Гарантированно уничтожает блиндаж: полковник Алехин о дронах, способных "таскать" мины ТМ-62

Российские FPV-дроны коптерного типа, оснащенные снарядами от РПГ-7 и противотанковыми минами ТМ-62, стали практически идеальным средством поражения легкобронированной техники и полевых фортификаций противника Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058898766_0:227:2833:1821_1920x0_80_0_0_a27b0349804f03abb486dc1f48298f08.jpg

На вопрос о вооружении, применяемом на FPV-дронах, Алехин цитирует военкора Алексея Кожевникова. ""Как правило, FPV-дроны тягают от 1 до 3 кг. Но где-то с 2024 года для фронта изготавливаются и коптеры с более широкой рамой. Они предназначены для применения ТМ-62"", — поясняет эксперт.Мощности этих боеприпасов достаточно для вывода из строя любой техники ВСУ и разрушения полевых фортификаций. ""Одна такая мина почти гарантированно уничтожает любую огневую точку и блиндаж", — пояснил военкор Кожевников."Практически идеальными средствами поражения на небольшие дальности стали FPV-дроны коптерного типа. Как правило, их полезной нагрузкой являются снаряды от РПГ-7 и противотанковые мины ТМ-62", — добавил полковник запаса. Это делает их грозным оружием в ближнем бою, подытоживает собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.

