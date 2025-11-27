https://ukraina.ru/20251127/rezhim-chs-pvo-nochyu-sbila-118-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1072256553.html
Режим ЧС. ПВО ночью сбила 118 украинских беспилотников над Россией
Система противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватила и уничтожила 118 украинских БПЛА, сообщило Минобороны, передает 27 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-27T09:22
2025-11-27T09:22
2025-11-27T09:22
Из них 52 дрона сбили над территорией Белгородской области, 26 - над Курской областью, 18 над Самарской, по шесть над Краснодарским краем и Брянской областью, по два над Воронежской, Липецкой, Оренбургской областями, по одному над Волгоградской, Тульской, Ростовской областями и над акваторией Черного моря.Осколки БПЛА повредили нежилое здание в пензенской Тамале, выбиты окна в жилом многоквартирном доме рядом, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.После этого в поселке ввели режим ЧС местного уровня, сообщил глава Тамалинского района Владимир Васильев. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию, а также ни в коем случае не публиковать фотографии и видеозаписи инцидента и его последствий.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что украинские военные нанесли ракетные удары по объектам энергетики в регионе.По информации главы области, в ночь на четверг над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО, были сбиты воздушные цели. Он также отметил, что на данный момент сведения о пострадавших и каких-либо повреждениях отсутствуют, последствия уточняются."Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами", - написал Гладков.
Новости
Из них 52 дрона сбили над территорией Белгородской области, 26 - над Курской областью, 18 над Самарской, по шесть над Краснодарским краем и Брянской областью, по два над Воронежской, Липецкой, Оренбургской областями, по одному над Волгоградской, Тульской, Ростовской областями и над акваторией Черного моря.
Осколки БПЛА повредили нежилое здание в пензенской Тамале, выбиты окна в жилом многоквартирном доме рядом, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
После этого в поселке ввели режим ЧС местного уровня, сообщил глава Тамалинского района Владимир Васильев. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию, а также ни в коем случае не публиковать фотографии и видеозаписи инцидента и его последствий.
"Не поднимайте с земли незнакомые предметы и осколки", - добавил глава Тамалинского района.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что украинские военные нанесли ракетные удары по объектам энергетики в регионе.
По информации главы области, в ночь на четверг над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО, были сбиты воздушные цели. Он также отметил, что на данный момент сведения о пострадавших и каких-либо повреждениях отсутствуют, последствия уточняются.
"Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами", - написал Гладков.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.