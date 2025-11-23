Большинство уехавших белгородцев вернутся в регион после завершения СВО. Новости к этому часу - 23.11.2025 Украина.ру
Большинство уехавших белгородцев вернутся в регион после завершения СВО. Новости к этому часу
Большинство уехавших белгородцев вернутся в регион после завершения СВО. Новости к этому часу
Порядка 90% белгородцев, покинувших регион, вернутся после окончания СВО, уверен губернатор Вячеслав Гладков. Уезжали, прежде всего, жители приграничных районов с детьми. Об этом и других новостях к этому часу 23 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-23T15:55
2025-11-23T15:55
🟦 Эрдоган заявил, что в понедельник проведёт телефонный разговор с Путиным; 🟦 Россия заняла третье место в рейтинге стран с самым крупным морским потенциалом; 🟦 Стюардессу "Уральских авиалиний" приговорили к семи годам колонии за фейки об армии; 🟦 Украинская делегация, приступила к работе в Женеве. Об этом заявил руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак; 🟦 "Хамас" уведомил США о готовности возобновить боевые действия в Газе; 🟦 Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу в субботу после того, как американский авиационный регулятор предупредил об опасности "усиления военной активности" на фоне значительного наращивания американского военного присутствия в регионе.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Большинство уехавших белгородцев вернутся в регион после завершения СВО. Новости к этому часу

15:55 23.11.2025
 
Порядка 90% белгородцев, покинувших регион, вернутся после окончания СВО, уверен губернатор Вячеслав Гладков. Уезжали, прежде всего, жители приграничных районов с детьми. Об этом и других новостях к этому часу 23 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Эрдоган заявил, что в понедельник проведёт телефонный разговор с Путиным;
🟦 Россия заняла третье место в рейтинге стран с самым крупным морским потенциалом;
🟦 Стюардессу "Уральских авиалиний" приговорили к семи годам колонии за фейки об армии;
🟦 Украинская делегация, приступила к работе в Женеве. Об этом заявил руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак;
🟦 "Хамас" уведомил США о готовности возобновить боевые действия в Газе;
🟦 Шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу в субботу после того, как американский авиационный регулятор предупредил об опасности "усиления военной активности" на фоне значительного наращивания американского военного присутствия в регионе.
14:52
"Радужная империя" готовит ответный удар. Как реакция Запада на "план Трампа" обнажила его реальные планыПоявление плана Трампа из двадцати восьми пунктов стало для евроатлантической антитрампистской коалиции тем самым ударом, который выбивает стул из-под давно уверовавших в свою непогрешимость и удачу европейских и киевских чиновников.
Больше материалов по теме:
Украина.ру
 
