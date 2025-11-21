https://ukraina.ru/20251121/maksim-bardin-belyy-dom-vbrosil-plan-trampa-v-publichnoe-pole-chtoby-proschupat-pozitsiyu-rf-ukrainy-i-1072000299.html

Максим Бардин: Белый дом вбросил "план Трампа" в публичное поле, чтобы прощупать позиции РФ, Украины и ЕС

Максим Бардин: Белый дом вбросил "план Трампа" в публичное поле, чтобы прощупать позиции РФ, Украины и ЕС - 21.11.2025 Украина.ру

Максим Бардин: Белый дом вбросил "план Трампа" в публичное поле, чтобы прощупать позиции РФ, Украины и ЕС

Главная цель "плана Трампа"— мониторинг общественного мнения на предмет приемлемых и неприемлемых пунктов и реакции лидеров России, Украины, Европы. Ведь авторство "Плана-28" до сих пор не признано, несмотря на то, что Белый дом подтвердил его существование. Администрация в США потом может отыграть все назад: дескать, план вовсе не наш.

2025-11-21T18:17

2025-11-21T18:17

2025-11-21T18:21

интервью

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

алексей гончаренко

ес

нато

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055808771_117:35:806:422_1920x0_80_0_0_be604b0119e69a5f2cb4154e412bd37a.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин.Владимир Зеленский 21 ноября выступил со срочным обращением к нации по поводу американского мирного плана: "капитуляции не будет, потому что достоинство, свобода и борьба с коррупцией". И ещё "надо сплотиться и не путать, с какой стороны враг". Сторону, с которой враг, он обещал показать.Ранее депутат Рады Гончаренко* опубликовал пункты предъявленного Зеленскому "плана Трампа". Президент США Дональд Трамп одобрил новый документ по урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.— Максим, как вы прокомментируете новый план Трампа из 28 пунктов, о котором трубят чуть ли не все западные СМИ?— План, который условно назовем "План-28", это инициатива Вашингтона, а точнее, Белого дома, а если еще точнее — это план команды Дональда Трампа. Причем дело здесь не в Нобелевской премии и это не причуда миллиардера. Это тактика: стать миротворцем всей планеты. Осознанная, рациональная линия.Кто такой миротворец? Это, в первую очередь, влиятельный человек, у которого есть общепризнанный авторитет, поэтому к нему и обращаются конфликтующие стороны. Через тактику так называемого миротворца Трамп прежде всего пытается повысить собственное влияние, авторитет на международной арене.Он как бы говорит государствам: "Зачем вам ООН, ЕС, БРИКС, НАТО? Вы можете позвонить мне, написать письмо, и я сам, за определенную цену, решу ваши конфликты. По цене — договоримся. Природные ископаемые, энергоресурсы, редкоземельные металлы — все может сгодиться".Главная цель "Плана-28" — информационная. Мониторинг общественного мнения на предмет приемлемых и неприемлемых пунктов. Потом, мониторинг, что очень важно, реакции лидеров России, Украины, Европы.Ведь авторство "Плана-28" до сих пор не признано, несмотря на то, что Белый дом подтвердил его существование. Администрация в США сейчас внимательно считывает реакцию, в случае чего потом скажет – да это не наш план, наш план другой, в нем только двадцать один пункт.Руководство России эту тактику, конечно, понимает, поэтому и реакция на этот "безымянный" документ пока сдержанная. Вполне возможно, что раньше времени не стоит раскрывать карты и козыри, которые есть на руках. Европейцы, кстати, пока тоже сдержанны в оценках. В общем, все всё понимают. Поэтому и молчат. А в это время "План-28" агрессивно захватывает информационное поле.— Почему его пункты первым подсветил именно Гончаренко*, а не Госдепартамент, например?— Цель Госдепартамента – мониторинг реакции на план, как со стороны информационного поля, так и со стороны политиков. В соответствии с реакцией будут осуществляться корректировки плана. Итоговой проект, или проект близкий к итоговому, Госдепартамент, конечно, признает. Причем не только признает, но и объявит панацеей.До того, как мониторинг реакции будет проведен, признавать авторство документа нецелесообразно. Делается это, чтобы впросак не попасть. Ведь в случае чего – можно отказаться и свалить на неконтролируемые утечки. Поэтому после того, как план появился, его надо было запустить в информационное поле. Сделать это через несколько источников.Алексей Гончаренко* очень подходит на эту роль. Депутат Верховной Рады с собственной позицией, и вроде бы обладающей определенной независимостью, и при этом не соратник Зеленского. Более того, яростный критик Зеленского. Это также удобно. Ведь Госдепартамент США заинтересован в скорейшей заморозке конфликта, и с помощью "Плана-28" пытается давить на лидера Украины. Если Зеленский будет резко отказываться от плана, то Гончаренко* тут же начнет его критиковать.А если через 100 дней, как гласит "План-28", на Украине состоятся выборы, то депутату уже сегодня надо готовить для себя какую-то почву, стратегию. То есть очень взаимовыгодное взаимодействие и для самого Гончаренко*.— Есть мнение, что новым планом по Украине Трамп отвлекает внимание от скандала с Эпштейном. Как вам такой вариант?— Конечно, такой момент присутствует. Но если подходить с таких позиций, то, получается, что Трамп отвлекает от "дела Эпштейна" всем чем угодно. Причем делает это каждый день. Отвлекает Канадой, Гренландией, Панамским каналом и так далее. Все-таки Трамп хотел бы урегулировать конфликт на Украине, вернее не урегулировать, а приморозить. Трамп хочет политически утвердиться за счет украинского конфликта.Что касается "дела Эпштейна", то отвлечь внимание американского избирателя за счет Венесуэлы будет проще. Поэтому на Украине у него один интерес, а в Карибском море – другой, так сказать, отвлеченный.— Что в этом новом мирном плане отличается от старого? Как в целом вы прокомментируете пункты этого плана и их содержание?— Действительно, "План-28" обладает некой комплексностью и учитывает определенные реалии. Документ похож на план, в отличие от тех проектов, которые ранее предлагал ЕС, и которые изначально были настроены на то, чтобы их отвергли.Главное – план, действительно заточен на конструктив. Хотя конечно, заточен, на конструктив американский. В плане говорится о том, что Россию вернут в G-8, страна будет реинтегрирована в мировую экономику, отменят антироссийские санкции. Есть даже пункты, посвященные гуманитарным вопросам.И, конечно, пункт о том, что через 100 дней на Украине должны состояться выборы. Это важный пункт. И логика понятна. Вместе с тем, есть и неприемлемые для России пункты, но это уже отдельный вопрос. Повторюсь, все-таки это пока не план, а "прогрев инфополя", тестирование общественно-политической реакции. Диагностика картины психологических ожиданий.— Ранее в СМИ тема переговоров по Украине заканчивалась примерно так: Путин и Трамп о чем-то договариваются, это доводят до Зеленского, он бежит за поддержкой в ЕС, Трамп пасует, война продолжается. Сейчас к этому добавились два новых фактора: обвал фронта для ВСУ и коррупционный скандал с делом Миндича. Насколько эти два новых фактора могут стать решающими?— Это, действительно, два весомых фактора. Конечно, они делают позиции Зеленского, за которым стоят глобалисты и еврокомиссары, более уязвимыми. Поэтому Белый дом выбрал для давления на Зеленского оптимальное время. У него более слабые позиции для торга, чем были полгода назад.Теперь либо ему надо будет пойти на уступки, либо эти слабости должен компенсировать Евросоюз. В общем, со стороны политических оппонентов России главный вопрос – кто заплатит за "План-28": Зеленский или Евросоюз?— У Запада есть адекватная фигура на замену Зеленскому, помимо Залужного? И, вообще, разве замена что-то изменит?— Сама по себе замена не изменит. Но ведь речь идет о целом "Плане-28", о комплексных изменениях политического процесса. О перемирии, о выборах через 100 дней. Речь не о замене, а о достаточно радикальной модернизации политической системы Украины (отказ от вступления в НАТО и другое).Если говорить о технической замене, то, как ни странно, альтернативы нет. Зеленский Запад устраивает. По ряду причин, там не хотят делать окончательную ставку на Валерия Залужного. Заметьте, о коррупции на Украине в эту неделю говорили очень много, но требований отправить Зеленского в отставку со стороны европейских политиков не было.— Роль Европы в переговорном процессе: что-то поменялось в этом отношении в Европе или она продолжит свой курс на эскалацию? Насколько сильна, на ваш взгляд, поддержка Зеленского в Европе?— Поддержка Зеленского в Европе сильна. Но силы Еврокомиссии и еврокомиссаров не безграничны. Поддерживать Киев вечно и существенно Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас не смогут. Нужны огромные ресурсы. Но одними немецкими ресурсами обойтись не получается, а итальянцы и испанцы средств не дают.Конечно, ЕС, хотел бы продолжить курс на эскалацию. Но курс на эскалацию – дело дорогое, и без поддержки США, нереализуемое. Поэтому "План-28" – это сигнал Трампа Евросоюзу: "Не хочу я играть в ваши игры, они мне слишком дорого обходятся, у меня своя игра есть".*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240422/1054645337.html

https://ukraina.ru/20251121/greg-vayner-novyy-mirnyy-plan-trampa-po-ukraine-nesprosta-poyavilsya-imenno-seychas-1071947997.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, алексей гончаренко, ес, нато, переговоры, план, переговоры по украине 2025, сво