https://ukraina.ru/20251121/polgoda-v-podvale-babushku-spasli-rossiyskie-morpekhi-1071993862.html
Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи
Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи - 21.11.2025 Украина.ру
Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи
Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка. Украина.ру, 21.11.2025
2025-11-21T17:03
2025-11-21T17:03
2025-11-21T17:03
украина.ру
львов
видео
сво
беженцы
украинские беженцы
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071993212_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_311d67e74a3fb20ef099fe47cb031227.jpg
Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка. Полгода женщина жила в подвале - ее и других стариков загнали туда украинские вояки из Львова, запустили фпв-дрон. Она получила ранения. Бабушку долгое время считали пропавшей без вести, пока ее не обнаружили морские пехотинцы. С передовой ее вывозили в дождь и туман на мотоцикле. Бойцы нашли ее сына в соцсетях, позвонили. Говорят, он сначала не поверил, и даже упал в обморок. Редакция сайта Украина.ру от имени всех своих читателей благодарит российских морских пехотинцев за спасение бабушки и воссоединения ее с семьей. Кроме того, редакция благодарит полковника российской армии с позывным Пегас и гвардии старшего сержанта с позывным Грач за предоставленную нам видеозапись.
львов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071998013_0:0:1547:1081_1920x0_80_0_0_a150bcfa01af01cefe8489dd40e7d4d9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, львов, видео, сво, беженцы, украинские беженцы, военные преступления, видео
Украина.ру, Львов, Видео, СВО, беженцы, украинские беженцы, Военные преступления
Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи
Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка.
Полгода женщина жила в подвале - ее и других стариков загнали туда украинские вояки из Львова, запустили фпв-дрон. Она получила ранения.
Бабушку долгое время считали пропавшей без вести, пока ее не обнаружили морские пехотинцы. С передовой ее вывозили в дождь и туман на мотоцикле.
Бойцы нашли ее сына в соцсетях, позвонили. Говорят, он сначала не поверил, и даже упал в обморок.
Редакция сайта Украина.ру от имени всех своих читателей благодарит российских морских пехотинцев за спасение бабушки и воссоединения ее с семьей.
Кроме того, редакция благодарит полковника российской армии с позывным Пегас и гвардии старшего сержанта с позывным Грач за предоставленную нам видеозапись.