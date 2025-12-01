"Проиграв войну, хотят добиться капитуляции России": эксперт — про абсурдные цели Европы на Украине - 01.12.2025 Украина.ру
"Проиграв войну, хотят добиться капитуляции России": эксперт — про абсурдные цели Европы на Украине
Европейские страны, потерпев поражение в противостоянии с Россией, продолжают выдвигать абсурдные требования и надеются на ее капитуляцию. При этом позиция Киева еще более категорична и не оставляет пространства для диалога. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя вопрос о сокращении пунктов мирного плана США, эксперт отметил, что у сторон конфликта разные представления о будущем. "Мы неоднократно говорили, что [президенту США Дональду] Трампу нужно перемирие, чтобы разобраться с Китаем, вернуться с новыми силами и душить Россию. России же нужен надежный долгосрочный мир с гарантиями", — заявил Ищенко.При этом, по словам политолога, позиция ЕС оказалась даже более радикальной, чем американская. "При этом у самой Европы еще более радикальная позиция, чем у США. Европейцы, проиграв войну, хотят добиться капитуляции России. Это абсурд, но они так настроены", — констатировал эксперт. Что касается Украины, то ее подход, по мнению Ищенко, предельно ясен: "С Украиной вообще все понятно: "Мы будем воевать до последнего украинца, потому что в результате этого Запад может победить Россию и тогда всем будет счастье"".Резюмируя, аналитик поставил под сомнение саму возможность заключения мира в таких условиях, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине".
Европейские страны, потерпев поражение в противостоянии с Россией, продолжают выдвигать абсурдные требования и надеются на ее капитуляцию. При этом позиция Киева еще более категорична и не оставляет пространства для диалога. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя вопрос о сокращении пунктов мирного плана США, эксперт отметил, что у сторон конфликта разные представления о будущем. "Мы неоднократно говорили, что [президенту США Дональду] Трампу нужно перемирие, чтобы разобраться с Китаем, вернуться с новыми силами и душить Россию. России же нужен надежный долгосрочный мир с гарантиями", — заявил Ищенко.
При этом, по словам политолога, позиция ЕС оказалась даже более радикальной, чем американская. "При этом у самой Европы еще более радикальная позиция, чем у США. Европейцы, проиграв войну, хотят добиться капитуляции России. Это абсурд, но они так настроены", — констатировал эксперт.
Что касается Украины, то ее подход, по мнению Ищенко, предельно ясен: "С Украиной вообще все понятно: "Мы будем воевать до последнего украинца, потому что в результате этого Запад может победить Россию и тогда всем будет счастье"".
Резюмируя, аналитик поставил под сомнение саму возможность заключения мира в таких условиях, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине".
