"Дальность полета растет": полковник Алехин рассказал о модернизации ударных БПЛА

Дальность полета российского ударного дрона "Заноза" в новейших версиях достигла 20-23 километров, что значительно расширяет его оперативные возможности по поражению целей в глубине обороны ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058664986_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f74d324af538f94d377829fa9e6793d.jpg

На вопрос о дальности применения дрона, Алехин ссылается на данные производителей. "Дальность полета: около 12 километров в обе стороны. Формулировка "в обе стороны" указывает, что дрон способен преодолеть порядка 12 км и вернуться обратно к оператору", — поясняет эксперт.При этом разработчики постоянно улучшают характеристики. "По данным уральских производителей, новейшие версии "Занозы" могут летать на расстояния до 20-23 км в зависимости от условий", — отмечает Алехин. Такая дальность позволяет поражать критически важные объекты противника, оставаясь вне зоны действия многих средств ПВО.Это сочетание дальности, грузоподъемности и гибкости делает дрон универсальным оружием на поле боя, подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.

