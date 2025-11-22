https://ukraina.ru/20251122/chto-delayut-kommunisty-v-ssha-i-ot-chego-zavisit-otnoshenie-trampa-k-putinu--amerikanets-khelali-1072027375.html
Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали
Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали - 22.11.2025 Украина.ру
Что делают коммунисты в США и от чего зависит отношение Трампа к Путину – американец Хелали
Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали в студии Украина.ру оценил российско-американские отношения на данном... Украина.ру, 22.11.2025
Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали в студии Украина.ру оценил российско-американские отношения на данном этапе, рассказал о тенденциях внутри США, проанализировал "мирный план" Европы и объяснил, что влияет на отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину:
Юрист, правозащитник, секретарь Американской коммунистической партии Кристофер Хелали в студии Украина.ру оценил российско-американские отношения на данном этапе, рассказал о тенденциях внутри США, проанализировал "мирный план" Европы и объяснил, что влияет на отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину:
00:45 – О нынешней политике США в отношении России;
03:40 – О миротворческих инициативах Трампа;
05:15 – О пророссийской и проукраинской партиях в команде Трампа;
07:50 – О демократах в США;
09:15 – Какие условия прекращения войны могут быть приемлемыми для США?
12:00 – О европейском "мирном плане": насколько всё это реалистично?
20:20 – Об увеличении финансирования министерства войны в США: для чего Трамп идёт на этот шаг?
23:23 – Насколько реалистично вторжение США в Венесуэлу?
25:50 – О протестных настроениях и гражданских правах в США;
35:50 – Об ультраправых в американской политике.
*В интервью упоминаются Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.