Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией - 20.11.2025
Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией
Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией - 20.11.2025 Украина.ру
Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ, передает 20 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-20T07:23
2025-11-20T07:38
новости
россия
рязань
воронежская область
украина.ру
Из них 18 сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской, 14 над Белгородской, семь над Тульской, четыре над Брянской, три над Липецкой, два над Тамбовской областью и один – над территорией Крыма.Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале рассказал о возгорании на территории предприятия из-за падения БПЛА.Телеграм-канал Shot, в свою очередь, указывал, что над Рязанью было слышно более 10 взрывов. Местные жители рассказали, что они начали раздаваться после 03:00 часов ночи и периодически слышны до сих пор.В городе временно ограничат движение в районе Московского шоссе для ликвидации обломков БПЛА, сообщили в опергруппе региона.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения БПЛА в регионе пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.О других вражеских атаках - в материале ПВО России перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников на сайте Украина.ру.
россия
рязань
воронежская область
Украина.ру
новости, россия, рязань, воронежская область, украина.ру
Новости, Россия, Рязань, Воронежская область, Украина.ру

Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией

07:23 20.11.2025 (обновлено: 07:38 20.11.2025)
 
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ, передает 20 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 18 сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской, 14 над Белгородской, семь над Тульской, четыре над Брянской, три над Липецкой, два над Тамбовской областью и один – над территорией Крыма.
Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале рассказал о возгорании на территории предприятия из-за падения БПЛА.

"По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры нет", - написал Малков.

Телеграм-канал Shot, в свою очередь, указывал, что над Рязанью было слышно более 10 взрывов. Местные жители рассказали, что они начали раздаваться после 03:00 часов ночи и периодически слышны до сих пор.
В городе временно ограничат движение в районе Московского шоссе для ликвидации обломков БПЛА, сообщили в опергруппе региона.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения БПЛА в регионе пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
О других вражеских атаках - в материале ПВО России перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния