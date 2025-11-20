https://ukraina.ru/20251120/novyy-povorot-terakta-v-polshe-varshava-i-kiev-budut-vmeste-borotsya-s-grazhdanami-ukrainy-1071894953.html

Новый поворот теракта в Польше. Варшава и Киев будут вместе бороться с… гражданами Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск договорился с Владимиром Зеленским о создании польско-украинской группы, которая будет бороться с гражданами Украины. Пока – только с теми, кто сотрудничает с Россией.

Число граждан Украины, которых польские правоохранительные органы подозревают в причастности к "диверсиям" на железной дороге между Варшавой и Люблином, растёт не по дням, а по часам.Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск заявил, что следствие считает исполнителями актов диверсии двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Белоруссии и после диверсий успели без проблем выехать.А утром 19 ноября польский провластный портал Onet.pl сообщил, что польские службы установили личности четырёх вероятных сообщников исполнителей диверсий на железной дороге. Все они являются гражданами Украины и проживают в Польше, а полиции уже известны их личности и адреса, отметило издание.Через несколько часов пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая заявила, что в связи с диверсиями на железной дороге "продолжаются интенсивные оперативные, разведывательные и следственные действия, включая анализ доказательств, задержания и обеспечение безопасности". Параллельно представитель польского министра-координатора специальных служб Яцек Добжиньский сообщил, что задержаны несколько человек. "Устанавливается роль отдельных лиц в этом террористическом акте", – отметил он. Ни Галецкая, ни Добжинский не упомянули национальность задержанных, и это скорее подтвердило информацию Onet.pl о том, что они являются украинцами.Примечательно, что накануне вечером Министерство цифровизации Польши опубликовало заявление, в котором обвинило Россию в распространении дезинформации в польском информационном пространстве и перекладывании ответственности за диверсии на польской железной дороге на Украину."В течение последних 24 часов появились более агрессивные и открыто пророссийские сообщения, в которых диверсии связывали исключительно с Украиной, например: "Украинская агентура действует быстро. Это они хотят заблокировать транзит, с которого живет Польша", "Украинские спецслужбы имеют в Польше тысячи агентов", "Подрыв путей – дело рук украинских террористов", "Последствия терпимости к украинскому терроризму"", – было сказано в заявлении. И тут будто в подтверждение "пророссийских сообщений" все "диверсанты" оказались гражданами Украины.На ситуацию пришлось реагировать Дональду Туску, который 19 ноября выступал не в Сейме, а на конгрессе "Наука для бизнеса". Премьер заявил, что хотел бы, чтобы конгресс прошёл под лозунгом "Наука и бизнес для безопасности Польши", ведь 2026 год будет решающим для войны между Украиной и Россией."Война, бушующая за нашей восточной границей, касается нас. Поэтому те, кто совершает диверсии, являются врагами государств – польского и украинского. Мы будем сотрудничать с нашими партнёрами для эффективного противодействия подобным действиям, произошедшим на железнодорожной линии Варшава-Люблин", – сказал политик."Я только что разговаривал с президентом Зеленским – в основном о том, что произошло в Польше, о диверсиях и об общих задачах Польши и Украины: предотвращении, устранении и выявлении угроз, которыми известна Россия. Я сказал президенту Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам выявить угрозы, возникающие в результате сотрудничества российских спецслужб с некоторыми гражданами Украины. Президент Зеленский сказал мне, что у него самого такая же проблема", – рассказал Дональд Туск.Польский премьер также объявил о сотрудничестве между Польшей и Украиной в этом вопросе. В свою очередь, на сайте Владимира Зеленского было сказано, что в ходе разговора с ним Дональд Туск отметил: социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины."Информация Украины и Польши совпадает: все факты указывают на российский след. Никто кроме россиян в этом не заинтересован. Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией. Владимир Зеленский и Дональд Туск договорились создать украинско-польскую группу, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем", – сказано на сайте главы киевского режима.Пока эта группа не создана, в Польше демонстрируют "борьбу с Россией" в одиночку. Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава определилась с первыми мерами после выводов следствия по диверсиям на железной дороге. "Я решил отозвать согласие на деятельность последнего российского консульства – в Гданьске. Об этом будет сообщено российской стороне официальной нотой в ближайшие часы", – заявил Сикорский. "Мы не планируем прекращать дипломатические отношения с Россией, как делают другие страны после актов терроризма или диверсий", – добавил он.Позже временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что получил в МИД Польши соответствующую ноту. "23 декабря этого года консульство [в Гданьске] должно быть закрыто. Все сотрудники должны покинуть территорию Польши", – рассказал российский дипломат. Он добавил, что речь идет о четырёх дипломатах, а также о нескольких технических сотрудниках.После обеда состоялась совместная пресс-конференция министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, начальника Генерального штаба Войска Польского генерала Веслава Кукулы и министра внутренних дел страны Марчина Кервиньского, которые объявили о введении в Польше элементов чрезвычайного положения. Кстати, к официальному введению чрезвычайного положения в восточной части страны на днях призывал бывший начальник Агентства разведки Польши Анджей Дерлятка."Мы представляем операцию "Горизонт" – поддержку со стороны Вооружённых сил Польши в области безопасности и защиты критически важной инфраструктуры. Мы расширяем сотрудничество между всеми службами для противодействия актам саботажа и повышения уровня безопасности граждан. Ситуация требует такой самоотдачи", – заявил Косиняк-Камыш."Мы выделяем для этой операции до 10 000 военнослужащих. Мы активируем операцию "Горизонт" и вместе с министром Кервиньским подаём запрос премьер-министру, который затем будет представлен президенту Польши", – продолжил глава Минобороны. При этом на пресс-конференции была названа конкретная дата начала операции – 21 ноября, хотя с главой государства её явно не согласовывали.Генерал Кукула попытался объяснить, в чём будет состоять роль армии в операции "Горизонт". По его словам, речь идёт о серии мероприятий, которые будут связаны с тремя векторами усилий."Первое направление будет касаться управления рисками, где особенно важную роль будет играть выявление объектов и участков, потенциально подверженных таким рискам. Второе направление – превентивные меры", – сказал военачальник. Он пояснил, что это включает в себя воздушное наблюдение за объектами и коммуникациями, а также патрулирование территории."Третье направление – общественность и учреждения, ответственные за управление критически важной инфраструктурой, получат поддержку благодаря разработанному и предоставленному в их распоряжение приложению, позволяющему сообщать о различных подозрительных ситуациях", – сообщил генерал Кукула. По словам начальника Генштаба, тестовая версия приложения планируется к запуску на рубеже ноября и декабря, а полная версия, как ожидается, будет доступна в середине декабря. Он пояснил, что приложение будет решать такие задачи, как определение точного места происшествия, позволяя пользователям отправлять данные геолокации и делать фотографии.Кроме этого, генерал Кукула намекнул, что в этом году полякам не стоит рассчитывать на нормальное празднование Рождества. "Чуть больше чем через месяц начнутся рождественские каникулы. В это время большинство поляков будут путешествовать, в том числе на общественном транспорте. Это календарное окно может быть воспринято нашими врагами как наиболее подходящее время для атаки на нашу безопасность", – заявил он."Это ещё одна совместная акция по построению общей безопасности", – заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Марчин Кервиньский. "Сегодня многие эксперты говорят, что мы живём во времена, которые нельзя назвать войной, но их нельзя назвать и мирными. В эпоху этих угроз, гибридных угроз и воздействия, которое наш враг хочет оказать на социальную структуру, мы должны объединить усилия всех государственных служб", – сказал он.Однако журналистов интересовали более конкретные вопросы. У Кервиньского поинтересовались, как случилось, что человек, заочно осужденный на Украине, въехал на территорию Польши и совершил здесь диверсионный акт."Мы потребуем от украинской стороны объяснений, почему в отношении лица, признанного виновным судом во Львове, не были выданы общепринятые маркеры, позволяющие идентифицировать таких лиц в международных системах пограничного контроля, например, запрос в Интерпол", – сказал глава МВД Польши. Он подчеркнул, что данное лицо не было отмечено ни в одной системе Пограничной службы. "Рассуждения некоторых высокопоставленных чиновников о том, что лицо этого человека было известно и должно было быть опознано камерами, просто не подкреплены никакими фактами", – пояснил он.К вечеру 19 ноября представитель Национальной прокуратуры Польши, прокурор Пшемыслав Новак сообщил о предъявлении заочных обвинений двум гражданам Украины."В понедельник мы начали расследование и получили доказательства, указывающие на то, что виновниками являются двое граждан Украины: Александр К. и Евгений И., которые сейчас находятся на территории Белоруссии. Прокуратура решила предъявить им обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу Российской Федерации", – сообщил Новак. Таким образом, подтвердилось предположение издания Украина.ру о том, что одним из подозреваемых является Евгений Иванов, которого в мае 2025 года Галицкий районный суд Львова заочно признал виновным в диверсионной деятельности.По словам Новака, обоим мужчинам грозит пожизненное заключение. "Мы сотрудничаем с украинской стороной и располагаем обширной информацией о подозреваемых. Могу лишь сказать, что у них нет судимостей в Польше. Ещё нет ходатайства об их временном аресте, поэтому мы не можем объявить их в розыск", – сказал прокурор.Пшемыслав Новак также сообщил, что по делу о диверсиях "задержаны другие лица, однако им не предъявлены обвинения". Судя по всему, из задержанных пытаются выбить какие-то признания, как это произошло с россиянином Игорем Роговым, живущим в Польше с 2022 года. Его арестовали польские правоохранители летом 2024 года за участие в операции украинских спецслужб – переправке посылки со взрывным устройством. Через несколько месяцев пребывания в польской тюрьме Рогов "самостоятельно рассказал о своей работе на ФСБ России" ещё до эмиграции.Подробнее о предыдущих этапах этой истории - в статье Олега Хавича "В Польше призвали заложить взрывчатку под российскими путями"и в статье Ростислава Ищенко "Русские идут! Они везде!"

