Чем в России занимаются гражданские пленные, которых удалось вытащить с Украины — Волков
17:05 23.11.2025 (обновлено: 17:27 23.11.2025)
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – журналист, автор мультимедийного издания Украина.ру Павел Волков.
Обсудили его недавнюю статью: "На Украине их объявили изменниками за преданность России. А в России они оказались никому не нужны".
С чем сталкиваются гражданские пленные, которые попали в Россию в результате обмена с Украиной и какие права даёт документ о временном убежище? Об этом и не только узнаете из нашей программы.
00:28 - Об обмене гражданскими заложниками;
12:02 - О программе поддержки для гражданских пленных;
13:13 - Кто и как должен решить проблемы гражданских пленных?
16:14 - О частных случаях, связанных гражданских пленных.
