Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали - 22.11.2025
https://ukraina.ru/20251122/chto-delayut-kommunisty-v-ssha-i-ot-chego-zavisit-otnoshenie-trampa-k-putinu--amerikanets-khelali-1072027375.html
Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали
Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали - 22.11.2025 Украина.ру
Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали
Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали в студии Украина.ру оценил российско-американские отношения на данном... Украина.ру, 22.11.2025
Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали в студии Украина.ру оценил российско-американские отношения на данном этапе, рассказал о тенденциях внутри США, проанализировал "мирный план" Европы и объяснил, что влияет на отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину: 00:45 – О нынешней политике США в отношении России; 03:40 – О миротворческих инициативах Трампа; 05:15 – О пророссийской и проукраинской партиях в команде Трампа; 07:50 – О демократах в США; 09:15 – Какие условия прекращения войны могут быть приемлемыми для США? 12:00 – О европейском "мирном плане": насколько всё это реалистично? 20:20 – Об увеличении финансирования министерства войны в США: для чего Трамп идёт на этот шаг? 23:23 – Насколько реалистично вторжение США в Венесуэлу? 25:50 – О протестных настроениях и гражданских правах в США; 35:50 – Об ультраправых в американской политике. *В интервью упоминаются Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России. Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру
Новости
Украина.ру
видео, сша, россия, венесуэла, дональд трамп, владимир путин, линдси грэм, "азов", политика, протесты, война, мир, демократическая партия, европа, переговоры по украине 2025, переговоры, вторжение, геополитика, международные отношения, международная политика
Видео, США, Россия, Венесуэла, Дональд Трамп, Владимир Путин, Линдси Грэм, Украина.ру, "Азов", политика, протесты, война, мир, Демократическая партия, Европа, переговоры по Украине 2025, переговоры, вторжение, геополитика, международные отношения, Международная политика

Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали

14:00 22.11.2025
 
Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали в студии Украина.ру оценил российско-американские отношения на данном этапе, рассказал о тенденциях внутри США, проанализировал "мирный план" Европы и объяснил, что влияет на отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину:
00:45 – О нынешней политике США в отношении России;
03:40 – О миротворческих инициативах Трампа;
05:15 – О пророссийской и проукраинской партиях в команде Трампа;
07:50 – О демократах в США;
09:15 – Какие условия прекращения войны могут быть приемлемыми для США?
12:00 – О европейском "мирном плане": насколько всё это реалистично?
20:20 – Об увеличении финансирования министерства войны в США: для чего Трамп идёт на этот шаг?
23:23 – Насколько реалистично вторжение США в Венесуэлу?
25:50 – О протестных настроениях и гражданских правах в США;
35:50 – Об ультраправых в американской политике.
*В интервью упоминаются Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.
Наш сайт: https://ukraina.ru
Лента новостейМолния