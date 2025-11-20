https://ukraina.ru/20251120/pozhar-na-predpriyatii-vzryvy-pvo-raspravilas-s-65-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1071896494.html

Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ, передает 20 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-20T07:23

2025-11-20T07:23

2025-11-20T07:38

Из них 18 сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской, 14 над Белгородской, семь над Тульской, четыре над Брянской, три над Липецкой, два над Тамбовской областью и один – над территорией Крыма.Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале рассказал о возгорании на территории предприятия из-за падения БПЛА.Телеграм-канал Shot, в свою очередь, указывал, что над Рязанью было слышно более 10 взрывов. Местные жители рассказали, что они начали раздаваться после 03:00 часов ночи и периодически слышны до сих пор.В городе временно ограничат движение в районе Московского шоссе для ликвидации обломков БПЛА, сообщили в опергруппе региона.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения БПЛА в регионе пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.О других вражеских атаках - в материале ПВО России перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников на сайте Украина.ру.

