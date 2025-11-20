https://ukraina.ru/20251120/professionalnyy-predatel-povtoryayuschiy-put-zelenskogo--glava-finansovogo-komiteta-daniil-getmantsev-1071892691.html

"Профессиональный предатель", повторяющий путь Зеленского. Глава финансового комитета Даниил Гетманцев

Коррупционный скандал и "пленки Миндича" вызвали на Украине полноценный политический кризис и даже осторожный "бунт" в рядах партии Зеленского, которая никогда единой и не была.

В такой ситуации некоторые "Слуги народа" пытаются дистанцироваться от Офиса президента, рассчитывая в будущем продолжить политическую карьеру с другими политическими проектами.Telegram-каналы Офиса президента клеймят "предателями" отдельных депутатов. Зачинщиками "бунта" называют главу фракции Давида Арахамию и главу финансового и налогового комитета Даниила Гетманцева.Издание "Украинская правда" сообщает, что Гетманцев и Арахамия якобы убеждают Зеленского отправить в отставку главу Офиса президента Андрея Ермака.Гетманцев уже давно противоречит Ермаку, в частности относительно оценок потенциала России. По мнению главы Офиса президента, российская экономика вот-вот загнётся. Гетманцев же утверждает, что она реструктуризовалась и никаких предпосылок для её падения нет.Журналист "Украинской правды" Роман Романюк рассказывает, что Гетманцев якобы уже работает над созданием политического проекта, который должен занять "левую нишу" и рассчитан на бывший электорат Партии регионов. Эту нишу Зеленский окучивал в 2019 году, пикируясь с Петром Порошенко. Благодаря этой части электората он и стал президентом. Гетманцев, похоже, желает повторить проторенный путь с возможностью дальнейшего обмана ожиданий избирателей.О том, что Гетманцев работает на этом электоральном поле, говорит даже тот факт, что он внезапно озаботился судьбой нищих украинских пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины, в 2025 году на Украине насчитывается около 10,3 млн пенсионеров. Учитывая массовый выезд молодежи за границу, пенсионеры сейчас - большинство украинских избирателей. На днях Гетманцев заявил, что украинские пенсионеры недополучают минимум 20% пенсий, намекая, что надбавку к пенсии им можно было бы организовать.По его словам, украинская формула начисления пенсий фактически нарушает базовые международные нормы, в частности требования Конвенции Международной организации труда о минимальных стандартах социального обеспечения. Вторым фактором занижения пенсий, по его словам, является использование при расчёте средней зарплаты за три предыдущих года, а не актуальной на момент выхода человека на пенсию.Обеспокоился Гетманцев на этой неделе и низкими зарплатами учителей и врачей, что тоже косвенно говорит о популистском социальном проекте. Глава финансового комитета Рады утверждает, что зарплаты у этих работников маленькие, потому что триллионы гривен находятся в теневой экономике. "Если взять все эти деньги – мы могли учителям заработную плату поднять. Я не буду говорить, что в 10 раз, но точно – в разы. Медикам подняли бы в разы, пенсии могли бы пересмотреть. И всё это сделать вообще за один год, если все эти деньги переместить в бюджет", - рассуждал Гетманцев. В этом плане Гетманцев тоже идет по пути Зеленского, который в 2019 году обещал учителям зарплату в $4 000.Как глава финансового комитета Гетманцев не может не знать, что украинские финансы "поют романсы". Рассказывая о проекте бюджета на 2026, тот же Гетманцев жаловался на дефицит в $10 миллиардов, покрыть который могут только за счет западных спонсоров. Иными словами, рассуждения Гетманцева об увеличении зарплаты в разы – не более чем голословный популизм.До сих пор Гетманцев уделял внимание не столько нищим пенсионерам и медикам, сколько барышням с низкой социальной ответственностью. Уже два года как он для наполнения бюджета бредит баснословными доходами от моделей OnlyFans. На днях он снова рассказывал, что потенциальные доходы от них он оценивает в 1 миллиард гривен в год. Для этого он требует декриминализировать статьи о распространение порнографии.Однако, как сообщают украинские СМИ, многие из этих девиц, недовольные аппетитами власти, просто предпочитают выезжать за границу.Политологи из орбиты Петра Порошенко* в один голос выражают недовольство Гетманцевым. Некоторые из них считают, что Гетманцев и Арахамия – "латентные рашисты", которые подталкивают Зеленского к капитуляции.Сам Гетманцев говорит, что задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей — ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность.Однако политолог Евгений Магда говорит, что Гетманцев сейчас атакует нового премьер-министра, разжигает конфликты и противоречия в команде власти. По словам политолога, как видный представитель фракции "Слуга народа", Гетманцев оказывает значительное влияние на настроения многих парламентариев.В то же время политолог Виталий Кулик говорит, что Даниил Гетманцев в течение нескольких лет пытается предоставить налоговые льготы лотерейным компаниям. Ранее Гетманцева обвиняли в том, что он лоббирует интересы казино "М.С.Л.". Сам он в ответ заявлял, что его доля в бизнесе этой компании была ничтожной – менее 1%.Его бывший коллега Александр Дубинский утверждал, что существует схема по легализации казино и она предназначена для вывода денег, а за ее запуск и функционирование отвечают именно Гетманцев и Арахамия.Вместе с тем, Дубинский называет его профессиональным предателем, как и Telegram-каналы Офиса президента. "Гетьманцев, конечно, уникальный штамп. Продал сначала Разумкова, с которым был “в десна”. Стал исполнять все хотелки Ермака. Продал Ермака, чтобы получить что-то большее от Арахамии. Профессиональный предатель", - пишет Дубинский.Сейчас в своих публикациях в Telegram-канале Гетманцев противопоставляет себя "партии войны". По его мнению, у Украины есть два пути: путь "стального дикобраза" (по выражению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен), либо путь "гражданской страны". Первый путь предполагает военных у власти и экономику военного времени. Второй – гражданских при власти и развитую систему социальной защиты, в которую надо вкладывать вместо финансирования войны.Гетманцев сейчас частый гость украинских телеэфиров. Он ходит из студии в студию, раздавая комментарии буквально по всем вопросам, что говорит о медийной раскрутке этого персонажа.Экс-депутат Игорь Мосийчук* обращает внимание, что Гетманцев при этом хитро манипулирует словами. В одних комментариях он обещает, что государство не будет повышать налоги в следующем году. В других – о необходимости новых налогов, в том числе на покупки в интернет-магазинах. "Ловкость языка – и никакого мошенничества. Старые налоги они может быть и не будут повышать, а вот вводить новые – конечно", - пишет Мосийчук. В своё время по такому же принципу действовал и Зеленский, обещая не повышать тарифы на газ, он просто ввел новые тарифы на распределение газа, назвав это "интересным решением".В целом же заметно, как глава финансового комитета и "Слуга народа" идет по пути Зеленского образца 2019 года, манипулируя словами и смыслами, раздавая невыполнимые обещания. И рассчитывает он в очередной раз охмурить тех избирателей, которые когда-то поверили Зеленскому.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

