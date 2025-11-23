https://ukraina.ru/20251123/bolshinstvo-uekhavshikh-belgorodtsev-vernutsya-v-region-posle-zaversheniya-svo-novosti-k-etomu-chasu-1072054607.html
Большинство уехавших белгородцев вернутся в регион после завершения СВО. Новости к этому часу
Порядка 90% белгородцев, покинувших регион, вернутся после окончания СВО, уверен губернатор Вячеслав Гладков. Уезжали, прежде всего, жители приграничных районов с детьми. Об этом и других новостях к этому часу 23 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Эрдоган заявил, что в понедельник проведёт телефонный разговор с Путиным; 🟦 Россия заняла третье место в рейтинге стран с самым крупным морским потенциалом; 🟦 Стюардессу "Уральских авиалиний" приговорили к семи годам колонии за фейки об армии; 🟦 Украинская делегация, приступила к работе в Женеве. Об этом заявил руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак; 🟦 "Хамас" уведомил США о готовности возобновить боевые действия в Газе; 🟦 Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу в субботу после того, как американский авиационный регулятор предупредил об опасности "усиления военной активности" на фоне значительного наращивания американского военного присутствия в регионе.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
