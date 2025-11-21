https://ukraina.ru/20251121/polgoda-v-podvale-babushku-spasli-rossiyskie-morpekhi-1071993862.html

Полгода в подвале. Бабушку спасли российские морпехи

2025-11-21T17:03

украина.ру

львов

видео

сво

беженцы

украинские беженцы

военные преступления

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071993212_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_311d67e74a3fb20ef099fe47cb031227.jpg

Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка. Полгода женщина жила в подвале - ее и других стариков загнали туда украинские вояки из Львова, запустили фпв-дрон. Она получила ранения. Бабушку долгое время считали пропавшей без вести, пока ее не обнаружили морские пехотинцы. С передовой ее вывозили в дождь и туман на мотоцикле. Бойцы нашли ее сына в соцсетях, позвонили. Говорят, он сначала не поверил, и даже упал в обморок. Редакция сайта Украина.ру от имени всех своих читателей благодарит российских морских пехотинцев за спасение бабушки и воссоединения ее с семьей. Кроме того, редакция благодарит полковника российской армии с позывным Пегас и гвардии старшего сержанта с позывным Грач за предоставленную нам видеозапись.

львов

2025

украина.ру, львов, видео, сво, беженцы, украинские беженцы, военные преступления, видео