Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали

Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали в студии Украина.ру оценил российско-американские отношения на данном... Украина.ру, 22.11.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072027231_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccbf927b1b987da0368e540fb92e60e6.png

Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали в студии Украина.ру оценил российско-американские отношения на данном этапе, рассказал о тенденциях внутри США, проанализировал "мирный план" Европы и объяснил, что влияет на отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину: 00:45 – О нынешней политике США в отношении России; 03:40 – О миротворческих инициативах Трампа; 05:15 – О пророссийской и проукраинской партиях в команде Трампа; 07:50 – О демократах в США; 09:15 – Какие условия прекращения войны могут быть приемлемыми для США? 12:00 – О европейском "мирном плане": насколько всё это реалистично? 20:20 – Об увеличении финансирования министерства войны в США: для чего Трамп идёт на этот шаг? 23:23 – Насколько реалистично вторжение США в Венесуэлу? 25:50 – О протестных настроениях и гражданских правах в США; 35:50 – Об ультраправых в американской политике. *В интервью упоминаются Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России. Наш сайт: https://ukraina.ru

