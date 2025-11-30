https://ukraina.ru/20251130/bez-evropy-no-s-ssha-borisov-o-tom-s-kem-rossiya-budet-stroit-novyy-mir-1072359138.html

Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир

Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир

Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов.

Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов. Что это значит для Крыма и Донбасса и с какими проблемами могут столкнуться люди, проживающие там. Своим мнением поделился политолог, германист Тимофей Борисов.

