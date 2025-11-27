https://ukraina.ru/20251127/pochemu-i-zelenskiy-i-tramp-v-2026-godu-poterpyat-porazhenie-i-perezhivt-li-ukraina-etu-zimu--bavyrin-1072253931.html

Почему и Зеленский, и Трамп в 2026 году потерпят поражение и переживёт ли Украина эту зиму – Бавырин

Почему и Зеленский, и Трамп в 2026 году потерпят поражение и переживёт ли Украина эту зиму – Бавырин - 27.11.2025 Украина.ру

Почему и Зеленский, и Трамп в 2026 году потерпят поражение и переживёт ли Украина эту зиму – Бавырин

Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру проанализировал пункты мирного плана от США и Европы, а также рассказал о надеждах Зеленского, связанных с парламентскими выборами в Венгрии и с избирательной кампанией в Конгресс США:

2025-11-27T07:22

2025-11-27T07:22

2025-11-27T07:22

видео

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072253806_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_438db81e220f4f181ba903bc73cfbed6.png

00:26 – Анализ плана Трампа и европейцев; 05:57 – Что потеряет Трамп, если не решит украинский вопрос? 07:27 – Способы отстранения Зеленского от власти; 11:29 – Как убедить Трампа, что Зеленский предатель? 13:38 – Кто затягивает сроки завершения конфликта? 16:47 – Совместный бизнес России и США в Одессе; 18:00 – Инфраструктура НАТО у границ России. * В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, нато, видео