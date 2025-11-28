https://ukraina.ru/20251128/28-noyabrya-utrenniy-efir-1072338821.html

28 ноября 2025 года, утренний эфир

28 ноября 2025 года, утренний эфир

28 ноября 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 28.11.2025

2025-11-28T14:41

2025-11-28T14:41

2025-11-28T14:50

новороссия сегодня

михаил павлив

донецк

новороссия

культура

Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог * Время Новороссии. Финансовая безопасность жителей Новороссии: новые риски, правовые инструменты и защита своих активов. Гость: Иван Александрович Бурлачук — юрист, адвокат из Луганска, эксперт по финансовой безопасности. * Нам есть, чем гордиться. Достопримечательность Макеевки: первая в России горноспасательная станция. Гость: Александр Дмитриевский - историк, автор издания Украина.ру * Культурное обозрение. Развитие современной литературы, будущее книгоиздания. Гость: Алексей Колобродов – писатель, литературный критик, куратор "Литературной мастерской Захара Прилепина", ведущий редактор издательского импринта "КПД".* Аналитика от издания Украина.ру. Европейские деньги для Зеленского. Гость: Татьяна Стоянович - автор издания Украина.ру * Великие земляки. Народный артист СССР Николай Гриценко. Гость: Олег Измайлов - член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе, журналист и историк

донецк

новороссия

2025

Новости

новороссия сегодня, видео, михаил павлив, донецк, новороссия, культура