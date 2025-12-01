https://ukraina.ru/20251201/proigrav-voynu-khotyat-dobitsya-kapitulyatsii-rossii-ekspert--pro-absurdnye-tseli-evropy-na-ukraine-1072427596.html

"Проиграв войну, хотят добиться капитуляции России": эксперт — про абсурдные цели Европы на Украине

"Проиграв войну, хотят добиться капитуляции России": эксперт — про абсурдные цели Европы на Украине - 01.12.2025 Украина.ру

"Проиграв войну, хотят добиться капитуляции России": эксперт — про абсурдные цели Европы на Украине

Европейские страны, потерпев поражение в противостоянии с Россией, продолжают выдвигать абсурдные требования и надеются на ее капитуляцию. При этом позиция Киева еще более категорична и не оставляет пространства для диалога. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-01T04:40

2025-12-01T04:40

2025-12-01T04:40

россия

украина

европа

ростислав ищенко

украина.ру

новости

дональд трамп

ес

война

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg

Комментируя вопрос о сокращении пунктов мирного плана США, эксперт отметил, что у сторон конфликта разные представления о будущем. "Мы неоднократно говорили, что [президенту США Дональду] Трампу нужно перемирие, чтобы разобраться с Китаем, вернуться с новыми силами и душить Россию. России же нужен надежный долгосрочный мир с гарантиями", — заявил Ищенко.При этом, по словам политолога, позиция ЕС оказалась даже более радикальной, чем американская. "При этом у самой Европы еще более радикальная позиция, чем у США. Европейцы, проиграв войну, хотят добиться капитуляции России. Это абсурд, но они так настроены", — констатировал эксперт. Что касается Украины, то ее подход, по мнению Ищенко, предельно ясен: "С Украиной вообще все понятно: "Мы будем воевать до последнего украинца, потому что в результате этого Запад может победить Россию и тогда всем будет счастье"".Резюмируя, аналитик поставил под сомнение саму возможность заключения мира в таких условиях, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине".

россия

украина

европа

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, европа, ростислав ищенко, украина.ру, новости, дональд трамп, ес, война, война на украине, сво, дзен новости сво, спецоперация, китай, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины