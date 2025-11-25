"Либо подписывайте, либо ужасающие санкции": Брутер о том, как Трамп усиливает давление - 25.11.2025 Украина.ру
Политическое напряжение вокруг украинского урегулирования нарастает — Вашингтон усиливает давление на все стороны конфликта, предлагая план, который вызывает серьезные возражения и в Киеве, и в Москве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Президент России Владимир Путин вечером в пятницу в ходе заседания Совета безопасности заявил, что у России есть текст плана американского лидера Трампа по урегулированию украинского конфликта, но он модернизирован и предметно не обсуждался.На вопрос журналиста о возможных последствиях панических заявлений Владимира Зеленского о потере поддержки США эксперт отметил: "Путин на самом деле сказал, что этот план может стать основой для окончательного урегулирования. И Украину, и Россию этот план не устраивает процентов на 80"."Если Трамп продавит Украину именно на этот текст, то и Россию он будет продавливать именно на этот текст", — пояснил Брутер. Он добавил: "Либо подписывайте договор, либо мы введем ужасающие санкции. А нам придется выбирать или подписывать, или окончательно уходить от этой темы, вернуться к ней будет проблематично".Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.
Политическое напряжение вокруг украинского урегулирования нарастает — Вашингтон усиливает давление на все стороны конфликта, предлагая план, который вызывает серьезные возражения и в Киеве, и в Москве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Президент России Владимир Путин вечером в пятницу в ходе заседания Совета безопасности заявил, что у России есть текст плана американского лидера Трампа по урегулированию украинского конфликта, но он модернизирован и предметно не обсуждался.
На вопрос журналиста о возможных последствиях панических заявлений Владимира Зеленского о потере поддержки США эксперт отметил: "Путин на самом деле сказал, что этот план может стать основой для окончательного урегулирования. И Украину, и Россию этот план не устраивает процентов на 80".
"Если Трамп продавит Украину именно на этот текст, то и Россию он будет продавливать именно на этот текст", — пояснил Брутер.
Он добавил: "Либо подписывайте договор, либо мы введем ужасающие санкции. А нам придется выбирать или подписывать, или окончательно уходить от этой темы, вернуться к ней будет проблематично".
"Если Украина и Европа смогут его "улучшить", то Россию продавить будет трудно", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.
