"У Европы никогда не было плана Б": эксперт Данилов о "ширме" для прикрытия неудач Еврокомиссии - 28.11.2025
"У Европы никогда не было плана Б": эксперт Данилов о "ширме" для прикрытия неудач Еврокомиссии
Попытки ЕС найти альтернативные пути финансирования Украины обречены на провал. Возможное изъятие замороженных активов России разрушительно для мировой финансовой системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По информации СМИ, Европа работает над экстренным "планом Б" по финансированию Украины на случай, если не удастся изъять российские активы. Предполагается, что промежуточный кредит Киеву, финансируемый за счёт займов ЕС, поможет Украине продержаться на плаву в первые месяцы 2026 года.Отвечая на вопрос о европейских планах по экстренному кредитованию Киева, эксперт был категоричен. "Ни тот, ни другой план не работают. С активами все непросто. Их изъятие разрушающе подействовало бы не только на Европу, но и на международную систему в целом", — заявил Данилов.Политолог опроверг саму идею существования запасного варианта у Брюсселя. "У Европы, на самом деле, никогда не было плана Б. Это попытка каким-то образом поставить ширму, которая бы закрыла бы неблагоприятную картину вокруг усилий Еврокомиссии по поводу российских активов", — констатировал эксперт.Касаясь перспектив кредитования Киева, Данилов поставил под сомнение такую возможность. "Поэтому крупное кредитование Украины, которое бы заменило потенциальную аферу с российскими активами, крайне маловероятно", — подытожил собеседник издания.
"У Европы никогда не было плана Б": эксперт Данилов о "ширме" для прикрытия неудач Еврокомиссии

05:10 28.11.2025
 
Попытки ЕС найти альтернативные пути финансирования Украины обречены на провал. Возможное изъятие замороженных активов России разрушительно для мировой финансовой системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По информации СМИ, Европа работает над экстренным "планом Б" по финансированию Украины на случай, если не удастся изъять российские активы. Предполагается, что промежуточный кредит Киеву, финансируемый за счёт займов ЕС, поможет Украине продержаться на плаву в первые месяцы 2026 года.
Отвечая на вопрос о европейских планах по экстренному кредитованию Киева, эксперт был категоричен. "Ни тот, ни другой план не работают. С активами все непросто. Их изъятие разрушающе подействовало бы не только на Европу, но и на международную систему в целом", — заявил Данилов.
Политолог опроверг саму идею существования запасного варианта у Брюсселя. "У Европы, на самом деле, никогда не было плана Б. Это попытка каким-то образом поставить ширму, которая бы закрыла бы неблагоприятную картину вокруг усилий Еврокомиссии по поводу российских активов", — констатировал эксперт.
Касаясь перспектив кредитования Киева, Данилов поставил под сомнение такую возможность. "Поэтому крупное кредитование Украины, которое бы заменило потенциальную аферу с российскими активами, крайне маловероятно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров и мирного плана по Украине — в статье Павла Котова "Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик" на сайте Украина.ру.
