https://ukraina.ru/20251127/rezhim-chs-pvo-nochyu-sbila-118-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1072256553.html

Режим ЧС. ПВО ночью сбила 118 украинских беспилотников над Россией

Режим ЧС. ПВО ночью сбила 118 украинских беспилотников над Россией - 27.11.2025 Украина.ру

Режим ЧС. ПВО ночью сбила 118 украинских беспилотников над Россией

Система противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватила и уничтожила 118 украинских БПЛА, сообщило Минобороны, передает 27 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-27T09:22

2025-11-27T09:22

2025-11-27T09:22

новости

россия

белгородская область

курская область

вячеслав гладков

минобороны

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 52 дрона сбили над территорией Белгородской области, 26 - над Курской областью, 18 над Самарской, по шесть над Краснодарским краем и Брянской областью, по два над Воронежской, Липецкой, Оренбургской областями, по одному над Волгоградской, Тульской, Ростовской областями и над акваторией Черного моря.Осколки БПЛА повредили нежилое здание в пензенской Тамале, выбиты окна в жилом многоквартирном доме рядом, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.После этого в поселке ввели режим ЧС местного уровня, сообщил глава Тамалинского района Владимир Васильев. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию, а также ни в коем случае не публиковать фотографии и видеозаписи инцидента и его последствий.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что украинские военные нанесли ракетные удары по объектам энергетики в регионе.По информации главы области, в ночь на четверг над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО, были сбиты воздушные цели. Он также отметил, что на данный момент сведения о пострадавших и каких-либо повреждениях отсутствуют, последствия уточняются."Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами", - написал Гладков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгородская область, курская область, вячеслав гладков, минобороны, украина.ру