https://ukraina.ru/20251201/pochemu-v-kieve-ne-s-kem-razgovarivat-skorikov-o-prosrochke-na-ukraine-1072460069.html

Почему в Киеве не с кем разговаривать? Скориков о "просрочке" на Украине

Почему в Киеве не с кем разговаривать? Скориков о "просрочке" на Украине - 01.12.2025 Украина.ру

Почему в Киеве не с кем разговаривать? Скориков о "просрочке" на Украине

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, в июле 2025 из украинской власти ушло последнее легитимное правительство, а срок действия Рады истёк в августе. Украина.ру, 01.12.2025

2025-12-01T14:32

2025-12-01T14:32

2025-12-01T14:36

украина

киев

иван скориков

трамп и зеленский

дональд трамп

украина.ру

снг

рада

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072459566_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0503329a8bec22d82df0c9ff408ba0b2.png

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, в июле 2025 из украинской власти ушло последнее легитимное правительство, а срок действия Рады истёк в августе. С кем сейчас можно разговаривать в Киеве и подписывать хоть какие-то документы, объяснил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков на конференции "Шок и трепет или мирный план Трампа" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье".

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, киев, иван скориков, трамп и зеленский, дональд трамп, украина.ру, снг, рада, видео, видео