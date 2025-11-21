https://ukraina.ru/20251121/maksim-bardin-belyy-dom-vbrosil-plan-trampa-v-publichnoe-pole-chtoby-proschupat-pozitsiyu-rf-ukrainy-i-1072000299.html
Максим Бардин: Белый дом вбросил "план Трампа" в публичное поле, чтобы прощупать позиции РФ, Украины и ЕС
Главная цель "плана Трампа"— мониторинг общественного мнения на предмет приемлемых и неприемлемых пунктов и реакции лидеров России, Украины, Европы. Ведь авторство "Плана-28" до сих пор не признано, несмотря на то, что Белый дом подтвердил его существование. Администрация в США потом может отыграть все назад: дескать, план вовсе не наш.
2025-11-21T18:17
2025-11-21T18:17
2025-11-21T18:21
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин.
Владимир Зеленский 21 ноября выступил со срочным обращением к нации по поводу американского мирного плана: "капитуляции не будет, потому что достоинство, свобода и борьба с коррупцией". И ещё "надо сплотиться и не путать, с какой стороны враг". Сторону, с которой враг, он обещал показать.
Ранее депутат Рады Гончаренко* опубликовал пункты предъявленного Зеленскому "плана Трампа". Президент США Дональд Трамп одобрил новый документ по урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.
— Максим, как вы прокомментируете новый план Трампа из 28 пунктов, о котором трубят чуть ли не все западные СМИ?
— План, который условно назовем "План-28", это инициатива Вашингтона, а точнее, Белого дома, а если еще точнее — это план команды Дональда Трампа. Причем дело здесь не в Нобелевской премии и это не причуда миллиардера. Это тактика: стать миротворцем всей планеты. Осознанная, рациональная линия.
Кто такой миротворец? Это, в первую очередь, влиятельный человек, у которого есть общепризнанный авторитет, поэтому к нему и обращаются конфликтующие стороны. Через тактику так называемого миротворца Трамп прежде всего пытается повысить собственное влияние, авторитет на международной арене.
Он как бы говорит государствам: "Зачем вам ООН, ЕС, БРИКС, НАТО? Вы можете позвонить мне, написать письмо, и я сам, за определенную цену, решу ваши конфликты. По цене — договоримся. Природные ископаемые, энергоресурсы, редкоземельные металлы — все может сгодиться".
Главная цель "Плана-28" — информационная. Мониторинг общественного мнения на предмет приемлемых и неприемлемых пунктов. Потом, мониторинг, что очень важно, реакции лидеров России, Украины, Европы.
Ведь авторство "Плана-28" до сих пор не признано, несмотря на то, что Белый дом подтвердил его существование. Администрация в США сейчас внимательно считывает реакцию, в случае чего потом скажет – да это не наш план, наш план другой, в нем только двадцать один пункт.
Руководство России эту тактику, конечно, понимает, поэтому и реакция на этот "безымянный" документ пока сдержанная. Вполне возможно, что раньше времени не стоит раскрывать карты и козыри, которые есть на руках. Европейцы, кстати, пока тоже сдержанны в оценках. В общем, все всё понимают. Поэтому и молчат. А в это время "План-28" агрессивно захватывает информационное поле.
— Почему его пункты первым подсветил именно Гончаренко*, а не Госдепартамент, например?
— Цель Госдепартамента – мониторинг реакции на план, как со стороны информационного поля, так и со стороны политиков. В соответствии с реакцией будут осуществляться корректировки плана. Итоговой проект, или проект близкий к итоговому, Госдепартамент, конечно, признает. Причем не только признает, но и объявит панацеей.
До того, как мониторинг реакции будет проведен, признавать авторство документа нецелесообразно. Делается это, чтобы впросак не попасть. Ведь в случае чего – можно отказаться и свалить на неконтролируемые утечки. Поэтому после того, как план появился, его надо было запустить в информационное поле. Сделать это через несколько источников.
Алексей Гончаренко* очень подходит на эту роль. Депутат Верховной Рады с собственной позицией, и вроде бы обладающей определенной независимостью, и при этом не соратник Зеленского. Более того, яростный критик Зеленского. Это также удобно.
Ведь Госдепартамент США заинтересован в скорейшей заморозке конфликта, и с помощью "Плана-28" пытается давить на лидера Украины. Если Зеленский будет резко отказываться от плана, то Гончаренко* тут же начнет его критиковать.
А если через 100 дней, как гласит "План-28", на Украине состоятся выборы, то депутату уже сегодня надо готовить для себя какую-то почву, стратегию. То есть очень взаимовыгодное взаимодействие и для самого Гончаренко*.
— Есть мнение, что новым планом по Украине Трамп отвлекает внимание от скандала с Эпштейном. Как вам такой вариант?
— Конечно, такой момент присутствует. Но если подходить с таких позиций, то, получается, что Трамп отвлекает от "дела Эпштейна" всем чем угодно. Причем делает это каждый день. Отвлекает Канадой, Гренландией, Панамским каналом и так далее.
Все-таки Трамп хотел бы урегулировать конфликт на Украине, вернее не урегулировать, а приморозить. Трамп хочет политически утвердиться за счет украинского конфликта.
Что касается "дела Эпштейна", то отвлечь внимание американского избирателя за счет Венесуэлы будет проще. Поэтому на Украине у него один интерес, а в Карибском море – другой, так сказать, отвлеченный.
— Что в этом новом мирном плане отличается от старого? Как в целом вы прокомментируете пункты этого плана и их содержание?
— Действительно, "План-28" обладает некой комплексностью и учитывает определенные реалии. Документ похож на план, в отличие от тех проектов, которые ранее предлагал ЕС, и которые изначально были настроены на то, чтобы их отвергли.
Главное – план, действительно заточен на конструктив. Хотя конечно, заточен, на конструктив американский. В плане говорится о том, что Россию вернут в G-8, страна будет реинтегрирована в мировую экономику, отменят антироссийские санкции. Есть даже пункты, посвященные гуманитарным вопросам.
И, конечно, пункт о том, что через 100 дней на Украине должны состояться выборы. Это важный пункт. И логика понятна. Вместе с тем, есть и неприемлемые для России пункты, но это уже отдельный вопрос. Повторюсь, все-таки это пока не план, а "прогрев инфополя", тестирование общественно-политической реакции. Диагностика картины психологических ожиданий.
— Ранее в СМИ тема переговоров по Украине заканчивалась примерно так: Путин и Трамп о чем-то договариваются, это доводят до Зеленского, он бежит за поддержкой в ЕС, Трамп пасует, война продолжается. Сейчас к этому добавились два новых фактора: обвал фронта для ВСУ и коррупционный скандал с делом Миндича. Насколько эти два новых фактора могут стать решающими?
— Это, действительно, два весомых фактора. Конечно, они делают позиции Зеленского, за которым стоят глобалисты и еврокомиссары, более уязвимыми. Поэтому Белый дом выбрал для давления на Зеленского оптимальное время. У него более слабые позиции для торга, чем были полгода назад.
Теперь либо ему надо будет пойти на уступки, либо эти слабости должен компенсировать Евросоюз. В общем, со стороны политических оппонентов России главный вопрос – кто заплатит за "План-28": Зеленский или Евросоюз?
— У Запада есть адекватная фигура на замену Зеленскому, помимо Залужного? И, вообще, разве замена что-то изменит?
— Сама по себе замена не изменит. Но ведь речь идет о целом "Плане-28", о комплексных изменениях политического процесса. О перемирии, о выборах через 100 дней. Речь не о замене, а о достаточно радикальной модернизации политической системы Украины (отказ от вступления в НАТО и другое).
Если говорить о технической замене, то, как ни странно, альтернативы нет. Зеленский Запад устраивает. По ряду причин, там не хотят делать окончательную ставку на Валерия Залужного. Заметьте, о коррупции на Украине в эту неделю говорили очень много, но требований отправить Зеленского в отставку со стороны европейских политиков не было.
— Роль Европы в переговорном процессе: что-то поменялось в этом отношении в Европе или она продолжит свой курс на эскалацию? Насколько сильна, на ваш взгляд, поддержка Зеленского в Европе?
— Поддержка Зеленского в Европе сильна. Но силы Еврокомиссии и еврокомиссаров не безграничны. Поддерживать Киев вечно и существенно Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас не смогут. Нужны огромные ресурсы. Но одними немецкими ресурсами обойтись не получается, а итальянцы и испанцы средств не дают.
Конечно, ЕС, хотел бы продолжить курс на эскалацию. Но курс на эскалацию – дело дорогое, и без поддержки США, нереализуемое. Поэтому "План-28" – это сигнал Трампа Евросоюзу: "Не хочу я играть в ваши игры, они мне слишком дорого обходятся, у меня своя игра есть".
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов