Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 20.11.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, в районе Купянска ВСУ пытаются контратаковать, а около Гуляйполя в Запорожской области украинские войска могут попасть в окружение. Кроме того, ВС РФ продолжают вести городские бои в Покровске, Мирнограде и Константиновке.

