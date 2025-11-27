https://ukraina.ru/20251127/pochemu-i-zelenskiy-i-tramp-v-2026-godu-poterpyat-porazhenie-i-perezhivt-li-ukraina-etu-zimu--bavyrin-1072253931.html
Почему и Зеленский, и Трамп в 2026 году потерпят поражение и переживёт ли Украина эту зиму – Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру проанализировал пункты мирного плана от США и Европы, а также рассказал о надеждах Зеленского, связанных с парламентскими выборами в Венгрии и с избирательной кампанией в Конгресс США:
00:26 – Анализ плана Трампа и европейцев; 05:57 – Что потеряет Трамп, если не решит украинский вопрос? 07:27 – Способы отстранения Зеленского от власти; 11:29 – Как убедить Трампа, что Зеленский предатель? 13:38 – Кто затягивает сроки завершения конфликта? 16:47 – Совместный бизнес России и США в Одессе; 18:00 – Инфраструктура НАТО у границ России. * В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
00:26 – Анализ плана Трампа и европейцев;
05:57 – Что потеряет Трамп, если не решит украинский вопрос?
07:27 – Способы отстранения Зеленского от власти;
11:29 – Как убедить Трампа, что Зеленский предатель?
13:38 – Кто затягивает сроки завершения конфликта?
16:47 – Совместный бизнес России и США в Одессе;
18:00 – Инфраструктура НАТО у границ России.
* В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.