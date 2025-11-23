Чем в России занимаются гражданские пленные, которых удалось вытащить с Украины — Волков - 23.11.2025 Украина.ру
Чем в России занимаются гражданские пленные, которых удалось вытащить с Украины — Волков
Чем в России занимаются гражданские пленные, которых удалось вытащить с Украины — Волков
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист, автор мультимедийного издания Украина.ру Павел Волков. Украина.ру, 23.11.2025
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист, автор мультимедийного издания Украина.ру Павел Волков. Обсудили его недавнюю статью: "На Украине их объявили изменниками за преданность России. А в России они оказались никому не нужны". С чем сталкиваются гражданские пленные, которые попали в Россию в результате обмена с Украиной и какие права даёт документ о временном убежище? Об этом и не только узнаете из нашей программы. 00:28 - Об обмене гражданскими заложниками; 12:02 - О программе поддержки для гражданских пленных; 13:13 - Кто и как должен решить проблемы гражданских пленных? 16:14 - О частных случаях, связанных гражданских пленных.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Чем в России занимаются гражданские пленные, которых удалось вытащить с Украины — Волков

17:05 23.11.2025 (обновлено: 17:27 23.11.2025)
 
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист, автор мультимедийного издания Украина.ру Павел Волков.
Обсудили его недавнюю статью: "На Украине их объявили изменниками за преданность России. А в России они оказались никому не нужны".
С чем сталкиваются гражданские пленные, которые попали в Россию в результате обмена с Украиной и какие права даёт документ о временном убежище? Об этом и не только узнаете из нашей программы.
00:28 - Об обмене гражданскими заложниками;
12:02 - О программе поддержки для гражданских пленных;
13:13 - Кто и как должен решить проблемы гражданских пленных?
16:14 - О частных случаях, связанных гражданских пленных.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
