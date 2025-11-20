https://ukraina.ru/20251120/pozhar-na-predpriyatii-vzryvy-pvo-raspravilas-s-65-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1071896494.html
Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией
Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией - 20.11.2025 Украина.ру
Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ, передает 20 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-20T07:23
2025-11-20T07:23
2025-11-20T07:38
новости
россия
рязань
воронежская область
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 18 сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской, 14 над Белгородской, семь над Тульской, четыре над Брянской, три над Липецкой, два над Тамбовской областью и один – над территорией Крыма.Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале рассказал о возгорании на территории предприятия из-за падения БПЛА.Телеграм-канал Shot, в свою очередь, указывал, что над Рязанью было слышно более 10 взрывов. Местные жители рассказали, что они начали раздаваться после 03:00 часов ночи и периодически слышны до сих пор.В городе временно ограничат движение в районе Московского шоссе для ликвидации обломков БПЛА, сообщили в опергруппе региона.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения БПЛА в регионе пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.О других вражеских атаках - в материале ПВО России перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников на сайте Украина.ру.
россия
рязань
воронежская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, рязань, воронежская область, украина.ру
Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией
07:23 20.11.2025 (обновлено: 07:38 20.11.2025)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ, передает 20 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 18 сбили над территорией Воронежской области, 16 – над Рязанской, 14 над Белгородской, семь над Тульской, четыре над Брянской, три над Липецкой, два над Тамбовской областью и один – над территорией Крыма.
Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале рассказал о возгорании на территории предприятия из-за падения БПЛА.
"По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры нет", - написал Малков.
Телеграм-канал Shot, в свою очередь, указывал, что над Рязанью было слышно более 10 взрывов. Местные жители рассказали, что они начали раздаваться после 03:00 часов ночи и периодически слышны до сих пор.
В городе временно ограничат движение в районе Московского шоссе для ликвидации обломков БПЛА, сообщили в опергруппе региона.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения БПЛА в регионе пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.