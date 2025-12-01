https://ukraina.ru/20251201/pochemu-v-kieve-ne-s-kem-razgovarivat-skorikov-o-prosrochke-na-ukraine-1072460069.html
Почему в Киеве не с кем разговаривать? Скориков о "просрочке" на Украине
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, в июле 2025 из украинской власти ушло последнее легитимное правительство, а срок действия Рады истёк в августе. Украина.ру, 01.12.2025
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, в июле 2025 из украинской власти ушло последнее легитимное правительство, а срок действия Рады истёк в августе. С кем сейчас можно разговаривать в Киеве и подписывать хоть какие-то документы, объяснил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков на конференции "Шок и трепет или мирный план Трампа" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье".
14:32 01.12.2025 (обновлено: 14:36 01.12.2025)
С кем сейчас можно разговаривать в Киеве и подписывать хоть какие-то документы, объяснил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков на конференции "Шок и трепет или мирный план Трампа" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье".