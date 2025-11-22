https://ukraina.ru/20251122/dalnost-poleta-rastet-polkovnik-alekhin-rasskazal-o-modernizatsii-udarnykh-bpla-1071868773.html
"Дальность полета растет": полковник Алехин рассказал о модернизации ударных БПЛА
Дальность полета российского ударного дрона "Заноза" в новейших версиях достигла 20-23 километров, что значительно расширяет его оперативные возможности по поражению целей в глубине обороны ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
На вопрос о дальности применения дрона, Алехин ссылается на данные производителей. "Дальность полета: около 12 километров в обе стороны. Формулировка "в обе стороны" указывает, что дрон способен преодолеть порядка 12 км и вернуться обратно к оператору", — поясняет эксперт.
При этом разработчики постоянно улучшают характеристики. "По данным уральских производителей, новейшие версии "Занозы" могут летать на расстояния до 20-23 км в зависимости от условий", — отмечает Алехин.
Такая дальность позволяет поражать критически важные объекты противника, оставаясь вне зоны действия многих средств ПВО.
"Возможность оперативно сменить боевую нагрузку (например, установить осколочную или кумулятивную боеголовку) делает применение "Занозы" очень гибким", — добавил полковник запаса.
Это сочетание дальности, грузоподъемности и гибкости делает дрон универсальным оружием на поле боя, подытожил собеседник издания.
Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.