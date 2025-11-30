Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир - 30.11.2025 Украина.ру
Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир
Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир - 30.11.2025
Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир
Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов. Что... Украина.ру, 30.11.2025
2025-11-30T12:01
2025-11-30T12:01
видео
политика
россия
европа
сша
крым
донбасс
регионы
ес
европарламент
Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов. Что это значит для Крыма и Донбасса и с какими проблемами могут столкнуться люди, проживающие там. Своим мнением поделился политолог, германист Тимофей Борисов.
россия
европа
сша
крым
донбасс
видео, политика, россия, европа, сша, крым, донбасс, регионы, ес, европарламент, резолюция
Видео, политика, Россия, Европа, США, Крым, Донбасс, регионы, ЕС, Европарламент, резолюция

Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир

12:01 30.11.2025
 
Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов. Что это значит для Крыма и Донбасса и с какими проблемами могут столкнуться люди, проживающие там.
Своим мнением поделился политолог, германист Тимофей Борисов.
