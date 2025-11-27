Режим ЧС. ПВО ночью сбила 118 украинских беспилотников над Россией - 27.11.2025 Украина.ру
Режим ЧС. ПВО ночью сбила 118 украинских беспилотников над Россией
Система противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватила и уничтожила 118 украинских БПЛА, сообщило Минобороны, передает 27 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-27T09:22
Из них 52 дрона сбили над территорией Белгородской области, 26 - над Курской областью, 18 над Самарской, по шесть над Краснодарским краем и Брянской областью, по два над Воронежской, Липецкой, Оренбургской областями, по одному над Волгоградской, Тульской, Ростовской областями и над акваторией Черного моря.Осколки БПЛА повредили нежилое здание в пензенской Тамале, выбиты окна в жилом многоквартирном доме рядом, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.После этого в поселке ввели режим ЧС местного уровня, сообщил глава Тамалинского района Владимир Васильев. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию, а также ни в коем случае не публиковать фотографии и видеозаписи инцидента и его последствий.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что украинские военные нанесли ракетные удары по объектам энергетики в регионе.По информации главы области, в ночь на четверг над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО, были сбиты воздушные цели. Он также отметил, что на данный момент сведения о пострадавших и каких-либо повреждениях отсутствуют, последствия уточняются."Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами", - написал Гладков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, белгородская область, курская область, вячеслав гладков, минобороны, украина.ру
Новости, Россия, Белгородская область, Курская область, Вячеслав Гладков, Минобороны, Украина.ру

Удары ВСУ по российской территории
Система противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватила и уничтожила 118 украинских БПЛА, сообщило Минобороны, передает 27 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 52 дрона сбили над территорией Белгородской области, 26 - над Курской областью, 18 над Самарской, по шесть над Краснодарским краем и Брянской областью, по два над Воронежской, Липецкой, Оренбургской областями, по одному над Волгоградской, Тульской, Ростовской областями и над акваторией Черного моря.
Осколки БПЛА повредили нежилое здание в пензенской Тамале, выбиты окна в жилом многоквартирном доме рядом, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
После этого в поселке ввели режим ЧС местного уровня, сообщил глава Тамалинского района Владимир Васильев. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию, а также ни в коем случае не публиковать фотографии и видеозаписи инцидента и его последствий.
"Не поднимайте с земли незнакомые предметы и осколки", - добавил глава Тамалинского района.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что украинские военные нанесли ракетные удары по объектам энергетики в регионе.
По информации главы области, в ночь на четверг над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО, были сбиты воздушные цели. Он также отметил, что на данный момент сведения о пострадавших и каких-либо повреждениях отсутствуют, последствия уточняются.
"Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами", - написал Гладков.
Лента новостейМолния