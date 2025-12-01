Почему в Киеве не с кем разговаривать? Скориков о "просрочке" на Украине - 01.12.2025 Украина.ру
Почему в Киеве не с кем разговаривать? Скориков о "просрочке" на Украине
Почему в Киеве не с кем разговаривать? Скориков о "просрочке" на Украине
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, в июле 2025 из украинской власти ушло последнее легитимное правительство, а срок действия Рады истёк в августе. Украина.ру, 01.12.2025
2025-12-01T14:32
2025-12-01T14:36
украина
киев
иван скориков
трамп и зеленский
дональд трамп
украина.ру
снг
рада
видео
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, в июле 2025 из украинской власти ушло последнее легитимное правительство, а срок действия Рады истёк в августе. С кем сейчас можно разговаривать в Киеве и подписывать хоть какие-то документы, объяснил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков на конференции "Шок и трепет или мирный план Трампа" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье".
украина, киев, иван скориков, трамп и зеленский, дональд трамп, украина.ру, снг, рада, видео, видео
Украина, Киев, Иван Скориков, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, СНГ, Рада, Видео

Почему в Киеве не с кем разговаривать? Скориков о "просрочке" на Украине

14:32 01.12.2025 (обновлено: 14:36 01.12.2025)
 
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, в июле 2025 из украинской власти ушло последнее легитимное правительство, а срок действия Рады истёк в августе.
С кем сейчас можно разговаривать в Киеве и подписывать хоть какие-то документы, объяснил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков на конференции "Шок и трепет или мирный план Трампа" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье".
