Зеленский близок к личному финалу: эксперт о "проснувшихся врагах" главаря киевского режима
Политическая судьба Владимира Зеленского приближается к своему логическому завершению. Внутренние враги главы киевского режима активизировались, почувствовав его слабость. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-11-29T06:00
Отвечая на вопрос о перспективах главы киевской администрации, эксперт высказал уверенность в его скором политическом финале. "А вот Зеленский близок к своему личному финалу", — заявил Бавырин."Я бы ставил на какой-то внутриэлитный переворот", — поделился своим прогнозом политолог. "Сейчас внутренние дремавшие враги Зеленского проснулись. Поняли, что он именно сейчас слаб", — объяснил он. "В общем, все, кому Зеленский успел наступить на хвост, перешли в атаку и с нетерпением ждут, что будет в следующих публикациях расследования НАБУ", — отметил эксперт.Бавырин также указал на конкретных политиков, представляющих угрозу для Зеленского. "Да и [экс-президент Украины Петр] Порошенко* — лидер парламентской оппозиции с собственными связами на Западе", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Отвечая на вопрос о перспективах главы киевской администрации, эксперт высказал уверенность в его скором политическом финале. "А вот Зеленский близок к своему личному финалу", — заявил Бавырин.
"Я бы ставил на какой-то внутриэлитный переворот", — поделился своим прогнозом политолог. "Сейчас внутренние дремавшие враги Зеленского проснулись. Поняли, что он именно сейчас слаб", — объяснил он.
"В общем, все, кому Зеленский успел наступить на хвост, перешли в атаку и с нетерпением ждут, что будет в следующих публикациях расследования НАБУ", — отметил эксперт.
Бавырин также указал на конкретных политиков, представляющих угрозу для Зеленского. "Да и [экс-президент Украины Петр] Порошенко* — лидер парламентской оппозиции с собственными связами на Западе", — заключил собеседник издания.
* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга