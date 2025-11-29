Зеленский близок к личному финалу: эксперт о "проснувшихся врагах" главаря киевского режима - 29.11.2025 Украина.ру
Зеленский близок к личному финалу: эксперт о "проснувшихся врагах" главаря киевского режима
Политическая судьба Владимира Зеленского приближается к своему логическому завершению. Внутренние враги главы киевского режима активизировались, почувствовав его слабость. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Отвечая на вопрос о перспективах главы киевской администрации, эксперт высказал уверенность в его скором политическом финале. "А вот Зеленский близок к своему личному финалу", — заявил Бавырин."Я бы ставил на какой-то внутриэлитный переворот", — поделился своим прогнозом политолог. "Сейчас внутренние дремавшие враги Зеленского проснулись. Поняли, что он именно сейчас слаб", — объяснил он. "В общем, все, кому Зеленский успел наступить на хвост, перешли в атаку и с нетерпением ждут, что будет в следующих публикациях расследования НАБУ", — отметил эксперт.Бавырин также указал на конкретных политиков, представляющих угрозу для Зеленского. "Да и [экс-президент Украины Петр] Порошенко* — лидер парламентской оппозиции с собственными связами на Западе", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
новости, украина, трамп и зеленский, набу, владимир зеленский, сво, власти украины, киевский режим, переворот, запад, петр порошенко, враги, украина аналитика, эксперты, аналитика
Новости, Украина, Трамп и Зеленский, НАБУ, Владимир Зеленский, Украина.ру, СВО, власти Украины, киевский режим, переворот, Запад, дзен новости СВО, дзен СВО, Главные новости, Петр Порошенко, враги, Украина аналитика, эксперты, Аналитика, аналитика событий на Украине

06:00 29.11.2025
 
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Политическая судьба Владимира Зеленского приближается к своему логическому завершению. Внутренние враги главы киевского режима активизировались, почувствовав его слабость. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Отвечая на вопрос о перспективах главы киевской администрации, эксперт высказал уверенность в его скором политическом финале. "А вот Зеленский близок к своему личному финалу", — заявил Бавырин.
"Я бы ставил на какой-то внутриэлитный переворот", — поделился своим прогнозом политолог. "Сейчас внутренние дремавшие враги Зеленского проснулись. Поняли, что он именно сейчас слаб", — объяснил он.
"В общем, все, кому Зеленский успел наступить на хвост, перешли в атаку и с нетерпением ждут, что будет в следующих публикациях расследования НАБУ", — отметил эксперт.
Бавырин также указал на конкретных политиков, представляющих угрозу для Зеленского. "Да и [экс-президент Украины Петр] Порошенко* — лидер парламентской оппозиции с собственными связами на Западе", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
