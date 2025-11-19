https://ukraina.ru/20251119/v-polshe-prizvali-zalozhit-vzryvchatku-pod-rossiyskimi-putyami-1071826522.html

В Польше призвали заложить взрывчатку под российскими путями

Премьер Польши сообщил, что рельс на железной дороге Варшава-Люблин повредили украинцы. Но во всём привычно обвинили Россию, а экс-дипломат Витольд Юраш призвал польские спецслужбы заложить в РФ взрывчатку.

Польские власти наращивают русофобскую кампанию в стране, используя в качестве повода повреждения железнодорожной инфраструктуры, произошедшие в минувшие выходные. Издание Украина.ру подробно писало об этих инцидентах, вызывающих много вопросов.Хотя, по словам польского премьера Дональда Туска, "диверсию" совершили два гражданина Украины, однако министры его правительства прямо обвинили в случившемся Россию. В Польше повышен уровень опасности, власти обратились за помощью к Европолу, Интерполу и Агентству национальной безопасности США. При этом в стране звучат призывы к началу диверсионной войны против России.Утром во вторник, 18 ноября, в Польше состоялось экстренное заседание правительственного комитета по безопасности, на котором присутствовали военачальники, руководители спецслужб, ряд министров во главе с премьером и представитель президента. Правительственный комитет вновь собрался во второй половине дня для того, чтобы принять о введении третьего уровня опасности на отдельных железнодорожных линиях.Стоит отметить, что с 28 февраля 2022 года в Польше на общенациональном уровне действует второй уровень опасности, и срок его действия постоянно продлевается. Очередной раз это должно быть сделано до 30 ноября 2025 года, но местные комментаторы не исключают, что вместо этого на территории всей Польши будет введён третий уровень опасности (всего в стране таких уровней четыре).В промежутках между двумя заседаниями комитета Дональд Туск выступил в польском Сейме, где заявил, что исполнителями "диверсионных актов" были два гражданина Украины, давно сотрудничающие с российскими спецслужбами. По словам премьера, оба въехали в Польшу из Белоруссии накануне инцидентов, и после них выехали туда же через пункт пропуска в Тересполе – до того, как следствие установило их личности.Первый подозреваемый в мае этого года был заочно осуждён во Львове за диверсии, второй – "житель Донбасса, ранее работавший в прокуратуре". Дональд Туск не назвал имена подозреваемых по просьбе прокуратуры, чтобы не мешать следствию, но заверил, что польские службы располагают всей информацией и фотографиями этих лиц. Стоит отметить, что в мае 2025 года Галицкий районный суд заочно признал виновным в диверсионной деятельности бывшего жителя Харьковской области Евгения Иванова, который в 2015-м переехал в Белгород.По словам польского премьера, сейчас следователи убеждены, что подрыв железной дороги возле села Мика и подкладывание объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы являются диверсионными актами. Примечательно, что он не упоминал о повреждении контактной сети, которое накануне пытались выдать за третью "диверсию", хотя оно явно было вызвано кражей кабеля."Первая попытка заключалась в установке на рельсы стального зажима, который должен был привести к сходу поезда с рельсов. Преступники пытались заснять инцидент на мобильный телефон с зарядным устройством, установленным рядом с путями. Эта попытка оказалась безуспешной", – заявил Дональд Туск."В ходе второй акции было дистанционно приведено в действие взрывное устройство военного назначения типа С4 с помощью детонатора, подключенного к 300-метровому электрическому кабелю. На месте происшествия также было обнаружено некоторое количество взрывчатого вещества, но оно не сдетонировало. Устройство было взорвано во время движения грузового поезда по маршруту Варшава – Пулавы. Взрыв не привёл к сходу поезда с рельсов, причинив лишь незначительные повреждения, которые машинист даже не заметил", – добавил польский премьер.Он не стал реагировать на комментарии экспертов, которые накануне обратили внимание на то, что на путях рядом с повреждённым рельсом нет никаких следов взрыва. Зато ответ на них опубликовал провластный портал Onet.pl со ссылкой на анонимного представителя польских спецслужб."Преступники использовали пластичную взрывчатку, специально предназначенную для создания кумулятивных зарядов. Вес этих зарядов не должен был превышать 200 или даже 100 граммов, чтобы создать такой разрыв. Как мы знаем, взрывчатые вещества часто оставляют воронку, но здесь воронки нет. Это может означать, что мы имеем дело с профессионалами. Вся сила взрыва была направлена ​​на конкретный элемент, чтобы повредить то, что должно было быть повреждено. Нагрузки прикладывались в местах затяжки болтов, то есть в местах соединения рельсов. Это самый слабый элемент конструкции. Это также указывает на то, что работа была выполнена людьми, обладающими специальными знаниями", – сообщил собеседник издания.Источник отметил, что зазор в рельсах был недостаточно большим, чтобы вызвать сход поезда. Об этом свидетельствует и тот факт, что, по информации издания, по повреждённым путям проехало двенадцать поездов. "Есть две гипотезы. Одна заключается в том, что преступники испугались и не довели дело до конца. Им мог помешать проходящий поезд, люди, да что угодно. Вторая версия заключается в том, что их целью было не крушение поезда, а посеять панику и страх в обществе", – объяснил он.Но с сеянием паники и страха отлично справился и Дональд Туск, который заявил в Сейме, что "это, пожалуй, самая серьёзная ситуация с точки зрения безопасности польского государства с начала войны на Украине". Он добавил, что "перейдена определённая черта", и напомнил, что "Польша является объектом различных попыток саботажа и дезинформации"."Когда мы говорим, что поймаем преступников, мы делаем это, основываясь на действиях спецслужб и прокуратуры на сегодняшний день", – подчеркнул он. Премьер-министр сообщил, что на сегодняшний день задержано 55 человек, 23 из которых арестованы за попытки совершения терактов в Польше или за поддержку террористической деятельности. Восемь человек недавно были задержаны за наблюдение за различными критически важными объектами. Сколько из вышеупомянутых людей были гражданами Украины, Туск не сказал, отметив лишь, что "28 украинцев были высланы на фронт".По словам премьера, во всех вышеупомянутых случаях была применена уголовная квалификация сотрудничества с иностранными разведками, и во всех случаях российские спецслужбы были идентифицированы. При этом Дональд Туск добавил, что "Россия крайне редко привлекает своих граждан к подобной деятельности".Подчинённые премьер-министра также прямо обвинили в "диверсиях" Россию. "Нам известно, что диверсия была заказана российскими спецслужбами, которые для её осуществления завербовали двух граждан Украины, работавших на российскую разведку. Нам известны личности исполнителей, которые немедленно скрылись с территории Польши в Белоруссии", – заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек.По его словам, он официально создал специальную следственную группу для расследования акта саботажа на железнодорожной линии № 7. "Я назначил в неё сотрудников Центрального бюро расследований полиции, Агентства внутренней безопасности и прокуроров Мазовецкого отделения Национальной прокуратуры. Это лучшие и наиболее опытные следователи и офицеры, работающие при полной поддержке государственных специальных и оперативных служб. Их задача – тщательно расследовать весь механизм действий преступников и привлечь их к ответственности в Польше", – сообщил польский генпрокурор."Это крупнейшее расследование в истории нашей страны", – заявили журналисты Мариуш Гершевский (Radio Zet) и Доминика Длугош (Newsweek Polska), авторы подкаста "В связи с расследованием". По данным их источников, польские власти уже собрали сотни отпечатков пальцев на месте происшествия, а также видеозаписи с заправок, магазинов и домов в радиусе 10 километров от места происшествия.По сообщению подкаста, польские власти также запросили у Агентства национальной безопасности США (АНБ) данные из глобальной сети электронной разведки Echelon – эта система собирает электромагнитные сигналы по всему миру и позволяет перехватывать телефонные звонки, файлы и сообщения. Польские следователи также рассчитывают на поддержку Европола и Интерпола.Не остался в стороне и министр обороны Польши Владислав Ксиняк-Камыш, чья Польская народная партия в последние месяцы катастрофически теряет рейтинг, не дотягивающий ныне до проходного барьера. "Как только будут пойманы те, кто это подготовил, установил и осуществил, у нас будет абсолютная уверенность. Но анализ событий в Польше, Европе, случаи в аэропортах, акты саботажа в других странах, поджоги торговых центров – все следы ведут на восток, в Россию", – сказал он в эфире Radio Zet.Косиняк-Камыш оценил, что это часть войны не только с Европой, но и с НАТО, и что цель России – вселить страх. "Мы должны быть осторожными, но не трусливыми, мы должны быть скромными, но сильными. Всё направлено на разрушение общности, разрушение альянсов и сеяние неопределённости. Мы живём во времена, которые очень сложно определить в законодательных, правовых или нормативных рамках. Это состояние между войной и миром", – подчеркнул министр обороны Польши.Он также сообщил, что более 400 военнослужащих Сил территориальной обороны совместно со Службой охраны железных дорог патрулируют 80 ключевых участков железнодорожной инфраструктуры. "Силы территориальной обороны контролируют пути, насыпи, водопропускные трубы и железнодорожные узлы. Солдаты используют всю необходимую технику, включая беспилотники, а также вертолёты", – сказал Косиняк-Камыш.Последнее заявление вызвало ироничный комментарий создателя и бывшего командира польского армейского спецназа GROM генерала Романа Полько. "Министр Косиняк-Камыш, похоже, действует без плана, спонтанно. Порой это меня расстраивает. Так быть не должно. Военные хороши для сбора урожая и работы с пограничной службой, но не обязательно для охраны путей. Солдат в форме будет стоять там, и кричать "Кыш!" потенциальным диверсантам? Это бессмысленно", – заявил отставной военный в комментарии порталу Onet.pl.А вот бывший польский дипломат Витольд Юраш, в прошлом сотрудник польского посольства в Москве и временный поверенный в делах Польши в Белоруссии, разразился на том же портале воинствующе русофобским материалом."Поддержка России – это не проявление свободы слова, а предательство, которое должно быть покарано, так же как сотрудничество с оккупантами каралось во время Второй мировой войны. Стоит добавить, что предательство заключается не только в поддержке России, но и в разжигании ненависти поляков к Западу", – написал он, призывая к массовым репрессиям в отношении всех инакомыслящих в Польше.Но это было ещё не всё. "Русские знают только один язык, и только один язык иногда заставляет их менять своё поведение. Этот язык – язык силы. Другими словами, пришло время – как любит выражаться российская сторона – асимметричного ответа. Эта асимметрия может означать, что на этот раз Польша не совершит диверсию на территории России, а, например, намеренно заложит взрывное устройство без детонатора под железнодорожные пути в России. Рядом с этим неисправным устройством должен быть оставлен след, который позволит точно определить, кто его заложил", – предложил бывший польский дипломат."Хотя мы не ведем войну в классическом смысле, пора говорить языком войны, а это всегда было либо угрозой, либо местью. Тем, кто, прочитав это, подумает, что такой шаг грозит эскалацией, стоит напомнить, чего хочет Россия. Москва не ограничивает свои амбиции Киевом. Россия видит Украину колонией, а Польшу – "всего лишь" полунезависимым государством. Именно поэтому России нельзя ни в чём уступать, и нельзя ничего ей давать", – написал Витольд Юраш.Своеобразным асимметричным ответом ему стали слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который отметил, что в Польше "все пытаются бежать впереди паровоза европейского". "В этом плане русофобство там, конечно, цветёт пышным цветом", – сказал официальный представитель Кремля.По словам Пескова, сам тот факт, что "опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен". Он добавил, что на месте поляков, немцев, французов задумался бы и вспомнил о роли украинцев в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".Так Песков прокомментировал реакцию властей Польши на инцидент с повреждением на железной дороге. "Они запутались в трёх соснах и здесь, если они дальше будут так играть с огнём, то, конечно, им придётся встретиться с очень суровыми последствиями", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.Вся эта история явно будет иметь внешнеполитическое продолжение. Дело в том, что премьер-министр Польши обратился к министру иностранных дел страны с просьбой принять "немедленные дипломатические меры", в том числе обратиться к властям Белоруссии и России с просьбой об экстрадиции в Польшу подозреваемых в совершении диверсии. Вскоре после этого глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам о намерении выполнить рекомендации премьер-министра, и представить информацию об этом ​​в Сейме в среду, 19 ноября.

