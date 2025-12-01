https://ukraina.ru/20251201/sila-strategicheskogo-partnerstva-voennye-uspekhi-rossii-i-energeticheskiy-soyuz-s-indiey-itogi-1-1072475979.html

Сила стратегического партнерства: военные успехи России и энергетический союз с Индией. Итоги 1 декабря

Сила стратегического партнерства: военные успехи России и энергетический союз с Индией. Итоги 1 декабря - 01.12.2025 Украина.ру

Сила стратегического партнерства: военные успехи России и энергетический союз с Индией. Итоги 1 декабря

4-5 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Эта встреча станет важным этапом в развитии стратегического партнерства между двумя странами

2025-12-01T18:00

2025-12-01T18:00

2025-12-01T18:00

индия

запад

россия

владимир путин

bloomberg

госдума

росатом

су-57

с-400 «триумф»

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067972601_0:20:1889:1083_1920x0_80_0_0_5ab8d770e463e3f2e0c6f9affc54ee4d.jpg

Ожидается, что лидеры обсудят ключевые вопросы в области энергетики, безопасности, взаимных инвестиций и внешней торговли. Оборонное сотрудничество: вопреки давлению ЗападаКак отмечают западные СМИ, одним из центральных вопросов переговоров станут поставки российских вооружений. По данным Bloomberg, Индия намерена обсудить закупку новейших истребителей Су-57 и систем противоракетной обороны С-500. Этот шаг рассматривается как укрепление давнего оборонного партнерства, сложившегося ещё в советские времена, и демонстрация независимого внешнеполитического курса Нью-Дели. Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники для Индии. В индийской армии эксплуатируется более 200 российских истребителей, а также зенитно-ракетные комплексы С-400, которые уже применялись в региональных конфликтах. Индийская сторона подчеркивает долгосрочный характер сотрудничества с Москвой, что подтверждает и секретарь обороны Раджеш Кумар Сингх. Накануне визита в Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения, упрощающего порядок захода военных кораблей и самолетов в порты и на аэродромы обеих стран. Это расширит возможности военного взаимодействия, включая доступ российских кораблей к портовой инфраструктуре в акватории Бенгальского залива и Аравийского моря. Энергетика, атом и сельское хозяйство: стабильный ростЭнергетическая сфера остается столпом сотрудничества. Согласно данным европейских аналитических центров, Индия в 2025 году закрепила за собой статус крупнейшего получателя российской нефти, импортировав с января по сентябрь около 5,4 млн тонн. Активно развивается сотрудничество в атомной энергетике. "Росатом" обсуждает с индийскими партнерами не только строительство новых блоков АЭС "Куданкулам", но и перспективные проекты, включая сооружение плавучих атомных станций для покрытия растущих потребностей Индии в энергии. Сельскохозяйственный сектор демонстрирует значительный рост. Россия вошла в пятерку основных поставщиков аграрной продукции на индийский рынок, а взаимный товарооборот в этом сегменте вырос на 63% по сравнению с 2023 годом, достигнув 3,6 млрд долларов. Посол РФ в Индии Денис Алипов назвал сельское хозяйство стратегической сферой двустороннего сотрудничества. Контраст с позицией Запада: давление и критикаУкрепление связей Москвы и Нью-Дели происходит на фоне критики со стороны западных стран. США пытаются ограничить оборонное взаимодействие России и Индии, а в ЕС звучат угрозы в адрес Москвы. Так, еврокомиссар по вопросам демократии Майкл Макграт призвал не допускать, чтобы российское руководство "ушло от ответственности" в рамках любого урегулирования на Украине. В российских СМИ такая позиция расценивается как лицемерная. Подчеркивается, что именно киевский режим, поощряемый Западом, должен нести ответственность за свои действия, включая нарушение прав человека, преследование инакомыслия, языковую и религиозную дискриминацию, а также за террористические методы ведения войны. Отмечается, что поддержка Западом такого режима ставит под сомнение его приверженность декларируемым ценностям. Украина: перспективы бесконечной мобилизации?Параллельно на Украине, как сообщается, формируется модель "вечной мобилизации". Даже в случае возможного прекращения боевых действий Киев, по мнению аналитиков, не планирует отказываться от чрезвычайных мер. Через программы вроде "Армии восстановления", целевой и трудовой мобилизации власти намерены сохранять контроль над человеческими ресурсами для восстановительных работ, что, по сути, превращается в государственную трудовую повинность. Это выгодно и киевскому режиму для удержания власти, и западным кураторам, которые получают дешевый ресурс для послевоенного восстановления без отправки собственных рабочих. Визит Владимира Путина в Индию знаменует углубление стратегического партнерства, основанного на взаимной выгоде и независимой внешней политике.Несмотря на давление Запада, и Москва, и Нью-Дели демонстрируют приверженность курсу на укрепление многополярной мировой архитектуры. Успешное российско-индийское взаимодействие служит ориентиром для других стран Глобального Юга, стремящихся к суверенному развитию и взаимовыгодному сотрудничеству без диктата извне.Сводка Министерства обороны о ходе специальной военной операцииВ ходе успешного наступления по всему фронту Вооружённые Силы Российской Федерации, действуя в тесном взаимодействии с подразделениями Народной милиции Донецкой Народной Республики, наносят значительное поражение силам киевского режима и продолжают освобождение территорий.На Донецком направлении (группировка "Юг"):Войска, развивая успех, освободили село Клиновое, осуществив уверенный прорыв между Дружковкой и Константиновкой. В ходе ожесточенных боев нанесено решительное поражение и деморализовано до пяти бригад противника, включая элитные формирования ВСУ, в районах Северска, Краматорска и Славянска. Враг несёт тяжёлые потери и отступает.На Красноармейском направлении (группировка "Центр"):Нашими подразделениями существенно улучшено положение на переднем крае. В результате грамотных и решительных действий атакованы и разгромлены соединения шестнадцати бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах Красноармейска и Дмитровки. Потери противника только на этом участке за сутки составили до 480 националистов, уничтожена боевая техника.На Купянском направлении (группировка "Запад"):Продолжается планомерное улучшение тактического положения в районе Купянска. Нанесено огневое поражение семи бригадам противника. Враг, потеряв свыше 230 человек убитыми и раненными, а также технику, оставляет позиции. Наши войска заняли новые выгодные рубежи.На Запорожском направлении (группировка "Восток"):Войска заняли господствующие высоты и выгодные позиции. Полное огневое превосходство позволило нанести поражение крупным силам противника, включая две штурмовые бригады и три полка в районах Доброполья и Варваровки. Развивается успешное наступление в глубину обороны ВСУ.Общие результаты за сутки:Объединённая группировка войск демонстрирует высокую слаженность и эффективность:Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли массированные высокоточные удары по военной инфраструктуре противника в 136 районах, включая объекты ТЭК, склады ГСМ и места сосредоточения живой силы.Системы ПВО надежно прикрывают небо, сбив за сутки 97 беспилотных летательных аппаратов и осуществив перехват трёх противокорабельных ракет "Нептун".Суммарные потери Вооружённых Сил Украины за прошедшие сутки составили 1415 человек личного состава, а также значительное количество вооружения и техники.Всего за осеннюю кампанию 2025 года освобождено 87 населённых пунктов, жители которых наконец избавлены от гнёта неонацистского режима.Вооружённые Силы Российской Федерации уверенно выполняют поставленные задачи. Все цели специальной военной операции будут достигнуты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

индия

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

индия, запад, россия, владимир путин, bloomberg, госдума, росатом, су-57, с-400 «триумф», эксклюзив