены, и у нас есть множество доказательств этого".
В этой связи ЕС и другие страны работали над созданием нового специального трибунала по России, деятельность которой они уже признали преступной.
"Мирный план США предполагает поэтапную отмену санкций против России, хотя европейские лидеры выступили против, подчеркнув, что решение об отмене санкций ЕС будет приниматься ими самими", - отметило издание.
Ни еврокомиссар, ни американское издание в публикации не ссылаются на источники при утверждениях о "миллионах жизней" и других подобных тезисах.
Ранее на эту тему: "Проиграв войну, хотят добиться капитуляции России": эксперт — про абсурдные цели Европы на Украине
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинPoliticoУкраинаЕССВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиямеждународные отношенияМеждународная политикаРусофобиямеждународное правоЕврокомиссияпереговоры по Украине 2025новости переговоровВоенные преступления
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01"Паника в небе": украинские вертолеты получили нового смертельного врага с земли
16:58Свентокшиский парк в Варшаве захватили подростки с Украины
16:50"Бумажные" студенты: как 230 тысяч украинцев нашли лазейку от ТЦК
16:48Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС
16:37Армия России наступает южнее Волчанска
16:29Северское направление: значительных изменений по ЛБС не замечено
16:26На полях визита: переговоры Макрона и Си Цзиньпина затронули вопрос мирного урегулирования на Украине
16:14Вопреки Вашингтону. Индия хочет купить у России новейшие ракеты и самолеты
16:10Новая динамика фронта: темпы продвижения выросли вдвое, ключевой успех — под Гуляйполем
16:08В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
16:03Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время
15:57"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником
15:55Тактический успех по версии противника: российские войска "отметились" сразу на трёх направлениях
15:53Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
15:19Сотни малых городов России исчезнут - ВЦИОМ рассказал, почему
15:19Антибулгаковский майдан в Киеве закончился поражением шариковых и швондеров
15:05Не география, а безопасность. О главных противоречиях Москвы и Вашингтона в понимании главных задач СВО
14:59Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков
14:50ЕС уговаривает США не выводить войска
14:44Захарова ответила на угрозы упреждающих ударов НАТО по России
Лента новостейМолния