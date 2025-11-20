https://ukraina.ru/20251120/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-20-noyabrya-1071902128.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 ноября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 20.11.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, в районе Купянска ВСУ пытаются контратаковать, а около Гуляйполя в Запорожской области украинские войска могут попасть в окружение. Кроме того, ВС РФ продолжают вести городские бои в Покровске, Мирнограде и Константиновке.
