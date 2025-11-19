https://ukraina.ru/20251119/russkie-idut-oni-vezde-1071843171.html

Русские идут! Они везде!

Русские идут! Они везде!

Никто не сделал больше для успеха в США леволиберальных идей, чем два правоконсервативных политика: сенатор Джозеф Раймонд Маккарти и первый министр обороны США Джеймс Винсент Форрестол.

Они настолько увлечённо боролись с русским коммунизмом в Америке и окрестностях, что приобрели славу людей с расстроенной психикой. Даже возникла легенда о паранойе Форрестола и о том, что, кончая жизнь самоубийством он якобы кричал "Русские идут! Они везде! Я видел русских солдат!"На самом деле тело Форрестола просто нашли под окном его расположенной на 16 этаже больничной палаты, в которой его лечили от нервного истощения. Если он что-то и кричал, выходя в окно, то этого никто не слышал. Но легенда оказалась живучей, и это – лучшее свидетельство того, какую репутацию заработал себе Форрестол своей акцентуированной русофобией. Но Форрестол, хоть пострадал лично, но никому не сломал жизнь, в отличие от сенатора Маккарти, чья комиссия по расследованию антиамериканской деятельности заставила вспомнить худшие времена инквизиции (разве, что "еретиков" не сжигали живьём).После столь сильного и не обоснованного реальной ситуацией отклонения вправо политического маятника Запада в 40-е – 50-е годы, не удивительно, что потом (в 60-е и позже) он резко улетел влево и надолго застрял там, только в последнее десятилетие начав осторожное движение к центру.Точно так же, "прорабы перестройки", которым оказалось мало реальных преступлений Сталина, и они придумали ему кучу дополнительных, способствовали последующему возвращению на постсоветском пространстве моды на Сталина. Народ мыслил просто: если эти негодяи, почти уничтожившие страну и обездолившие миллионы людей, ругают Сталина, да ещё и клевещут на него, значит он был хорош. Народ всегда мыслит в двуцветном режиме: если ты чёрен (плох), значит твой оппонент белый (хороший), и наоборот.Сейчас тем же путём решил пойти премьер Польши Туск. Туск крайне непопулярен в своей стране и правительство его едва держится (уже была попытка в сейме проголосовать ему вотум недоверия). Достаточно Польской народной партии, или "Польше 2050", или Левым перейти из правительственной коалиции в оппозицию и кабинет потеряет большинство. Фактически он держится из-за нежелания депутатов идти на досрочные выборы – по сути устойчивого большинства у Туска нет уже сейчас (только ситуативное, под конкретные голосования).При этом Туск является одним из наиболее твердолобых приверженцев польской внешнеполитической стратегии на восточном направлении, предполагающей желательность наличия между Польшей и Россией украинского буфера. Поскольку же Украина явно находится на грани военного поражения и политического коллапса, а союзники Туска по ЕС и НАТО не рвутся помогать политическому трупу, польский премьер всеми силами пытается убедить Европу в эсхатологической опасности "европейским ценностям" и европейскому образу жизни, которая якобы исходит от "агрессивной Москвы".Чтобы убедить партнёров и дальше вкладываться в поддержку Украины Туск активно помогал раскручивать изобретённую британцами провокацию с "неизвестными беспилотниками", которые в последние полгода якобы постоянно фиксируются над стратегическими объектами, включая аэропорты, стран Балтийского региона (скандинавских, Финляндии, Германии, Дании, Польши и Прибалтики). Беспилотники якобы постоянно присутствуют, но ни оной их фото- или видеосъёмки представлено не было, не говоря уже о том, чтобы сбить хотя бы один и всем показать. Зато некоторые европейские политики, особенно польские и прибалтийские, уверенно заявляют, что беспилотники российские (больше, мол, некому демонстрировать свои "агрессивные намерения").Вывод из "засилья беспилотников" простой: надо продолжать и даже наращивать поддержку Украины, как последнего бастиона, отделяющего "европейские ценности и образ жизни" от России. Но этот вывод плохо продаётся европейскому избирателю – трудно бояться того, чего не видишь. А провокация с МИГ-31, который должен был быть сбит над Констанцей и, тем самым предоставить доказательство реальности "российских атак" (косвенно подтвердив и наличие "невидимых беспилотников") провалилась. Пришлось на ходу выдумывать что-то новое.Не мудрствуя лукаво, поляки с украинцами решили что-нибудь взорвать на польской территории и обвинить в этом Россию. Провокация была настолько необходима, что несмотря на публичное разоблачение российской разведкой факта её подготовки Киевом и Варшавой, на текущей неделе Польша всё же сообщила о "диверсии на железнодорожных путях". Никто не пострадал, ничего не сломалось (поляки бережливы, даже для убедительности имущество портить не хотят), но якобы рельсы кто-то повредил аж в двух местах (повреждение, как беспилотники, никто не видел и его моментально "исправили").Двух дней не прошло и Туск заявил, что "диверсию" устроили граждане Украины, давно завербованные российской разведкой, приехавшие в Польшу из Белоруссии, что-то взорвавшие и туда же уехавшие. То есть, поляки никого не поймали, о ничего не повредившем (кроме уже исправленного ж/д полотна взрыве) тоже известно только с их слов, но Туск "точно знает", что некие граждане Украины "давно завербованы" российской разведкой и выполняли её задание.Раз их не поймали, то показания они не давали, значит сами сообщить о своих связях с разведкой не могли. То есть польская контрразведка должна была откуда-то знать об их вербовке российской разведкой ещё до их въезда в Польшу. Тем не менее, они без проблем въехали и так же выехали. Уже странно. Данные на таких людей лежат на каждом погранпереходе и при попытке пересечь границу их сразу задерживают – шутка ли агент-диверсант враждебной разведки пытается к вам заехать, очевидно вы захотите узнать причину его интереса к вашей стране.Ну, допустим, что поляки их прошляпили. Замаскировались агенты под детей или ручную кладь и проникли в Польшу неузнанными. Когда же их разоблачили, то было уже поздно. Допустим. Но откуда тогда Туск знает, что они получили от российской разведки задание взорвать что-то где-то в Польше? А вдруг они просто отдохнуть приехали, достопримечательности посмотреть? Российская разведка что информацию о заданиях своим агентам Туску в копии пересылает? Агентов же не поймали, значит показания они не давали, откуда информация о якобы полученном ими от российской разведки задании? Поляки крота имели в штаб-квартире СВР? Да ещё такого, который был допущен ко всем списками агентов и знал все выдаваемые им задания? И Туск сдал такого ценного кадра за полметра польских рельсов? Станиславский бы сказал "не верю!" Отвратительно сыграно. В это не поверят ни поляки, и американцы, ни европейские коллеги Туска.Впрочем, могу помочь польскому премьеру дельным советом. Его политическая карьера всё равно подошла к концу. Раз уж он так мечтает помочь Польше и обвинить Россию в агрессии, ему стоит признаться, что это он главный агент российской разведки, завербованный ещё в утробе матери и с тех пор усиленно вредивший Польше. Судя по результатам его работы в это поляки должны поверить. Дальше Туск даст показания следователям о том, что это он получал указания организовывать диверсии в Польше и в ЕС в целом и претворял эти указания в жизнь. Вот и будет у польских русофобов "доказательство агрессивности России" в виде добровольного признания раскаявшегося "агента Туска".Ну а чтобы на старости лет не сидеть в тюрьме, президент Кароль Навроцкий его помилует и даже наградит (секретным указом). Президент Польши консерватор, а консерваторы будут только рады, что сразу и против России "доказательства" получили, и от Туска в политике навсегда избавились (могут даже секретную премию выписать).Хочешь досадить России, надо жертвовать собой (хотя бы добрым русофобским именем). Иначе никак не объяснишь, зачем Москва, не трогавшая польские железные дороги, когда по ним валом шло на Украину оружие и техника, вдруг решила учудить на них диверсию в тот момент, когда помощь Запада Киеву резко сократилась, а сама Украина на ладан дышит, раздираемая борьбой всех со всеми за власть и денежные потоки на фоне нарастающего наступления ВС РФ и распада ВСУ.Подробнее о мнимом теракте на железной дороге в Польше - в статье Олега Хавича "В Польше призвали заложить взрывчатку под российскими путями"

