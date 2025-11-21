Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи - 21.11.2025 Украина.ру
Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи
Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи - 21.11.2025 Украина.ру
Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи
Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка. Украина.ру, 21.11.2025
Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка. Полгода женщина жила в подвале - ее и других стариков загнали туда украинские вояки из Львова, запустили фпв-дрон. Она получила ранения. Бабушку долгое время считали пропавшей без вести, пока ее не обнаружили морские пехотинцы. С передовой ее вывозили в дождь и туман на мотоцикле. Бойцы нашли ее сына в соцсетях, позвонили. Говорят, он сначала не поверил, и даже упал в обморок. Редакция сайта Украина.ру от имени всех своих читателей благодарит российских морских пехотинцев за спасение бабушки и воссоединения ее с семьей. Кроме того, редакция благодарит полковника российской армии с позывным Пегас и гвардии старшего сержанта с позывным Грач за предоставленную нам видеозапись.
Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи

Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка.
Полгода женщина жила в подвале - ее и других стариков загнали туда украинские вояки из Львова, запустили фпв-дрон. Она получила ранения.
Бабушку долгое время считали пропавшей без вести, пока ее не обнаружили морские пехотинцы. С передовой ее вывозили в дождь и туман на мотоцикле.
Бойцы нашли ее сына в соцсетях, позвонили. Говорят, он сначала не поверил, и даже упал в обморок.
Редакция сайта Украина.ру от имени всех своих читателей благодарит российских морских пехотинцев за спасение бабушки и воссоединения ее с семьей.
Кроме того, редакция благодарит полковника российской армии с позывным Пегас и гвардии старшего сержанта с позывным Грач за предоставленную нам видеозапись.
